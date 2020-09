FBI:n johtaja: Venäjä yrittää haitata Joe Bidenin vaalikampanjaa ja syytää jatkuvasti valeuutisia

Venäjä yrittää jälleen vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Asiasta kertoi liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray edustajainhuoneen kotimaan turvallisuuden komitelle.

Venäjän vaikutusyritykset suuntautuvat erityisesti demokraattiehdokas Joe Bidenia vastaan.

Wray sanoi olevansa erityisen huolissaan Venäjän jatkuvasta "valeuutisrummutuksesta", joka saa aikaan vastakkainasettelua ja ristiriitoja. Se voi myös johtaa siihen, etteivät kansalaiset luota vaalien demokraattiseen lopputulokseen.

Venäjä levittää viestiä, jonka tarkoituksena on halventaa Bidenia, joka on presidentti Trumpin vastaehdokas. Venäjä yrittää myös heikentää Venäjä-vastaista ilmapiiriä, joka on sen mielestä vallalla osassa Yhdysvaltain hallintoa.

Yhdysvaltain viranomaiset eivät kuitenkaan ole havainneet Venäjän taholta samanlaista pyrkimystä puuttua itse äänestysprosessiin, jollainen viime vaalien jälkeen paljastui.

Kiina ja kotimaan ääriryhmät

Kiina ei yritä vaikuttaa varsinaiseen presidentinvaaliin, Wray kertoi. Hänen mukaansa FBI uskoo Kiinan lähtevän siitä, että Trump häviää vaalit. Tämä sopii Kiinalle, koska Trumpia pidetään arvaamattomana. Kiina yrittää nyt vaikuttaa siihen, että siihen kohdistuva kritiikki laimenee.

Yhdysvallat toimii nyt erittäin tehokkaasti, jotta Kiina ei saisi haltuunsa yhdysvaltalaista huipputeknologiaa. Tämä pyrkimys auttaa myös vastavakoilua, mistä on seurannut, että Kiinan erilaisia vaikutusyrityksiä paljastuu vähän väliä, Wray kertoi komitealle.

Keskustelussa kysyttiin Wrayltä maata repivistä rotumellakoista ja vasemmistolaisen anarkistiliikkeen Antifan vaikutuksesta niihin. Wray kiisti, että Antifa olisi suurin kansallinen turvallisuusuhka, kertoo Bloomberg-uutistoimisto (siirryt toiseen palveluun).

Wray kertoi, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat viime kuukausina ottaneet tutkintaan lukuisia väkivaltaisia ääriryhmiä. Niistä valtaosa on ollut valkoista ylivaltaa edistäviä ryhmittymiä.

Lähteet: Reuters