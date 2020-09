Kapea ja lähes ohituskelvoton valtatie on odottanut jättiremonttia ainakin 20 vuotta – eikä sitä tule vieläkään

Vaarallinen valtatie 15 on odottanut remonttia jo parikymmentä vuotta, ja odottaa jatkossakin.

Tien kunnostus jäi pois hallituksen keskiviikkona julkaisemasta ensi vuoden budjettiesityksestä. Sen sijaan rahoitusta ovat saamassa Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen, valtatie 4:n Äänekoski–Viitasaari-tieosuus sekä Tampere–Jyväskylä-radan parannustyöt.

Valtatie 15:n kunnostusta on odotettu jo pitkään. Reilun 40 kilometrin mittaisella tieosuudella liikkuu paljon rekkoja, ja se on yksi Suomen vaarallisimmista teistä.

Kotkan Rantahaan ja Kouvolan Tykkimäen välisen tieosuuden kunnostaminen maksaisi noin 120 miljoonaa euroa.

Seuraavan kerran valtio päättää tiehankkeiden rahoituksesta ensi syksynä, jolloin listataan vuoden 2022 investoinnit.

Uusi laaja suunnitelma ohjaa päätöksiä

Suomessa on valmisteilla ensimmäinen koko maan kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032.

Kyseessä on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka linjaa yleiset periaatteet siitä, miten valtion rahoitusta käytetään esimerkiksi nykyisen liikenneverkon kunnossapitoon ja liikenneverkon kehittämiseen sekä muuhun liikennejärjestelmän kehittämiseen. Suunnitelman on määrä valmistua ensi keväänä.

Liikenneneuvos Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo, että 12-vuotiseen suunnitelmaan ei ole tässä vaiheessa nimetty mitään tiettyjä liikenneverkon kehittämishankkeita.

– Suunnitelman tarkkuustaso on vielä auki. Suunnitelmaan sisällytetään vähintään liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitusta ohjaavia kriteerejä, Hanna Perälä sanoo.

Tulevan suunnitelman tehtävä on ohjata valtion budjettipäätöksiä, jotka tehdään jatkossakin joka vuosi erikseen.

"Valtatie 15 on kynnyskysymys"

Liikennejärjestelmäsuunnittelun parlamentaarisessa ohjausryhmässä on Kymenlaaksosta mukana kouvolalainen kansanedustaja Sheikki Laakso (ps.).

Hänen mukaansa kaikki tulevat väylähankkeet ovat tällä hetkellä samalla viivalla tulevassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

– Syksyn aikana konkretisoituu, mitä väyliä ruvetaan vuoden 2022 budjettiin työntämään. Pidän aika isona kynnyskysymyksenä, että valtatie 15 on siellä. Tämä ei ole siltarumpupolitiikkaa, vaan meillä on karut faktat siihen, että tie pitää kunnostaa, Sheikki Laakso sanoo.

Tiellä on tapahtunut vuosina 2014–2018 yhteensä 140 onnettomuutta, joista 39 johti henkilövahinkoihin.

Liikenne myös ruuhkautuu helposti. Mäkien vuoksi raskaan liikenteen meno hidastuu satasen alueella jopa 70 kilometriin tunnissa. Tiellä ei ole montaa paikkaa, joissa on turvallista ohittaa.

Valtatie 15:lle on suunniteltu esimerkiksi ohituskaistoja. Pyry Sarkiola / Yle

Laakso ei ole yllättynyt siitä, ettei valtatie 15:n kunnostus ollut mukana valtion ensi vuoden budjettiesityksessä.

– Aikaisemmin sitä ei ehkä osattu tuoda riittävän paljon esiin. Nyt on tullut esiin ambulanssiliikenne, mitä ei ole ollut aikaisemmissa väännöissä mukana.

Tie on ongelmallinen ambulanssien kannalta, koska valtatien varrella on vain vähän ohituspaikkoja. Ambulanssiajojen määrä on kaksinkertaistunut viime vuosina, kun sairaalapalveluita on siirretty Kouvolasta Kotkaan.

Lue lisää: Ambulanssit pulassa valtatiellä, jolla ei voi ajaa tarpeeksi kovaa eikä ohittaa muita – pahin vihollinen on aika

Toisaalta tieremontin puuttuminen 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ei Laakson mukaan tarkoittaisi myöskään sitä, ettei sille saada ollenkaan rahoitusta. Rahoituspäätökset varmistuvat vasta sitten, kun valtio julkistaa seuraavan vuoden budjetin.

– Jos se ei ole listoilla, se ei tarkoita, että kirves on heitetty kaivoon eikä remonttia koskaan tulisi, Laakso toteaa.