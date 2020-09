Herätys: 24 000 kotia yhä ilman sähköä Ailan jäljiltä, suomalaiset uhraavat työelämälle entistä vähemmän vuosia, Saarikko esittelee linjansa

Aila-syysmyrsky on väistynyt

Aila-myrsky heikentyi Suomessa siirtyessään yön aikana itään. Edelleen ilman sähköjä on kuitenkin 24 000 kotitaloutta. Tuulivahinkoja on tullut niin paljon, että Aila-myrsky on ottamassa kolmossijan vuonna 2001 iskeneen Janikan ja 2011 peräjälkeen riehuneiden Tapani- ja Hannu-myrskyjen jälkeen.

Uhraus työelämälle pieneni: Elämästä enää 54 prosenttia työvuosia

1900-luvulla työn tuottavuus kasvoi keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa. Silloin oli hyvinkin varaa lyhentää työaikaa keskimäärin puoli prosenttia vuosittain. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Suomalaiset uhraavat työelämälle entistä pienemmän osuuden elinvuosistaan. Eläketurvakeskuksen Ylelle tekemän laskelman mukaan viime vuonna keskimäärin 54 prosenttia elämästä kului työelämässä. Osuus on selvästi vähemmän kuin vuonna 1990. Viime vuodet osuus kuitenkin oli pienessä kasvussa. Ehdotus nelipäiväisestä työviikosta tarkoittaisi työuran pidentämistä kuusi vuotta.

Tamperelaistaloyhtiöt löysivät erikoisen keinon välttyä tonttivuokran korotuksilta

Kuvassa näkyvä keltainen rakennus kuuluu toiselle niistä asunto-osakeyhtiöistä, jotka ovat toivoneet rakennustensa suojelua. Marjut Suomi / Yle

Kaupungin vuokratontin raju hinnankorotus voi ajaa asukkaiden talouden tiukoille. Asukkaat pitävät usein vuokratonttien hinnankorotuksia kohtuuttomina. Tampereen Juhannuskylässä kaksi taloyhtiötä tavoittelee helpotusta tontinvuokraan poikkeuksellisella tavalla. Vuokrahinnan korotus jää selvästi ennakoitua pienemmäksi, jos rakennukset ja pihapiiri suojellaan. Kaupunki on suostumassa toiveeseen.

Saarikko esittelee linjansa keskustan puheenjohtajana

Annika Saarikko valittiin Keskustan uudeksi puheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa 5. syyskuuta. Silja Viitala / Yle

Keskustan uusi puheenjohtaja Annika Saarikko esittelee tänään perjantaina poliittisen linjansa. Paikaksi Saarikko on valinnut kekustakirjasto Oodin Helsingissä. Näytämme Saarikon linjapuheen suorana verkossa kello 8.55 alkaen.

Koronarajoitukset kuristavat Kenian taloutta – turistit eivät ole palanneet

Tarjoilija Stephen desinfioi tuoleja meksikolaisessa ravintolassa Nairobissa. Ennen koronaa ravintolaan piti olla pöytävaraus, nyt salissa on lounasaikaan vain muutamia asiakkaita. Fredrik Lerneryd/Yle

Itäisessä Afrikassa Kenia kärvistelee koronakriisissä ennen kaikkea taloudellisesti. Matkailu vastasi ennen pandemiaa jo kymmenesosasta maan taloutta, mutta puoleen vuoteen ulkomaisia turisteja ei ole juuri näkynyt. Kotimaista kysyntää yritetään pitää yllä kekseliäillä tarjouksilla, mutta erityisesti ravintoloissa toivotaan alkoholin anniskelukiellon pikaista päättymistä. Toimittajamme Liselott Lindström raportoi Kenian pääkaupungista Nairobista.

Sää pysyy tuulisena

Yle

Myrsky on väistynyt, mutta sää pysyy tuulisena. Etelässä päivä on aurinkoinen ja pohjoisessa sataa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.