Katso suorana klo 14.05: Voidaanko matkailualan romahdus vielä estää? Miltä näyttää Lapin matkailu koronan jälkeen? Asiantuntijat vastaavat

Koronakriisi on ajanut matkailualan koko Suomessa ja erityisesti Lapissa selkä seinää vasten. Ilman ulkomaalaisia turisteja ja charter-lentoja tuleva talvikausi uhkaa jäädä pannukakuksi, millä olisi kohtalokkaita seurauksia monille matkailualan yrityksille ja työpaikoille.

Lapin matkailun tulevaisuudesta suorassa verkkolähetyksessä keskustelevat Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell, Villi Pohjola Oy:n toimitusjohtaja Sami Päivike, Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi, Kemin matkailu Oy:n toimitusjohtaja Susanna Koutonen sekä matkailututkija Outi Rantala Lapin yliopistosta muiden muassa.

Voit seurata Rovaniemen lentokentältä lähetettävää suoraa verkkostriimiä Yle Areenasta tai klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa.

Ulkomaalaiset turistit tuovat matkailualan ydintoimintojen liikevaihdosta Lapissa noin kaksi kolmasosaa. Vesa Vaarama / Yle

Ulkomaiset matkailijat tärkeitä

Ulkomaisten matkailijoiden osuus esimerkiksi yöpymisistä on vuositasolla Lapissa reilu puolet, mutta heidän merkityksensä alan taloudelle on paljon sitä suurempi.

Kotimaisista matkailijoista osa majoittuu esimerkiksi yksityisten vuokraamiin mökkeihin, ulkomaiset yleensä hotelleihin tai mökkikyliin.

Lapin noin miljardin euron vuosittaisesta matkailutulosta kaksi kolmasosaa kertyy ydinpalveluista, eli hotelleista, ravintoloista ja ohjelmapalveluyrityksistä. Loppu kolmannes jää esimerkiksi kauppoihin ja huoltoasemille. Lapin liiton tilastojen mukaan ulkomaalaiset matkailijat tuovat ydinpalvelujen liikevaihdosta noin 70 prosenttia.

Lapin osuus koko maan matkailusta on viidenneksen luokkaa. Pääkaupunkiseutu on matkailumielessä Suomen vetovoimaisin paikka – tosin sinne matkustamisen syy on usein työmatka. Lappiin tullaan ulkomailta lomalle.

Jos konkurssiaalto tulee, ketä tänne jää?

Matkailuelinkeino on lukuisilla kannanotoillaan tuonut kriisinäkymiä esiin äänekkäästi. Lapin liiton matkailuasiantuntijan, projektipäällikkö Kristian Sieversin mukaan tilanne ei kuitenkaan tämän vuoden numeroiden valoissa täysin toivoton.

– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että alkuvuoden majoitusmyynti on viimevuotiseen miinuksella noin 24 miljoonaa euroa. Mutta toisaalta Airbnb-puolella kasvua on 12 miljoonaa euroa. Esimerkiksi heinäkuussa pudotus oli enää noin 0,7 miljoonaa euroa, Sievers laskee.

Sieversin mielestä on syytä muistaa myös se, mihin verrataan: vuosi 2019 on kaikkien aikojen matkailuvuosi Lapissa. Talvisesonki viime marraskuusta tämän vuoden huhtikuuhun on historian parhaita, vaikka pari viimeistä kuukautta rinteet ja hotellit olivat kiinni.

Alueellista ja yrityskohtaista vaihtelua on paljon.

Rovaniemen Napapiirin pajakylä Joulupukkeineen vetää erityisesti kansainvälisiä turisteja. Jouluksi Lappiin tulevat kotimaiset matkailijat menevät useammin tunturikeskuksiin. Arkistokuva. Esko Jämsä / AOP

Matkailurajoitukset iskevät erityisen kovasti Rovaniemen seudulle, joka on profiloitunut kansainvälisen joulumatkailun keskuksena. Napapiirin pajakylässä ylivoimainen enemmistö joulupukkia tapaamaan jonottavista turisteista on muualta kuin kotimaasta.

Tunturikeskuksissa puolestaan on vilkasta tälläkin hetkellä, kun kotimaiset ruskaturistit ovat saapuneet. Kesän aikana esimerkiksi maastopyörien vuokraustoiminta (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) on ollut paikoin jopa ennätysvilkasta.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat esimerkiksi heinäkuussa viitisentoista prosenttia. Siksi kaikki liikenevät markkinointieurot aiotaan nyt monessa yrityksessä laittaa kotimaan markkinointiin.

Kotimaan matkailijat löysivät Lappiin kesällä sankoin joukoin. Tunturissa oli silti tilaa olla myös yksin. Ismo Pekkarinen / AOP

Lapissa on toimialaluokituksen mukaan jopa 1800 matkailualan yritystä, joista valtaosa on pieniä tai jopa mikroluokan yrityksiä. Jos kasvuvuosina on investoitu lainarahalla, voi muutamienkin ennakkovarausmaksujen peruuntuminen kaataa koko toiminnan konkurssiin.

Nähtäväksi jää, onko Lapissakin koronakriisin seurauksena edessä omistuksen keskittyminen entistä harvempien käsiin.

Onko tulevaisuus sittenkin olemassa?

Tuleva joulusesonki alkaa ulkomaisten turistien osalta olla jo menetetty, mutta jos esimerkiksi Ison-Britannian koronatilanne paranee niin, että Suomeen pääsee ilman hankalia tuplatestejä ja karanteenia voisi osa talvisesongista olla pelastettavissa.

Sieversin mukaan tähän vaikuttaa myös lentoliikenteen palautuminen kansainvälisesti, sekä vaikkapa Välimeren maiden matkailun tilanne. Suomen osuus maailman matkailusta on nimittäin prosentin luokkaa ja Lapin osuus Suomen matkailusta noin viidennes.

– Tärkeä kysymys on se, mitä tapahtuu kansainvälisille matkanjärjestäjille, pystyvätkö ne pitämään liiketoimintansa pystyssä, Sievers sanoo.

Keskeinen kysymys Lapinkin matkailulle on se, pysyvätkö kansainväliset matkatoimistot pystyssä koronakriisin keskellä. Arkistokuvassa konkurssiin menneen matkatoimisto Thomas Cookin charterkone Rovaniemellä. Kaisa Siren / AOP

Jos ei ole matkanjärjestäjiä, ei ole matkojakaan. Tästä antoi esimakua Thomas Cook -yhtiön konkurssi, jonka vaikutukset Lapin matkailussa olivat tuntuvat.

Tällä hetkellä myös brittien matkustushalut ovat tutkimusten perusteella maissa. Sen tosin odotetaan muuttuvan nopeasti, jos koronatilanne paranee.

Sievers muistuttaakin, että Suomella ja Lapilla voi olla nykyisessä maailmantilanteessa valttinsa. Tästä on nähty esimerkkikin: Nizzan ja Berliinin vuoden 2016 terrori-iskujen seurauksena matkanjärjestäjät siirsivät lentojaan turvalliseksi koettuun Lappiin.

