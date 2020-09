Suomen suurin järvi sai kauan kaipaamaansa jättipotin – Venäjälle johtava kanava tuo Saimaalle liki 100-metriset alukset

Itä- ja Kaakkois-Suomi sai pitkäaikaisen toiveensa läpi, kun hallitus eilen keskiviikkona kertoi esittävänsä rahat Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen. Ensi vuodelle siihen on varattu 90 miljoonan euroa.

Saimaan kanava on ainoa vesireitti Suomen suurimmalta järveltä Saimaalta merelle. Kanavalla on pituutta 43 kilometriä ja siinä on 8 sulkua.

Kanavasta noin puolet on Venäjän puolella, mutta Suomi on vuokrannut alueen itselleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Suomi on vuokrannut kanava-alueen Venäjältä sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2060 saakka. Yle

Nykyisin kanavassa voivat kulkea korkeintaan 82,5 metriä pitkät alukset.

Kanavan sulkuja pidennetään 11 metrillä uusimalla ja siirtämällä sulkujen yläportit. Se mahdollistaa nykyistä pidemmät alukset Saimaan kanavalla sekä syväväylällä Lappeenrannasta Varkauden ja Joensuun satamiin saakka.

Sulkujen pidentämisen tavoitteena on edistää Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen vesiliikenteen toimintaedellytyksiä ja alentaa kuljetuskustannuksia. Lisäksi Saimaalle olisi mahdollista saada isoja matkailualuksia, mikä piristäisi alueen risteilytoimintaa.

Suunnitelmat uusista laivoista olemassa

Yrityksillä ja varustamoilla on valmiudet reagoida nopeastikin Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen.

Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen projektipäällikkö Antti Vehviläinen uskoo, että yritykset ja laivanvarustamot pystyvät aloittamaan pidempien laivojen rakentamisen nopeasti.

– Näen, että kaikilla on ollut jo pitkään jonkinlainen valmius uudistaa aluskantaa. On vain odotettu tätä päätöstä.

Antti Vehviläinen uskoo, että sulkujen pidentäminen elvyttää Saimaan risteilyliikenteen. Mikko Savolainen / Yle

Vehviläisen mukaan sekä rahti- että matkustajalaivapuolella on suunnitelmia uusien laivojen rakentamisesta.

– Itämerellä on myös hyvin paljon aluksia, jotka ovat 11 metriä pidempiä ja sopivat siis uuteen sulkuun. Niitä voidaan ottaa käyttöön välittömästi kun kanava uusiutuu.

Vehviläinen uskoo, että uudet pidemmät laivat saataisiin käyttöön samassa aikataulussa kuin sulkujen pidentämishanke valmistuu.

– Menee noin kahdesta kolmeen vuoteen ennen kuin laivainvestoinnista rakentuu laiva.

Rahtiliikenne on kulkenut Saimaan kanavassa normaalisti. Kuvassa puutavaraa kuljettava rahtialus RMS Carelie. Riitta Väisänen / Yle

Elpyykö risteilyliikenne?

Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen projektipäällikkö Antti Vehviläisen mukaan kanavalla liikennöi jopa 50-vuotiaita laivoja, kun aluksen normaali käyttöikä on 25 vuotta.

Nykyisin Saimaan kanavalla liikennöivää 80-metristä aluskantaa ei ole uusittu viimeiseen pariinkymmeneen vuoteen.

Ennen uusien aluksien ilmestymistä vesistölle liikennemäärät kuitenkin laskevat.

– Tässä tulee ensin kaksi raskasta, pitkää talvea, jolloin kanavaa joudutaan pitämään suljettuna huomattavasti pidemmän aikaa kuin normaalisti. Silloin kanavan liikennemäärät tulevat olennaisesti laskemaan.

Tänä kesänä risteilyliikenne Saimaan kanavassa on ollut käytännössä poikki. Kuvassa risteilyalus MS Carelia Soskuan sulussa viime vuonna. Pasi Tapanainen / Yle

Vehviläinen uskoo, että sulkujen pidentäminen elvyttää Saimaan risteilyliikenteen.

– Saimaalla pyöriii parin tunnin kahvikuppiristeilyjä, mutta varsinaisia risteilyjä, joilla voisi kulkea esimerkiksi Joensuusta Savonlinnaan ja Savonlinnasta Lappeenrannan tai Kuopion suuntaan ei ole kuin muutama ajo kesässä. Uskon, että uusi sulku mahdollistaa sen, että turistit näkevät Saimaan muualtakin kuin puolen tunnin päästä rannasta.

Tänä kesänä Saimaan kanavan risteilyliikenne on ollut käytännössä kokonaan seisahduksissa Suomen ja Venäjän välisten matkustusrajoitusten takia. Normaalisti kanavaa pitkin kulkee kesäaikana risteilyalus Lappeenrannan ja Viipurin välillä päivittäin.

Rahtiliikenne sen sijaan on kulkenut normaalisti.

