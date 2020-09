Sote-piirin palkkamoka voi tuoda työntekijälle jopa 11 000 euron potin – osa ammattiliitoista ei suostu kertomaan summia: "Ihan hikikarpalo kohoaa otsalle"

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten työntekijöiden palkkasaatavien määrät henkilöä kohden alkavat hahmottua.

Eksoten työntekijöiden palkkarästit ovat muodostuneet kymmenen vuoden aikana, kun palkkaharmonisointi jäi Eksoten johdolla aikanaan tekemättä ja loppuunsaattamatta.

Noin 4500 työntekijää tulee saamaan yhteensä 30 miljoonaa euroa maksamatta jääneitä palkkoja.

Eksoten valtuusto hyväksyi palkkariidan sovintoratkaisun viime viikolla. Kertakorvausten lisäksi työntekijöiden palkat yhdenmukaistetaan takautuvasti 1. syyskuuta 2020 alkaen.

Osa ammattiliitoista on nyt laskenut, kuinka paljon yksittäinen työntekijä voi enimmillään saada kertakorvausta.

Laskentaperusteita ei voi yleistää

Ammattiliitto Jytyyn kuuluva työntekijä voi saada Eksotelta jopa 11 000 euroa korvauksena maksamatta jääneistä palkoista. Jytyyn kuuluu muun muassa hoitajia.

Lähihoitajien ammattiliitto Superiin kuuluvan työntekijän suurin mahdollinen korvaus taas on 10 000 euroa.

− Tilanteet kuitenkin vaihtelevat, joten tällä hetkellä emme voi arvioida keskimääräisen korvauksen määrää, toteaa SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen.

Sen sijaan JHL ja Tehy eivät kerro yksittäisten työntekijöiden korvaussummista.

− Määrät ovat hyvin yksilöllisiä eikä kaikilla ei ole perusteita saada korvauksia. Siihen vaikuttaa niin moni asia, ettei ole järkeä kertoa yksittäisiä suurimpia summia, sanoo Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila.

Noin 4500 Eksoten työntekijällä on palkkasaatavia rästissä. Arkistokuva. Mikko Savolainen / Yle

Myös JHL:n vastaavan sopimusasiantuntija Minna Pirttijärven mukaan olisi kohtuutonta kertoa suurin yksittäinen summa, kun osa työntekijöistä ei saa korvauksia ollenkaan.

− Tämä on muutenkin äärettömän vaikea asia, emmekä halua hämmentää ihmisiä lisää, hän sanoo.

Korvausten laskentatapaa ei myöskään voi yleistään kaikkiin ihmisiin, sillä korvauksen suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi palkattomien poissaolojen määrä ja se, onko henkilölle maksettu palkan takuuosaa vai ei.

− Tärkeämpää kuin se, että kuinka paljon joku saa, on se että oikeus toteutuu ja että kaikki keille korvaus kuuluu, saavat sen, Pirttijärvi toteaa.

Pirttijärvi uskoo, ettei Eksoten tapaus tule olemaan ainoa laatuaan.

− Eksote avasi Pandoran lippaan. Ihan hiki kirpoaa otsalle, kun mietin sotemaakuntien tuloa.

Pirttijärvi ei kuitenkaan usko, että toista yhtä vaikeaa tapausta olisi odotettavissa.

− Eksoten tilanteessa on hankalaa se, että eri palkanosia on sotkettu toisiinsa. Esimerkiksi tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää on sotkettu takuuosaan. Näiden jäljittäminen ja eri vuosilta maksettujen palkkojen selvittäminen on ollut työlästä.

Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia

Palkkojenmaksu on herättänyt paljon kysymyksiä työntekijöissä.

− Sekä vakituisessa työsuhteessa olevat että Eksotesta jo pois lähteneet ovat kyselleet asiasta. Heitä nimenomaan kiinnostaa se, mikä on niin sanotusti minun oikeuteni saada korvausta ja paljonko niitä saatavia siellä mahdollisesti on, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin JHL:n pääluottamusmies Anssi Lepistö.

Myös Superin paikallinen pääluottamusmies Katja Laitinen on saanut kyselyitä aiheesta päivittäin. Hänen mukaansa erityisesti eläkkeelle jääneet ovat olleet asiassa aktiivisia.

− Huono on vastauksia antaa, kun ei ole itselläkään mitään tietoa. Pitää vain jaksaa odottaa.

Alueen pääluottamusmiehille järjestetään ensi maanantaina tiedotustilaisuus, josta he odottavat saavansa lisätietoa sopimuksen yksityiskohdista.

