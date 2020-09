Merenkurkun uusi laiva käyttäisi kaiken biokaasun Pohjanmaalla – yliopisto tutkii mahdollisuuksia uudelle biokaasulaitokselle

Merenkurkun liikenteeseen tulevan Aurora Bothnian on visioitu kulkevan tulevaisuudessa biokaasulla. Havainnekuva.

Merenkurkun liikenteeseen tulevan Aurora Bothnian on visioitu kulkevan tulevaisuudessa biokaasulla. Havainnekuva. Rauma Marine Constructions

Vaasan ja Uumajan väliä ensi vuonna matkaava Merenkurkun uusi laiva laskettiin vesille reilu viikko sitten.

Juhlatilaisuuden yhteydessä hehkutettiin laivan ympäristöystävällisyyttä ja sen mahdollisuuksia kulkea nesteytetyllä biokaasulla, jota tuotettaisiin tulevaisuudessa Vaasassa.

Uusi laiva kulkee nesteytetyllä kaasulla, mutta joutuu ainakin alkuunsa turvautumaan nesteytettyyn maakaasuun LNG:hen.

Nesteytetyllä biokaasulla on vielä haasteita kannattavuuden kanssa. Esimerkiksi Suomen suurimmaksi biokaasulaitokseksi rakennettavan Nurmon Bioenergian uusi laitos Etelä-Pohjanmaalla on vielä ilman asiakkaita.

Vaasassa on visioitu nesteytetyn biokaasun omaa tuotantoa. Tällä hetkellä biokaasua tuotetaan vähäisiä määriä ja sen nesteyttäminen vaatisi suuria investointeja.

Stormossen Mustasaaressa tuottaa biokaasua Vaasan paikallisliikenteen linja-autoihin. Se ei nesteytä biokaasua tällä hetkellä, eikä nesteyttämienn ole yhtiön lähiakojen suunnitelmissakaan.

Uuden laivan tarpeisiin tarvittaisiin biokaasun tuotantoa tämän hetkiseen verrattuna noin kymmenkertainen määrä.

– Kannattavuudenkin kannalta meidän pitäisi rakentaa aivan valtava laitos, kertoo Stormossenin toimitusjohtaja Aimo Latvala.

Yhteistyötä ja uusia käyttökohteita

Vaasan yliopistossa alettiin keväällä tutkia biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia Pohjanmaalla. Osana tutkimusta aiotaan selvittää edellytyksiä nesteytetyn biokaasun tuotannolle Pohjanmaalla.

– Tavoitteenamme on tuoda toimijoita yhteen ja löytää uudenlaisia käyttökohteita biokaasulle. Sillä tavoin tuotanto ja kysyntä voisivat kasvaa. Yritämme myös löytää uutta tietoa yritysten investointipäätösten tueksi, kertoo tutkimuksen projektipäällikkö Kirsi Spoof-Tuomi.

Kirsi Spoof-Tuomi on tutkinut, miten biokaasun nesteyttäminen on saatu kannattavaksi Ruotsissa ja Norjassa. Tuomo Rintamaa/Yle

Spoof-Tuomi arvioi, että Merenkurkun uusi laiva käyttäisi nesteytettyä biokaasua noin 4 000 tonnia vuodessa. Siihen kuluisi koko Pohjanmaan tämänhetkinen biokaasuntuotanto, jos Stormossen ja Uudessakaarlepyyssä toimiva Jepuan Biokaasu nesteyttäisivät biokaasunsa.

Laivan tarve olisi myös yli puolet Nurmon Bioenergian tulevasta tuotannosta.

– Selvitämme nyt, millaisen tuotantomäärän laitos vaatisi, että se olisi kannattava, Kirsi Spoof-Tuomi sanoo.

Yliopiston tutkimus on ollut käynnissä viisi kuukautta. Ratkaisuvaihtoehtoja on tullut jo vastaan. Niitä on löytynyt muun muassa Ruotsista ja Norjasta.

– Olemme löytäneet viisi nesteytystekniikkaa, jotka soveltuisivat pienen mittakaavan tuotantoon. Selvittelemme vielä investointi- ja käyttökustannuksia.

Biokaasun nesteyttäminen kallista

Spoof-Tuomi toivoo, että nesteytetylle biokaasulle löytyisi Pohjanmaalta uuden laivan lisäksi myös muita uusia käyttökohteita muun muassa teollisuudesta. Esimerkiksi jäte-energialaitokset voisivat hyödyntää sitä apupolttoaineena.

Nesteytetty biokaasu (LBG) on fossiilisen nesteytetty maakaasun (LNG) ympäristöystävällinen vaihtoehto. Ajoneuvoissa käytettävä biokaasu on puolestaan yleisimmin paineistettua biokaasua.

– Yksi mahdollinen käyttökohde olisi raskas liikenne. Paineistettu kaasu ei sovellu oikein hyvin pitkän matkan kuljetuksiin, koska se vie suuren tilan, Spoof-Tuomi sanoo.

Biokaasun nesteyttämisestä tekee kallista muun muassa se, että kaasu on jäähdytettävä alle 160-miinustasteen, jotta se muuttuu ja pysyy nesteenä.

– Hyötynä on puolestaan se, että nesteytetty biokaasu vie kolminkertaisesti vähemmän tilaa kuin paineistettu kaasu.

Jepuan Biokaasu on yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen rahoittajista. VILLE VIITAMÄKI / YLE

Satojen tuhansien eurojen tutkimus

Vaasan yliopiston tutkimus valmistuu helmikuussa 2022. Silloin toivotaan, että kasassa olisi tarvittava tieto yrityksille, kunnille ja muille päätöksentekijöille tehdä ratkaisuja uuden biokaasulaitoksen laitoksen perustamisesta alueelle.

– Toivomme myös, että alueen toimijoiden yhteistyö biokaasun osalta olisi lisääntynyt, Spoof-Tuomi sanoo.

Tutkimushankkeen kokonaisbudjetti on 314 000 euroa, josta 80 prosenttia maksaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Vaasan yliopiston oma rahoitusosuus on 14 prosenttia ja loput kuusi prosenttia tulee alueen yrityksiltä.

Paikalliset yhteistyökumppanita ovat Wärtsilä, Westenergy, Stormossen, Wasaline, Remeo, Österbottens Svenska Producentförbundet ja Jepuan Biokaasu.

Biokaasun liikennekäyttö kasvanut Vaasan seudulla

Stormossen keskittyy ainakin toistaiseksi vielä biokaasun liikennekäyttöön maanteillä. Yhtiö avasi kesällä uuden tankkauspisteen Vaasan Runsoriin. Kesäkuussa myös tankkauskerrat nousivat ensimmäisen kerran yli tuhannen.

Yhtiön toinen biokaasun tankkauspiste sijaitsee Stormossenin omilla mailla Mustasaaren Koivulahdessa. Stormossen suunnittelee jo kolmannen biokaasu-tankkausaseman perustamista Palosaarelle. Se tulisi St1-huoltoaseman ja Palosaaren sillan väliselle alueelle.

Aseman kannattavuutta pohditaan parhaillaan ja päätös sen avaamisesta tehdään vielä tämän vuoden puolella.

Vaasassa esimerkiksi paikallisliikenteen bussit kulkevat biokaasulla.

