Onnettomuus aiheuttaa liikennehäiriöitä Kurikassa – kolmostie suljettu

Kalkkirekka on poikittain tiellä, joten ainoastaan toinen kaista on käytössä.

Kurikassa valtatiellä kolme Jokipiin ja Peltomäen välissä on useiden tuntien ajan liikennehäiriöitä. Kalkkirekan nuppi on valtatiellä poikittain niin, että se peittää toisen kaistan kokonaan. Auton peräkärry on kallellaan.

Kuljettaja on autettu nupista pois ja apukuljettaja pääsi ulos omin avuin. Alustavan tiedon mukaan he ovat loukkaantuneet lievästi. Raivaustyöt jatkuvat paikalla vielä pitkään. Tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on käytössä kiertotie.

Onnettomuus tapahtui puoli kolmen aikaan aamuyöllä.