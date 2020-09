18 koronalle altistunutta bussimatkustajaa jäi kadoksiin – THL: "Saattaa olla, etteivät he ole enää Suomessa"

Osa koronatartunnan saaneen henkilön kanssa Venäjältä Suomeen matkustaneista bussimatkustajista jää todennäköisesti tavoittamatta.

THL kertoi toissapäivänä, että Pietarista Haminan suuntaan tulleen linja-auton matkustajalla oli todettu koronavirustartunta. Matkustaja oli ollut bussissa tiistaina 8. syyskuuta. Hän oli alkanut oireilla matkaa seuraavana päivänä, ja hänellä todettiin Suomessa koronavirustartunta.

Bussin kyydissä oli ollut yhteensä 51 matkustajaa. Heistä 32:n yhteystiedot oli saatu selvitettyä ja 18:n yhteystietoja selvitettiin vielä.

Nyt THL:n johtava asiantuntija Saara Salmenlinna kertoo, että 18 matkustajan yhteystiedot ovat jääneet avoimiksi.

– Saattaa olla, etteivät he ole enää Suomessa, Salmenlinna kertoo.

Hänen mukaansa bussin kyydissä oli sekä Suomessa että muissa maissa asuvia henkilöitä, ja osa matkustajista on voinut siirtyä suoraan lentokentälle ja sitä kautta pois Suomesta.

Salmenlinnan mukaan oletuksena on, että yhteystiedot on nyt saatu selvitettyä niiltä matkustajilta, joilla on osoite Suomessa. Matkustajien yhteystietoja on selvittänyt THL, ja kuntien terveysviranomaiset ovat ottaneet henkilöihin yhteyttä.

Venäjältä Suomeen matkustamista on tällä hetkellä rajoitettu koronan takia. Suomen kansalaiset ja kaksoiskansalaiset saavat tulla Suomeen vapaasti. Muutoin Venäjältä Suomeen voi matkustaa vain välttämättömistä syistä.

