The Guardian: Malli syyttää Donald Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta – presidentti kiistää väitteen

Entinen malli syyttää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta. Amy Dorris esittää väitteen 23 vuotta sitten tapahtuneesta ahdistelusta The Guardian -sanomalehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Dorrisin mukaan Trump kouri hänen vartaloaan ja suuteli häntä väkisin US Open -tenniskilpailussa New Yorkissa 5. syyskuuta 1997. Hänen mukaansa ahdistelu tapahtui VIP-katsomon alueella Trumpin yksityisaition lähellä.

Dorris sanoo pyytäneensä Trumpia turhaan lopettamaan kourimisen.

– Hän työnsi kielensä kurkkuuni. Yritin työntää hänet pois, mutta silloin hän vain tiukensi otettaan. Hän kouri käsillään takamustani, rintojani, selkääni, kaikkea, Dorris kuvailee WC-käynnin yhteydessä sattunutta tilannetta.

Hän oli väitetyn ahdistelun tapahtuessa 24-vuotias. Hänen poikaystävänsä istui tapahtumahetkellä näköesteen takana aitiossa muutaman metrin päässä. Dorrisin mukaan Trump vaikutti tyypiltä, joka katsoo oikeudekseen tehdä kuten haluaa naisen poikaystävän paikalla olosta huolimatta.

– Olin hänen otteessaan, enkä päässyt irti. Sain hänen kielensä työnnettyä ulos hampaillani. Luulen satuttaneeni hänen kieltään, Dorris kertoo The Guardianin haastattelussa.

Katsomoon palattuaan hän oman kertomuksensa mukaan pyysi poikaystäväänsä "tekemään jotakin", jotta Trump jättäisi hänet rauhaan.

Trump kiistää asianajajiensa välityksellä The Guardianille antamassaan lausunnossa ahdistelleensa Dorrisia.

Dorris on näyttänyt The Guardianille pääsylipunsa kyseiseen tenniskilpailuun. Hän on myös luovuttanut lehdelle kuusi valokuvaa, joissa hän on Trumpin seurassa. Lisäksi Dorrisin kertomuksen ovat vahvistaneet henkilöt, joille hän oli kertonut väitetystä ahdistelusta joko tuoreeltaan tai vuosien mittaan.

Dorris kertoo harkinneensa kokemuksestaan kertomista jo vuonna 2016, jolloin useat muut naiset väittivät Trumpin ahdistelleen heitä. Hän oli kuitenkin vielä tuolloin päättänyt vaieta suojellakseen perhettään.

Lue myös:

Joe Bidenin ahdisteluskandaali saattaa kääntää Yhdysvaltain vaaliasetelmat päälaelleen

Tunnettu kolumnisti sanoo Trumpin raiskanneen hänet tavaratalon sovituskopissa 1990-luvulla – presidentti kiistää syytökset

Ex-kampanjatyöntekijä syyttää Trumpia: Tarttui kädestä ja yritti suudella väkisin

Ivanka Trump isänsä ahdistelusyytteistä: "En usko, tunnen isäni"