Heli Mäkiranta suunnitteli valaisimen, eikä arvannut mitä yksi kuva Instagramissa saattoi saada aikaan – Vogue otti yhteyttä

Heli Mäkiranta pakkaa puisista ja lasisista palloista koottua valaisinta pahvilaatikkoon pienessä varastotilassaan Jyväskylässä. Paketin päälle liimattavaan lappuun on kirjoitettu osoite Britanniassa.

Perustaessaan QUU Design-yritystään kaksi vuotta sitten, Mäkiranta ei osannut haaveillakaan kansainvälisestä näkyvyydestä. Nyt valaisimia myydään tasaiseen tahtiin sekä Suomeen että ulkomaille.

Oman valaisinmalliston suunnitteleminen oli ollut Mäkirannan unelma jo opiskeluajoista alkaen. Unelman toteutumisen ja kansainvälisen menestyksen voisi kuitenkin sanoa olevan onnekkaiden somesattumien summaa.

Niin Mäkiranta itsekin sanoo, mutta ammattilaiset tietävät, että sosiaalisen median sattumat eivät synny ilman määrätietoista työtä.

Huijausviestejä Voguen nimissä?

QUU-valaisimen tarina alkaa sisustusarkkitehtina toimivan Mäkirannan asiakastyöstä noin viisi vuotta sitten. Tekeillä olevaan tilaan ei tuntunut löytyvän sopivaa valaisinta, joten Mäkiranta lupasi suunnitella sellaisen itse.

– Inspiraatio palloihin tuli kuusta ja planeetoista, hän kertoo.

QUU-valaisin kootaan erikokoisista puisista ja lasisista palloista. Simo Pitkänen / Yle

Valaisin tuntui kiinnostavan myös muita asiakkaita, joten Mäkiranta sai rohkeutta perustaa yrityksen tuotteen markkinoimiseksi.

Vain kuukausi yrityksen ja nettikaupan perustamisen jälkeen yhteydenottolomakkeen kautta tuli erikoinen viesti. Sen lähettäjä väitti olevansa Britannian Voguen edustaja. Hänen mukaansa muuramelaissuunnittelijan valaisin sopisi mainiosti lehden tyyliin.

– Ajattelin ensin, että tämä on jotain pilaa. Mutta kun tutkin asiaa hieman, selvisi että viesti todellakin oli Voguen Lontoon toimistolta lähetetty, Mäkiranta kertoo.

Hän lähetti kuvia toimitukseen ja valaisin oli esillä kolmessa Voguen numerossa. Muoti-ikonin vanavedessä seurasivat muut brittimediat, muun muassa House&Garden ja Grand Designs tv-ohjelman oma lehti.

Kansainvälinen näkyvyys sai myös Suomen median heräämään. Viime vuosina QUU-pallot ovatkin putkahdelleet esiin muun muassa sisustuslehdissä, asuntomessuilla ja lifestyle-blogien postauksissa.

– Ensimmäisestä Voguen julkaisusta alkoi lumipalloilmiö, josta on ollut paljon hyötyä. Myynnillisesti merkitys ei ollut kovin iso, mutta vasta aloittaneelle yrittäjälle tärkeintä olivat kontaktit, joita näkyvyyden kautta sai, Mäkiranta sanoo.

Lumipallo ei ole pysähtynyt vieläkään. Tänä syksynä QUU-valaisimet tunkevat olohuoneisiin myös television kautta – kun Vain elämää -tähdet liikkuttuvat omien kappaleidensa uusista sovituksista, heidän kyyneleensä heijastuvat kuvaruutuun tutun näköisistä lasipalloista.

Hyvin valittu somevaikuttaja voi ratkaista pelin

Vaikka Mäkiranta sanoo tarinaansa liittyvän paljon sattumaa ja hyvää tuuria, tarkempi keskustelu paljastaa, että sosiaalisen median hyödyntäminen on ollut QUU-valaisimien markkinoinnissa paitsi suunnitelmallista, myös Suomen mittakaavassa melko rohkeaa.

Mäkiranta ei tiedä tarkkaan, mistä Vogue bongasi hänen tuotteensa, mutta uskoo että asialla on tekemistä Instagramin kanssa.

Omien kuvien osuvalla asiasanoittamisella saattaa jo päätyä sisustustoimittajan feediin, mutta todennäköisyyttä parantaa, jos tuotteen esittelee paikallinen sosiaalisen median vaikuttaja, eli influencer.

– Maksoin alkuvaiheessa pienen summan siitä, että brittiläinen lifestylebloggari jakoi kuvan valaisimestani. Ehkä sillä oli näin suuri merkitys, Mäkiranta arvelee.

Heli Mäkiranta uskoo, että sosiaalisen median vaikuttajilla on valtaa, josta kannattaa myös maksaa. Simo Pitkänen / Yle

Seuraava ja vielä tärkeämpi kysymys on, kuinka pieni suomalainen yrittäjä saa hyödynnettyä alkaneen mediakiinnostuksen uransa polttoaineena.

Mäkiranta otti rohkean askeleen ja käytti rajalliset markkinointirahansa paikalliseen konsulttiin Britanniassa. Konsultin kontakteilla ovia aukesi myös seuraaviin lehtiin ja jälleenmyyjien puheille.

– Tein alkuun paljon työtä oikeanlaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseksi. Somejulkisuus on hyvin tehokas tapa markkinoida, mutta se vaatii sitoutumista, Mäkiranta sanoo.

Hän arvioi, että hullunrohkeasta luonteestakin on ollut apua yrityksen alkumetreillä. Mäkiranta kertoo usein lähtevänsä pidempiä miettimättä kohti uusien ideoidensa toteuttamista.

– Onhan tässä räpiköitykin, mutta sitten on aina noustu ja jatkettu eteenpäin, hän nauraa.

Muotoilualan yrittäjä lähtee yksin maailmalle

Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja ja vuosikymmeniä suomalaista muotoilua markkinoinut Kari Korkman pitää QUU Designin tarinaa innostavana, mutta myös hieman surullisena esimerkkinä siitä, kuinka suomalaisia muotoilutuotteita viedään nykyään maailmalle.

Harmitusta aiheuttaa se, kuinka yksin erityisesti uudet muotoilijat jäävät kansainvälistymisensä kanssa.

Aiemmin Design Forum Finland koordinoi suomalaisten muotoilutuotteiden markkinointia ulkomailla ja vientiä on edistetty myös useilla valtiotason hankkeilla. Juuri nyt vienninedistämisessä on suvantovaihe.

– Ei ole mitään isoa auttajaa, jonka puoleen kääntyä, Korkman sanoo.

Kaikkea muotoiluvientiä ei toki ole jäädytetty, mutta tuki suuntautuu enemmän muotoiluosaamisen edistämiseen kuin yksittäisten tuotteiden markkinointiin.

Esimerkiksi Desing Forum Finland keskittyy nyt tuotepromootion sijaan muotoilijoiden ja muotoilua käyttävien yritysten konsultointiin ja kontaktien parantamiseen.

Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja Kari Korkman toivoo, että muotoilualan yrittäjät saisivat enemmän tukea vientihankkeisiinsa. Helsinki Design Week / Kerttu Penttilä

Alan asiantuntijajärjestö Ornamon tuoreen suhdannekatsauksen (siirryt toiseen palveluun) (pdf) mukaan markkina näyttääkin valoisalta esimerkiksi muotoilun palveluyrityksille, joiden liikevaihto yli tuplaantui vuosina 2010-2018. Design-tuotteiden, eli muotoiluintensiivisen valmistuksen toimiala kasvoi samalla aikavälillä vain reilut 2 prosenttia.

Yrittäjän yksinäisyys on myös todellista, sillä muotoilualan yrityksistä suurin osa työllistää alle kaksi henkilöä. Alan kasvuhakuisuus on kuitenkin suurempaa kuin pienten pk-yritysten ja yksinyrittäjien yleensä.

Suhdannekatsaukseen 2020 vastanneista yrityksistä joka kymmenennellä oli vakiintunutta toimintaa ulkomailla ja vajaa kolmannes yrityksistä panostaa ainakin jonkin verran kansainvälistymiseen.

Internet lupasi pienen olevan kaunista, mutta suuret jyräävät myös verkossa

Jos tukiverkot ovat harvoja, mitä mahdollisuuksia tuoreella suunnittelijalla on saada tuotteitaan tunnetuksi?

Korkman listaa pari vaihtoehtoa.

Helpoin ja varmin tie olisi saada tuote jonkun tunnetun valmistajan valikoimaan, jolloin jakeluketju ja myyntiorganisaatio olisivat valmiina. Käytännössä uusi, nimetön designer saa näitä ovia kolkutellessaan vain rystysensä kipeäksi.

Toinen vaihtoehto on ryhtyä lanseeraamaan tuotetta itse.

Pienen nettikaupan haasteena on saada asiakkaat käymään sivuilla yhä uudelleen. Simo Pitkänen / Yle

Aiemmin designalan astinlautoja kansainvälisille markkinoille olivat vuosittain järjestettävät suuret muotoilu- ja huonekalualan messut, muun muassa Milanossa. Tänä vuonna korona kuitenkin tyhjensi messukalenterin.

Uutta vauhtia on haettu sosiaalisesta mediasta ja verkkokaupoista, mutta ajat ovat kovat uusille suunnittelijoille.

– On tavallaan traagista, että “small is the new big” oli internetin lupaus, mutta tänä päivänä verkkokaupastakin on tullut isojen pelaajien temmellyskenttä, Korkman miettii.

Siitä huolimatta hän sanoo elävänsä mieluummin tässä ajassa, kuin siinä, jossa muotoilijat olivat tavaratalojen jakelun armoilla.

Miten noustaan yhden hitin ihmeestä kestosuosikiksi?

Runsas näkyvyys on alkanut tuntua pienen muuramelaisyrityksen tilauskannassa. Kesä on ollut ennätyksellisen kiireinen ja QUU Designin kanssa työskentely lohkaisee koko ajan suuremman osan Heli Mäkirannan työstä sisustusarkkitehtina.

Suuri kysymysmerkki on, kuinka pitkälle lumipallo pyörii?

Se on ratkaisevaa myös suomalaisen muotoiluviennin näkökulmasta. Kun suunnittelijat markkinoivat tuotteitaan itse, vaarana on että hyvin alkanut ura hiipuu yhden hitin ihmeeksi.

Heli Mäkirannan suunnittelemia valaisimia lähtee jyväskyläläiseltä varastolta ympäri maailmaa. Simo Pitkänen / Yle

– Internet on niin jumalattoman täynnä. Kuinka saat asiakkaan uudestaan houkuteltua sinne pieneen verkkokauppaasi, kun tarjontaa on valtavasti, Korkman kysyy.

Mäkirannan suunnitelmissa on kehittää QUU-valaisinta edelleen ja jossain vaiheessa myös lisätä tuotevalikoimaa brändinsä alla. Juuri nyt riittää kuitenkin jo olemassa olevan nosteen hyödyntäminen.

Jos Mäkiranta haluaisi apua seuraavalle markkinointikierrokselleen, sellaista saattaa tulevaisuudessa olla paremmin tarjolla. Korkmanin mukaan suomalainen muotoiluala on kokoamassa rivejään uudelleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Muotoilun tiedotuskeskus -hankkeen tavoitteena on luoda suomalaisen muotoilun edistämiselle digitaalinen alusta ja viestintä- sekä markkinointikanavat. Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Design Forum Finland, Designmuseo, Grafia ry, Helsinki Design Week ja Ornamo ry.

– Suomi tunnetaan edelleen muotoilustaan, mutta me emme voi loputtomasti viitata Alvariin ja Tapioon tai edes Marimekkoon. Miten näytetään, että Suomi-design ei ole vain historiaa, vaan myös tulevaisuutta, Korkman kysyy.