Aila-myrsky sai lainelautailijat liikkeelle – surffari: "Joka kerta täytyy miettiä, ettei mereltä välttämättä tulla takaisin"

Moni vetäytyi visusti sisälle koteihinsa, kun Aila-nimen saanut syysmyrsky rantautui Suomeen. Näin ei kuitenkaan tehnyt oululainen surffari Miikka Pyykkönen.

Pyykkönen otti myrskyn vuoksi vapaapäivän ja lähti heti aamusta katsomaan, millaiset aallot Pyhäjoella Perämeren rannikolla on.

Pahimmillaan tuuli puhalsi Perämeren rannikolla yli 30 metriä sekunnissa puuskissa. Vaikka tuuli on kova, odotti Pyykkönen hieman isompia aaltoja. Rannassa aallot ovat yltäneet noin kolmen metrin korkeuteen.

– Joskus on ollut sellaisia aaltoja, että on pitänyt miettiä, uskaltaako mereen mennä. Nyt tuli mietittyä, viitsiikö tuonne edes mennä.

Pyykkönen tiedostaa meren ja surffauksen vaarat: hän on saanut viiltohaavoja, iskenyt selkänsä kiveen ja lauta on mennyt säpäleiksi. Hänen mukaansa kaikista vaarallisinta on kuitenkin meren virtaus.

– Kun meri sille päälle sattuu, niin se on ihan sama, mitä sinä teet. Joka kerta täytyy miettiä, ettei mereltä välttämättä takaisin tulla.

Perämeren rannikko on kivikkoista, se tuo oman haasteensa surffaukseen. Paulus Markkula / Yle

Oululaiset Kai Syväniemi ja Misa Leiber purkavat purjelautoja ja märkäpukuja pakettiautostaan. Miehet ovat innoissaan aalloista, sillä Perämerellä juuri tällaista myrskyä ja koillisesta puhaltavaa tuulta ei ole usein tarjolla. Tosin myös he odottivat hieman suurempia aaltoja.

– Myrskyn kokeminen on nyt ykkösjuttu, Syväniemi sanoo.

Yli 30 vuotta lajia harrastanut Leiber kertoo olevansa merellä omassa elementissään, ja sinne on päästävä, vaikka hän satutti jalkansa kolme viikkoa sitten.

– Pikkuisen nilkkapotilaana tässä ollaan. Se on kuitenkin hyvin teipattu ja kuntoutettu, voisi sillä varmaan jo juostakin.

Surffaajista on myös huolestuttu

Myös muualla Suomessa on otettu ilo irti myrskyn tuomista aalloista. Aallot ovat olleet Hangon läntisellä selällä ainakin kaksimetriset. Lisäksi tuuli on tavallisesta poikkeava, vaikka Hangossa usein tuuleekin: pohjoistuuli on yltänyt noin 20 metriin sekunnissa.

Hangossa Silversandin hiekkarannalla Markus van der Ende piti aamupäivällä taukoa leijasurffauksesta.

– On kyllä syksyn kovin keli, tosi puuskainen. Välillä tuntui, ettei vedä kunnolla ja välillä ei meinannut pysyä paikoillaan. Mutta kiva oli lennellä ilmassa, sinne pääsi kyllä.

– Tuohon keliin ei kannata lähteä, jos ei ole useampaa vuotta harrastanut ja pikku hiljaa kokeillut kovempia kelejä. Aloittelijan ei kannata lähteä edes pienellä leijalla tuonne, van der Ende jatkaa.

Hän toteaa, että aina merelle meno jännittää – ja jos ei jännittäisi, olisi parempi pysyä rannalla.

Rannalla oli myös Johan Tolk, joka kävi hetken aalloilla ja palasi rantaan odottamaan tuulen laantumista.

– Nyt on vähän liian kova keli minun kamoilleni. Kavereilla on pienemmät leijat, heillä on kyllä nyt hauskaa.

Markus van der Ende ja Johan Tolk kävivät testaamassa Aila-myrskyn aaltoja Silversandin rannalla. Saija Nironen / Yle

Samaan aikaan Silversandin rannalta oli jo pois lähtemässä Abdelilah Laftir. Hän kävi kokeilemassa aaltoja puolisen tuntia, mutta tuuli oli liian kova.

– Aluksi oli hyvä, mutta sitten keli tuntui liian epävarmalta. Mutta hetkisen oli hauskaa.

Abdelilah Laftir on surffannut paljon Suomessa, muun muassa Hangossa ja Helsingissä Lauttasaaressa. Saija Nironen / Yle

Suomenlahden merivartiostolla oli vain yksi tehtävä torstaiaamuna: ihmisen pelastaminen merestä. Tehtävä osoittautui kuitenkin erilaiseksi, mitä ennakkoajastus oli.

– Kun pääsimme paikalle, kyse olikin surffarista, joka oli nauttimassa aalloista. Mutta näinhän sen pitääkin mennä, että rannalla olevat ihmiset huolestuvat, vaikka toinen on vain urheilemassa eikä tilanne ole hälyttävä, toteaa vanhempi merivartija Tero Lukkari Suomenlahden merivartiostosta.

