Sellutehtaiden savuissa muhii Suomen uusi kultasuoni – ratkaisisi valtavan ympäristöongelman ja toisi kymmeniä tuhansia työpaikkoja taantuville alueille

Sellutehtaiden piipuista tupruavasta savusta saattaa tulevaisuudessa muodostua Suomelle arvokas raaka-aineen lähde.

Savusta voidaan irrottaa hiilidioksidia, josta voidaan vetyyn yhdistämällä valmistaa synteettisiä polttoaineita kuten bensiiniä ja dieseliä.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT julkaisi perjantaina energiayhtiö St1:n ja teknologiayhtiö Wärtsilän kanssa tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Suomi voisi muuttua täysin energiaomavaraiseksi ja lopettaa kokonaan fossiilisten energialähteiden käytön.

Suomesta voitaisiin jopa viedä polttoaineita.

– Meille tulisi viiden miljardin euron arvosta lisää synteettisten polttoaineiden vientiä ja häviäisi viiden miljardin euron arvosta fossiilisten polttoaineiden tuontia, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen tiivistää.

LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Lehtonen. Kare Lehtonen / Yle

Kymmenen sellutehdasta riittäisi

LUTin tutkimuksessa yhtenä vaihtoehtona on malli, jossa synteettisten polttoaineiden tuotantoon käytettäisiin kymmenen suurimman sellutehtaan tuottama hiilidioksidi.

Tällöin synteettisillä polttoaineilla voitaisiin kattaa Suomen koko polttoaineiden tarve, ja vientiinkin riittäisi vielä 60 prosenttia tuotetusta määrästä.

Sähköntuotantoa jouduttaisiin kuitenkin kasvattamaan peräti 270 prosenttia, koska vedyn tuotantoon elektrolyysin avulla vedestä tarvitaan paljon sähköä.

Tuulivoimaa tarvittaan huomattavasti lisää, jos synteettisia polttoaineita aletaan tekemään. Pasi Takkunen / Yle

Tutkimusjohtaja Petteri Laaksosen mukaan taloudelliset edellytykset tuulivoiman huomattavalle lisäämiselle ilman valtion tukia ovat olemassa.

– Tuulivoima on jo nyt edullisin sähköntuotantomuoto Pohjois-Euroopassa, ja hinta on edelleen laskussa. Sähkön hinnan lasku tulee varmistamaan sen, että myös vedyn valmistus ja näin myös synteettisten polttoaineiden valmistus tulee koko ajan halpenemaan, Laaksonen toteaa.

Lue lisää: Mullistava teknologia saattaa tehdä pian läpimurron: Sellutehtaiden savukaasuista voisi valmistaa polttoainetta koko Suomen autoille

Talous paranisi

Muutoksella olisi järisyttävä vaikutus Suomen talouteen. Jo pelkästään kauppataseen (siirryt toiseen palveluun) parantuminen kymmenellä miljardilla eurolla muuttaisi kertaheitolla taloudenpidon edellytykset.

Suomi toi vuonna 2019 tavaraa noin 65,8 miljardilla eurolla ja vei noin 65 miljardilla eurolla.

Työpaikkoja tulisi ehkä rutkasti lisää.

– Suomeen tulisi kymmeniä tuhansia uusia pysyviä työpaikkoja alueille, jotka ovat muuten olleet taantumassa, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen sanoo.

Paljon biohiilidioksidia

Tutkimusjohtaja Petteri Laaksosen mukaan perusedellytykset synteettisten polttoaineiden valmistukselle Suomessa ovat hyvät.

Esimerkiksi puupohjaista hiilidioksidia on runsaasti saatavilla.

– Meillä on runsaasti metsiin pohjautuvaa biohiilidioksia, jota syntyy sellunkeitosta. Meillä on vettä vaikka kuinka paljon ja meillä on mahdollisuus tehdä halpaa sähköä tuulivoimalla, sanoo Laaksonen.

Myös synteettisten polttoaineiden valmistukseen tarvittava teknologia on jo olemassa ja se on markkinoilla.

– Se on täysin kaupallistettua teknologiaa, jota on tarjolla. Siinä ei ole mitään mystistä, tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen korostaa.

Taloudellisesti järkevää

LUT, St1 ja Wärtsilä ovat tutkineet synteettisten polttoaineiden valmistuksen kannattavuutta käytännön esimerkin kautta. Tutkimuksessa mallinnettiin pilottilaitoksen rakentamista Lappeenrannan Joutsenoon Kemiran tehtaan yhteyteen.

Vetyä pilottilaitos saisi Kemiran kemiantehtaalta ja hiilidioksidia Finnsementin Lappeenranta semnttitehtaalta. Lopputuotteena olisi esimerkiksi bensaa.

Sementtitehtaan päästöistä polttoainetta? Lappeenrannassa suunnitellaan harvinaislaatuista pilottilaitosta – Professori: "Olemme suuren äärellä"

Laaksosen mukaan taloudelliset edellytykset synteettisten polttoaineiden valmistukselle ovat muodostumassa otollisiksi.

– Mallinsimme Joutsenon laitoksen investointi- ja käyttökustannuksia, ja tulokset näyttävät hyviltä. Ei se mikään kultakaivos olisi, mutta ehdottomasti tätä kannattaa selvittää eteenpäin, Petteri Laaksonen sanoo.

Myös energiayhtiö St1:stä vahvistetaan lupaavat tulokset.

– Tutkimus osoittaa, että synteettisille polttoaineille on tulevaisuutta, St1:n vastuullisuusjohtaja Timo Huhtisaari sanoo.

Vetyä Joutsenon pilottilaitos saisi Kemiran Joutsenon tehtaalta. Kari Kosonen / Yle

Samalle viivalle biopolttoaineiden kanssa

Huhtisaari kuitenkin korostaa, että ennen kuin teollisuus lähtee investoimaan, tarvitaan lakimuutoksia.

Nykyään polttoainekauppiaiden pitää sekoittaa fossiilisen polttoaineen joukkoon viidennes biopolttoainetta. Synteettisille polttoaineille pitäisi Huhtisaaren mukaan asettaa samanlainen sekoitusvelvoite.

– Ennen kuin tällainen lainsäädäntö on olemasssa, on vaikea löytää yrityksiä, jotka lähtevät tähän investoimaan, Timo Huhtisaari sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan, että lakimuutos on jo valmisteilla.

– Jakeluvelvoitetta ollaan päivittämässä niin, että synteettiset polttoaineet otetaan siihen mukaan. Hallituksen esitys asiasta lähtee luultavasti jo tänä vuonna, ja eduskunnassa asia on ensi vuonna, teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

Lainmuutoksen voimaantulo ei ole vielä selvää.