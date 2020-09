Taas yksi tapa huijata rantautui ulkomailta: Viitteellä Facebk viety luottokortilta rahaa

Luottokortilta on poliisin mukaan tehty luvattomia veloituksia, joissa viitteenä on FACEBK. Huijaus ei liity Facebook-tunnuksiin, vaikka niin hämärästi vihjataan.

Veloitukset luottokortilta on tehty usein ulkomailta. Tästä syystä petoksien selvittäminen voi olla hankalaa.

Huijarit ovat yhä kekseliäämpiä. Sisä-Suomen poliisilaitos varoittaa uusista posti- ja Facebk-petoksista. Niistä on ilmoitettu tällä viikolla poliisille.

Postihuijausyrityksissä henkilö on poliisin mukaan saanut tekstiviestin, jossa kerrotaan, että hänelle olisi lähetys tulossa, mutta postimaksua uupuu. Viestin linkki ohjeistaa tietojenkalastelusivulle, jossa pyydetään henkilön pankkitunnuksia.

– Älä klikkaa linkkiä tai anna mitään tietojasi, poliisi varoittaa.

Facebk-huijauksissa henkilön luottokortilta on puolestaan tehty luvattomia veloituksia, joissa viitteenä on FACEBK. Summat voivat olla poliisin mukaan muutamasta eurosta ylöspäin.

– Jos huomaat tällaisia tilitapahtumissasi, sulje korttisi ja ole yhteydessä luottokortin myöntäneeseen pankkiisi. Veloitukset on tehty usein ulkomailta, poliisi neuvoo.

Petosten selvittäminen on hankalaa, koska ne on tehty ulkomailta. Luottokorttitiedot on saatu jollain tavalla ongittua ihmisiltä.

Huijaus ei sinänsä liity Facebookiin, mutta ihmisiä voidaan hämätä luulemaan, että he ovat ostaneet Facebookista jotain.

Poliisi muistuttaa, että luottokorttiin voi laittaa rajoítuksia verkkopankissa esimerkiksi summiin ja mistä maanosasta korttia voi käyttää.

Vastaava Facebk-huijaus on tunnettu jo ennestään ainakin ulkomailla.

Korona-aikana huijaukset lisääntyneet

Luottokorttitietoja kalastelevat huijarit ovat varsinainen vitsaus.

Yle kertoi toukokuussa, että yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi viime vuoden aikana. Huijaukset ovat lisääntyneet korona-aikana.

Jopa 27 prosenttia identiteettivarkauksien uhreista ja kohteista nimesi somen kanavaksi, josta identiteettivarkaus tai sen yritys sai alkunsa. Sosiaalisen median rooli tietovuodon kanavana korostui erityisesti 25–34-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa.

