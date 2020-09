Salon sairaalan henkilökuntaa altistunut koronavirukselle – tartunta jäljitetty opiskelijatapahtumiin

Altistuneiden joukossa ei ole sairaalan potilaita. Kaikki altistuneet on tavoitettu.

Salon sairaalassa noin 30 sairaalan työntekijää on altistunut koronavirukselle tällä viikolla. Sairastunut henkilö on sairaalassa tutustumiskierroksella ollut opiskelija.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudesta vastaavan ylilääkärin Esa Rintalan mukaan tartunta kytkeytyy aikaisemmin julkisuudessa olleisiin opiskelijatapahtumissa todettuihin tartuntatapauksiin.

Kaikki Salossa altistuneet on tavoitettu ja he toimivat sairaalahygieniayksikön määräämin varotoimin. Osa henkilökunnasta on kotikaranteenissa. Altistuneiden joukossa ei ole potilaita.

Aiemmin tällä viikolla Kaarinan pääterveysaseman henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä todettiin koronavirustartunta.

Kaikista syyskuussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todetuista koronavirustartunnoista noin kolmannes on jäljitetty ravintoloihin, opiskelijatapahtumiin tai yksityisjuhliin.

