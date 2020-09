Raja aukeaa tänään muun muassa ruotsalaisille, mutta tunnelma on odottava: viranomaiset seuraavat tautitilannetta, lento- ja laivayhtiöt kysyntää

Torniossa Ruotsin rajalla on vielä rajaesteitä, mutta ne poistetaan kun matkustaminen vapautuu.

Torniossa Ruotsin rajalla on vielä rajaesteitä, mutta ne poistetaan kun matkustaminen vapautuu. Antti Ullakko / Yle

Ruotsiin saa jälleen tästä päivästä eteenpäin matkustaa ilman karanteenia. Hallitus päätti 11. syyskuuta, että matkustusrajoituksia kevennetään 19. syyskuuta alkaen.

Suomi luopuu liikenteen rajoituksista Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välillä, joissa uusien koronatapausten ilmaantuvuus on enintään 25 tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisten 14 päivän aikana.

Matkustusrajoituksia kevennetään 19.9. Suomi luopuu rajoituksista Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välisessä liikenteessä, joissa on enintään 25 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Schengen-maista maahantulon rajoituksia ei ole Suomen ja Islannin, Latvian, Liechtensteinin, Liettuan, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Viron välillä.

Schengen-maihin kuulumattomista maista rajoituksia ei ole Australian, Etelä-Korean, Georgian, Japanin, Kanadan, Kyproksen, Ruandan, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn ja Uuden-Seelannin välillä. Maalistaus hallituksen 11.9.2020 julkaiseman tiedon mukaan.

Viranomaiset tarkastelevat tilannetta viikoittain. Omaehtoisen karanteenin tarvetta voi lauantaista alkaen arvioida THL:n liikennevalojen avulla. (siirryt toiseen palveluun)

Rajamuodollisuudet loppuivat perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Mitkä matkustusasiat muuttuvat?

Ruotsista ja muista hallituksen listaamista maista saa tulla Suomeen turistina eikä suomalaistenkaan tarvitse olla omaehtoisessa karanteenissa.

Muutos näkyy heti esimerkiksi Torniossa Suomen ja Ruotsin rajalla.

– Poistamme kaikki liikkumista haittaavat rajaesteet puolilta öin eli sen jälkeen liikenne on normaalia. Loput esterakennelmat poistetaan lauantaina valoisaan aikaan, yön pimeydessä siihen työhön ei ryhdytä, kertoo kapteeniluutnantti Tommy Håkans Rajavartiolaitoksesta.

Valtaosa Torniossa olevista rajavartijoista lähtee kotimatkalle lauantaiaamuna. Purkutöihin jää kymmenkunta ihmistä, kertoo Rajavartiolaitoksen kapteeniluutnantti Tommy Håkans. Juuso Stoor / Yle

Erilaisten kylttien poistamiset kuuluvat ely-keskukselle, joka Håkansin arvion mukaan hoitaa homman maanantain aikana. Valtaosa Torniossa olevista rajavartijoista lähtee kotimatkalle lauantaiaamuna. Purkutöihin jää kymmenkunta ihmistä.

Miten paljon lentoja tulee Ruotsista Suomeen ja lähtee Suomesta Ruotsiin?

Perjantaina oli tiedossa, että viikonloppuna Helsinki-Vantaan ja Tukholman välillä liikennöivät sekä Finnair että Scandinavian Airlines, SAS. Ensimmäinen lento Ruotsiin lähtee lauantaina kello 12 ja ensimmäinen Ruotsista saapuva lento tulee kello 15.

Lauantaina Helsinki-Vantaalta lähtee kolme Finnairin lentoa Tukholmaan ja sieltä tulee kolme lentoa. Sunnuntaina Finnair lentää neljä lentoa Tukholmaan ja takaisin, SAS yhden lennon molempiin suuntiin.

Miten paljon on laivaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä?

Laivayhtiö Tallink Siljalta kerrotaan, että Suomen ja Ruotsin välillä liikennöi kaksi laivaa, Baltic Princess ja Galaxy. Laivat kulkevat Turun ja Tukholman välillä, ja reitti menee Ahvenanmaan kautta.

– Matkustajia on ollut todella vähän ja on edelleen, lähinnä liikennöidään rahtilaivoina, rahtikonseptilla. Mitään merkittävää nousua ei ole näkyvissä. Viikonloppuina on ollut hieman enemmän matkustajia, sanoo viestintäassistentti Armi Kailio Tallink Siljalta.

Kailion mukaan yhtiö on valmis ottamaan nopeasti uusia reittejä ja laivoja liikenteeseen, jos matkustaminen normalisoituu ja kysyntä vilkastuu.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että tänä viikonloppuna liikennöidään Turku-Tukholma-Turku-reitillä yksi vuoro molemmista kaupungeista aamulla ja yksi vuoro molemmista kaupungeista illalla.

– Tänä viikonloppuna Tukholmaan on menossa suomalaisia runsas sata molempina päivinä, se on normaalia vähemmän. Nämä ovat reittimatkustajia, jotka jäävät maihin, Boijer-Svahnström kertoo.

Vastaavasti Tukholmasta Turkuun on tulossa vähemmän matkustajia, alle sata ruotsalaista molempina päivinä. Hekin ovat reittimatkustajia, jotka jäävät maihin. Laivoilla on muitakin matkustajia, muun muassa Ahvenanmaalle menijöitä ja risteilijöitä, jotka eivät jää maihin.

Ruotsin rajan lähellä asuva: "Hyvä, että palataan normaaliin"

Keminmaalaisesta Jesse Miettusesta on mukavaa, kun raja-alueella palataan vähitellen normaaliin. Ruotsin ja Suomen koronatapausten määrät ovat tällä hetkellä sellaisella tasolla, ettei hän tunne suurta koronapelkoa.

– Totta kai sieltä Ruotsin puolelta voi jotain tulla, mutta jossain vaiheessa rajojen on auettava, hän miettii.

Rajojen avautuminen ei vaikuta suuremmin hänen elämäänsä. Miettunen käy Ruotsin puolella, jos on tarvetta.

Rajojejn avautuminen ei vaikuta suuremmin Jesse Miettusen elämään. Hän käy Ruotsin puolella, jos on tarvetta. Juuso Stoor / Yle

Haaparantalaiset Antti Syrjälä ja Sara Miettinen ovat myös tyytyväisiä liikkumisen helpottumiseen.

– Hyvä, että palataan normaaliin eikä rajalla tarvitse olla joka kerta passia näyttämässä, sanoo Syrjälä.

Sara Miettinen uskoo, että suomalaisten ja ruotsalaisten välit saattavat olla vähän tiukat rajavalvonnan päättymisen jälkeen.

– Olen suomalainen, joten olen saanut kulkea ihan vapaasti, joten ei ole näin tarvinnut ajatella. Mutta umpiruotsalaisten ja umpisuomalaisten välillä voi olla aika vaikeaa nyt lähiaikoina, Miettinen pohtii.

Leo-pojan kanssa liikkeelllä olleet haaparantalaiset Antti Syrjälä ja Sara Miettinen ovat tyytyväisiä rajatilanteen normalisoitumisesta. Miettinen kuitenkin uskoo, että suomalaisten ja ruotsalaisten välit saattavat olla vähän tiukat. Juuso Stoor / Yle

Rajan tuntumassa jotkut suomalaiset ovat olleet tuohtuneita nähdessään Ruotsin kilvissä liikkuvia henkilöautoja. Ruotsin puolella ovat muutamat pahoittaneet mielensä siitä, että suomalaiset ovat voineet vierailla Ruotsissa samalla kun ruotsalaisten tuloa Suomeen on rajoitettu.

– On oikein, että ruotsalaiset pääsevät rajan ylitse siinä missä me suomalaisetkin, sanoo torniolainen Paavo Mäkiollitervo.

Torniolainen Paavo Mäkiollitervo pitää tärkeänä, että sekä suomalaiset että ruotsalaiset pääsevät liikkumaan nyt samalla tavoin. Juuso Stoor / Yle

Muutaman viikon ajan osa haaparantalaisista on saanut kulkea rajan ylitse takavuosien malliin. Näiden niin sanottuun rajayhteisöön kuuluvien ihmisten paluu näkyi paikallisessa kauppakeskuksessa tunteikkaina kohtaamisina.

– Useammastakin kaupasta kerrottiin, asiakkaat ihan kyyneleet silmissä kertoivat, kuinka ihanaa oli jälleen päästä Suomeen, kertoo yhteisömangeri Eija-Sinikka Juho Rajalla-kauppakeskuksesta.

Asiakkaat ovat olleet liikuttuneita, kun ovat pääseet jälleen Suomeen, kertoo yhteisömangeri Eija-Sinikka Juho Rajalla-kauppakeskuksesta. Juuso Stoor / Yle

Lue myös:

Matkustusrajoitukset poistuvat muun muassa Ruotsista, Kyprokselta ja Japanista, uusi malli perustuu testaamiseen ja matkan kestoon – Yle seurasi hallituksen tiedotustilaisuutta

"Tervetuloa ruotsalaiset Suomeen!" – matkustusrajoitusten höllentäminen sai Kauppatorilla lähinnä kiitosta

Länsi-Pohjan koronatilanne on suvantovaiheessa – rajan yli voi asioida ilman riskiä ja kasvomaskisuositus ei ole enää voimassa

Länsirajan liikennemäärissä ei isoja muutoksia