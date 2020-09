Ruskaveteraanien sijaan tunturikeskuksissa on nyt paljon Riku Oksasen kaltaisia ensikertalaisia: "Pikku suklaaherkku ja lapset jaksavat taas kävellä"

Ruskamatkailijoita on Lapin tunturikeskuksissa nyt vähintään niin paljon kuin viime vuonna, mutta asiakaskunta on muuttunut.

Lapissa on todistettu koronasyksynä ruskaretkeilijän muodonmuutosta. Harmaahapsisten ruskaveteraanien sijaan tunturikeskuksissa on nyt paljon Riku Oksasen kaltaisia ensikertalaisia. Hattulalaisen kolmen lapsen isän kantorinkassa kiikkuu kaksivuotias Vanessa. Perheen neljä- ja kuusivuotiaat kävelevät seitsemän kilometrin lenkin omin jaloin eikä tee tiukkaakaan.

– Kyllä repusta aina vähän suklaata löytyy, sitä on pakko olla mukana. Aina välillä pikku suklaaherkku siihen, niin lapset jaksavat taas kilometrin kävellä, Oksanen tietää.

Oksaset ovat palaamassa Varkaankurusta luontokeskus Kellokkaalle, jonka parkkipaikka on viimeistä paikkaa myöten täynnä. Väenpaljous Ylläksellä on yllättänyt ruskan ensikertalaisen, nurmijärveläisen Antti Paavilaisen. Hän on kierrellyt maastopyörällä tuntureita, joissa on aiemmin käynyt vain talvella.

– Nyt on hienoa nähdä samoja paikkoja sulan maan aikaan. Onhan tämä jylhää, Paavilainen toteaa.

Antti Paavilaisen retkivauhdin määräävät Topi ja Ossi. Välillä vanhemmat käyvät vuorotellen maastopyöräilemässä. Annu Passoja / Yle

Ruskaretkeilijän keski-ikää vetävät alaspäin Paavilaisen pojat, puolitoistavuotias Ossi ja kolmevuotias Topi. Patikkapoluilla Ossi katsoo maisemia kantorinkasta, Topi kävelee makkaranpaiston motivoimana.

– Ja hyvänä loppukirittäjänä on luontokeskuksen pihalla oleva hiekkalaatikko, johon pääsee lopuksi leikkimään, Paavilainen naurahtaa.

Kulunut kesä oli monissa Lapin kohteissa ennätysvilkas ja suosio näyttää jatkuvan myös syksyllä. Syy lienee monilla sama kuin lohjalaisilla Susanna ja Antti Koposella.

– Ihan sen takia tultiin tänne, ettei etelään päästy. Mutta ei tämä ole ollenkaan huono vaihtoehto, Antti Koponen tuumaa.

Pariskunnalla on ollut tapana lomailla syksyisin Välimerellä. Tällä kertaa piti paistatella Kreetalla.

– Mutta olemme me kyllä suunnitelleet ruskaretkeä varmaan jo kymmenen vuotta. Ja nyt se sitten toteutui, Susanna Koponen täsmentää.

Maaruska loistaa Äkäslompolossa Yllästunturin juurella. Annu Passoja / Yle

Ylläksen mökit lähes täynnä

Ylläksellä syyskuun puolivälin ruskasesonki on vilkkaampi kuin vuosi sitten, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

– Viime vuoden syyskuuta ollaan edellä noin 25 prosenttia ja se kasvu on tullut nimenomaan mökkipuolella.

Ylläksen alueen vuokramökeissä on petipaikkoja yhteensä ainakin 10 000, moninkertaisesti enemmän kuin hotelleissa.

Lapland Hotelsin Ylläksen alueen kolmesta hotellista auki on tällä hetkellä kaksi. Huoneita on paljon vapaana, sillä varsinaiset ruskasesongin veteraanit eli tilausbussilla saapuvat eläkeläisryhmät puuttuvat nyt melkein kokonaan. Koronariskin pelossa ryhmämatkoja peruttiin kesä-heinäkuussa ryminällä, kertoo Lapland Hotelsin aluejohtaja Tommy Sippo.

– Heistä valtaosa kuuluu riskiryhmiin ja bussilla liikkumiseenkin liittyy haasteita. Tämä on aiheuttanut sen, että nämä perinteiset ruskaryhmät peruivat lähes sataprosenttisesti Lapin matkansa.

Yllästunturin huipulle pääsee myös gondolihissillä, jos ei jaksa kävellä. Antti Mikkola / Yle

Tilalle on tullut nuorempia, sillä myös Saariselältä kerrotaan matkailijoita olevan nyt enemmän kuin vuosi sitten. Levin ruskasesongille tehtiin ennakkovarauksia viimevuotista vähemmän, mutta se ei välttämättä kerro koko totuutta.

– Varauksia tulee koko ajan lisää ja toisaalta nyt majoitusta myydään paljon myös paikan päällä, Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoo.

Kiirettä pitää vaikka ei tarvitsisi

Moni on siis vain lähtenyt ajelemaan pohjoiseen. Ei Koposillakaan kovin tarkkaa suunnitelmaa ollut, kun auton keula käännettiin pohjoista kohti. Ylläksen jälkeen vuorossa on ehkä Luosto.

Läskipyörillä liikkuvat lohjalaiset nauttivat korkeuseroista, punaisena loistavasta maaruskasta ja ylipäätään erilaisesta tunnelmasta.

– Täällä pitäisi malttaa mennä vielä hitaammin kuin mitä me menemme. Joka paikkaan ei tarvitse olla niin kiire, Antti Koponen suomii ensikertalaisen asennettaan.

Maritta Luomanen ja Teuvo Vahala kehuvat ruskaa nyt upeammaksi kuin vuosi sitten. Annu Passoja / Yle

Kokeneeltakin ruskaretkeilijältä saattaa joskus maltti olla kadoksissa. Näin kävi euralaiselle Teuvo Vahalalle ja tamperelaisille Maritta Luomaselle Kukastunturilla. Luomanen kertoo, että edellispäivän vauhti oli sitä luokkaa, että nyt tuntuu jaloissa. Vahala myöntää, että kilpailuvietti iski.

– Kun ihmisiä meni edellä niin piti saada heitä kiinni ja mennä vähän niin kuin ohitsekin, Vahala myöntää.

Niin kipeät jalat eivät kuitenkaan ole, etteikö kaksikko olisi jo aamupäivällä kavunnut Yllästunturin huipulle. Kun alas päästään, mietitäänkö onko päivän saldo siinä vai jatkuuko patikka vielä Velhonkodalle.