Svenska Teatern peruuttaa lähes sata esitystä ensi keväältä koronan tähden

Svenska Teatern tekee isoja muutoksia ohjelmistoonsa koronan takia. Teatteri ilmoitti muutoksista perjantaina.

Suurimmat muutokset koskevat Svenska Teaternin suursatsausta, Maija Poppanen -musikaalia. Tämän syksyn Maija Poppaset esitetään suunnitellusti, mutta kevääksi tarkoitetut 94 esitystä siirtyvät ensi vuoden syksylle ja vuoden 2022 keväälle.

Normaalisti Maija Poppasta mahtuisi katsomaan lähes 600 katsojaa, koronarajoitusten takia määrä on pudotettu 250:een.

Teatterinjohtaja Joachim Thibblinin mukaan Svenska Teaternin talous ei yksinkertaisesti kestä sataa musikaalinäytöstä nykyisilllä ja odotettavissa olevilla, koronasta johtuvilla yleisörajoituksilla.

– Olemme halunneet turvata kestävän ja monipuolisen ohjelmiston vaarantamatta kuitenkaan teatterin taloutta liikaa, Thibblin toteaa.

Svenska Teaternin tulevasssa ohjelmistossa on muitakin muutoksia. Esimerkiksi Asko Sarkolan tähdittämä, suosittu Pappan-näytelmä palaa takaisin ohjelmistoon tammikuussa 2021.

Toinen kevätkäuden uusintaensi-ilta on The Play That Goes Wrong -näytelmä.

Svenska Teatern ei ole ainoa teatteri, joka on joutunut ahtaalle koronan tähden. Yle selvitti neljän suuren teatterin tilannetta tässä jutussa.