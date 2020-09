Veneilijöiden riesaksi levinneen tähkä-ärviän torjuntaan on kehitetty laite – merenlahtia vallannut kasvi poistetaan repimällä ja imemällä

Tähkä-ärviä on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti matalissa merenlahdissa. Kasvi on hankala torjua, sillä se takertuu veneiden potkureihin ja leviää alusten mukana.

Vesienpuhdistuslaitteita kehittävä suomalainen Clewat Oy on saanut hyviä tuloksia veneilijöitä kiusaavan tähkä-ärviän poistamisesta.

Yritys on testannut laitteita parina kesänä Kokkolan Ykspihlajassa. Aihetta onkin, sillä tähkä-ärviä on levinnyt erityisesti matalissa merenlahdissa, joissa vesi ei virtaa läpi.

Esimerkiksi Kokkolan Ykspihlajan Potissa tähkä-ärviä on silmin nähtävissä, sanoo yrityksen operatiivinen johtaja Hannu Mäkelä.

– Se ylettyy pinnalle saakka, vaikka vesi on korkealla. Kahden viikon aikana testiajossa on nostettu jo 3500 kilogrammaa kasvia ylös ja se ei vielä näy missään. Sitä on ihan älytön määrä siellä, Mäkelä arvioi.

Clewatin operatiivinen johtaja Hannu Mäkelä cleansweapin ohjaimissa. Ville Viitamäki / Yle

Tähkä-ärviä on hankala hävittää. Kasvi on sitkeä, kietoutuu helposti veneen potkurin ympärille ja ja leviää veneiden mukana pienestäkin palasta. Clewat käyttää kasvin torjumiseen repijän ja imurin yhdistelmää.

– Keulassa oleva keräyslaite repii kasvia pohjasta ja pinnasta ja samaan aikaan imee sitä laitteen sisälle. Sieltä se matkaa erottelijalle, kuljettimelle ja vaihtolavalle ja saadaan näin kerättyä talteen, Mäkelä kertoo.

Tähkä-ärviä takertuu helposti veneen potkuriin. Ville Viitamäki / Yle

Clewat testasi tähkä-ärviän poistamista Potista ensimmäisen kerran kesällä 2019.

Tämän vuoden aikana tähkä-ärviää on tullut takaisin, mutta huomattavasti vähemmän kuin alueilla, missä sitä ei poistettu.

– Leviäminen riippuu siitä, kuinka paljon vesistössä on ravinnetta. Mitä tehokkaammin kasvi ja ravinteet saadaan pois, sitä vähemmän se tulee sieltä takaisin, kun ei ole uutta kasvualustaa, Hannu Mäkelä toteaa.

Pari päivää vaihtolavalla oltuaan tähkä-ärviä haisee viemärilltä. Ville Viitamäki / Yle

Keräyksen jälkeen tähkä-ärviät viedään pihajätteiden kierrätyspaikalle ja sieltä loppusijoituskohteeseen.

Seuraava kysymys on se, voisiko tähkä-ärviästä tulevaa jätettä hyödyntää jossain. Clewat selvittää sitä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Ykspihlajan Potti on tarkoitus puhdistaa parissa viikossa. Sen jälkeen vedenpuhdistusalus lähtee Etelä-Suomeen. Ohjelmassa on ainakin Helsinki ja Turku.

– Jatkamme laiteiden kehitystä. Toivomme, että saisimme enemmän keräysaluksia muuallekin, missä tähkä-ärviä haittaa virkistyskäyttöä tai huonontaa veden laatua – ensisijaisesti Suomessa, mutta myös maailmalla, Mäkelä visioi.