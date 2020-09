Professori ennakoi EU:n elpymispaketin syventävän integraatiota – valtiovarainministeri Vanhanen myöntää havainneensa hivutusyrityksiä kohti liittovaltiota: "Päättäjien täytyy pitää päät kylminä"

– Sitä, mitä nyt tehdään, on käytännössä pidetty tähän asti oikeudellisesti mahdottomana, Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg toteaa Marja Sannikan haastattelussa.

Kysymys koskee sitä, rikkooko Euroopan unionin heinäkuussa hyväksymä 750 miljardin elpymispaketti unionin perussopimuksia tai niiden henkeä. Leino-Sandbergin mielestä koronakriisistä selviämiseksi rakennettu paketti menee eri suuntaan kuin tähänastiset tulkinnat EU:n perussopimuksista.

– Tässä on tapahtunut valtava muutos.

Leino-Sandbergin mukaan tähän asti on tulkittu, että artiklan 310 mukaisesti EU ei voi rahoittaa omia menojaan lainaksi. Artiklassa lukee myös, että tulot ja menot täytyy merkitä talousarvioon näkyville.

– Tässä haettu ratkaisu on, että tehdään erillisrahasto, joka merkitään talousarvion ulkopuolelle, jotta sitä ei näy missään. Sen takia voidaan ajatella, ettei yleisiä talousarvioperiaatteita rikota.

Moni on perustellut elpymispakettia artiklalla 122, joka mahdollistaa hätärahoituksen antamisen tietyissä tilanteissa. Leino-Sandbergin mukaan artikla on sinänsä hyvä perustelu paketille, mutta ihan mitä tahansa senkään nojalla ei voi tehdä.

– Siellä lukee selkeästi, että silloinkin kun hätärahoitusta ollaan antamassa, se pitää tehdä muuten perussopimusten mukaisesti.

Leino-Sandberg uskoo, että EU olisi voinut rakentaa myös rahaston, joka olisi ollut vakiintuneiden tulkintojen mukainen. Nyt tehty ratkaisu vie hänen mielestään EU:ta kohti entistä vahvempaa integraatiota.

– Ajattelen, että EU:sta tulee näiden päätösten kautta fiskaaliunioni. Siellä kerätään enemmän omia varoja eli jonkinlaisia EU-veroja. Toisaalta sitä rahaa siirretään uudenlaisiin tarkoituksiin, jota ei ole tehty aikaisemmin.

Vanhanen: Hivuttamista näkee

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei yhdy Leino-Sandbergin mietteisiin. Ministerin mukaan elpymispaketti on ainutkertainen, ja se liittyy vain parhaillaan käsillä olevaan, ennakoimattomaan kriisiin.

– Aikaisemmin pidettiin mahdollisena sitä, että jos Tonava tulvii täysin yli äyräidensä, me kaikki tulemme sinne apuun. Sen takia on artikla säädettykin, että me tunnemme toisistamme yhteisvastuuta. Me autamme silloin, kun apua tarvitaan.

Vanhanen ei usko, että nyt tehdyt ratkaisut vievät unionia suoraan kohti liittovaltiota. Hän kuitenkin sanoo havainneensa yrityksiä viedä EU:ta enemmän siihen suuntaan.

– Minä en missään tapauksessa hyväksy tällaista hivuttamista. Totta kai näkee, että monet sitä yrittävät, mutta päättäjien täytyy pitää päät kylminä, ettei sellaista hyväksytä.

Onko elpymispaketti hivuttamista?

– Tämä ei ennakoi tulevaisuutta. Tämä ei ole hivuttamista. Tässä on selvät rajat asetettu.

Vanhanen uskoo, että Suomen sana on painava, kun hivuttamista tai muuta Suomen kannan vastaista EU:ssa esiintyy. Suuret maat eivät häneen mukaansa tule Suomea jyräämään.

– Ei tarvitse kuvitella, että Suomi olisi alisteinen suurille maille. Meillä on oma tahto.

Koko Marja Sannikan EU-jakso katsottavissa Yle Areenassa perjantaina 18.9.2020 klo 20

