Aila-myrskyn vahingot pelättyä pienemmät: Korvauskulut nousevat silti kymmeniin miljooniin euroihin

Aila-myrskyn aiheuttamia vahinkoja on kartoitettu eri puolella Suomea niin pihapiireissä, mökeissä kuin metsissäkin. Puhelimet ovat soineet vakuutusyhtiöissä tiuhaan, mutta ensiarvio on, että vahingot jäivät ennakoitua pienemmiksi.

– Lievempi kuin mitä arvioitiin ja toipuminen ollut nopeampaa kuin aikaisemmin. Esimerkiksi sähkökatkoja on saatu nopeammin paikattua. Ehkä tähän on varauduttu aikaisempia myräköitä paremmin, sanoo johtaja Markus Uimonen Pohjola Vakuutuksesta.

Tarkkoja euromääriä ei vielä vakuutusyhtiöistä rohjeta heittää, sillä metsävahinkoja ei ole vielä tarkkaan kartoitettu ja moni pääsee vasta viikonloppuna tarkistamaan mökkiensä kunnon.

– Joka tapauksessa miljoonaluokkaan mennään, mutta sitä kuinka isoksi tämä nousee on vaikea ennakoida. Metsävahingot näyttelee myrskyissä isoa osaa ja niitä vahinkoilmoituksia on saatu toistaiseksi hyvin vähän, sanoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen.

Edellisiin myrskyihin vertailemalla kokonaisuus alkaa hahmottua.

– Arvioisin, että lasku Aila-myrskystä on vähän isompi kuin Aapeli-myrskyssä 2019, mutta pienempi kuin Kiira-myrskyssä 2017. Kyllähän tässä puhutaan silloin kymmenistä miljoonista kuitenkin mitä kokonaisuudessa maksellaan, sanoo korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen If Vahinkovakuutuksesta.

Trampoliini jäi kaatuneen puun alle Jyväskylän Kypärämäessä eilen torstaina. Isto Janhunen /Yle

"Trampoliineja on nähty lentävän"

Eniten yhteydenottoja vakuutusyhtiöt ovat saaneet Suomen länsirannikon kunnista ja kaupungeista Kokkolan, Rauman, Porin, Vaasan ja Turun seutuvilta eli alueilta mihin myrsky vahvimpana osui.

– Isoimmat vahingot ovat tulleet rakennuksille, kun puita on kaatunut kiinteistöjen pihoille ja taloja päin. Kevyempiä pressutelttoja eli autotalleja ja trampoliineja on nähty lentävän. Veneitä on mennyt kivikkoon ja puita on kaatunut myös ajoneuvojen päälle, luettelee If:n Virtanen päivän vahinkoilmoitussaldoa.

Kiinteistöjen ja ajoneuvojen myrskyvahingoista ei ole erillistä tilastoa, mutta kaatuneista puista maksetuista myrskykorvauksista löytyy.

Metsätuhoissa jäädään kauas pahimmista

Suomen metsäkeskuksen eri alueiden myrskytuhovastaavat ovat ehtineet kartoittaa alustavasti metsävahinkojen suuruutta.

– Kovimmat tuulet ovat painottuneet Suomen länsirannikolle. Suurimmat puustovauriot ovat rannikkokunnissa ja Vaasan seudulla. Muualla puita on kaatunut hajanaisesti siellä täällä, sanoo valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Tämän hetkisen arvion mukaan puuta on kaatunut 300 000-700 000 kuutiota 10 miljoonan hehtaarin alueella.

– Todenäköisesti puustovauriot ovat samaa luokkaa kuin Päivö-myrskyssä kesäkuun lopussa. Nyt ne yhtenäiset tuhoalueet vain painottuvat rannikolle ja Vaasa-Kokkola alueelle, Niskanen sanoo.

Päivö-myrskyn puustovaurioiksi arvioitiin 20 miljoonaa euroa. Metsävakuutus on kuitenkin vain noin puolella metsäomistajista ja korvauksiakin saa vain isommista yhtenäisemmistä alueista. Yksittäiset puut jäävät todennäköisesti tälläkin kertaa lahoamaan metsään tai päätyvät omistajansa saunapuiksi.

– Tuhot jäävät paljon pienemmiksi kuin vuoden 2010 kesämyrskyissä. Silloin Asta, Sylvi, Veera ja Lahja kaatoivat 8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Pari vuotta myöhemmin riehuneissa Tapani ja Hannu -myrskyissä puuta kaatui noin nejä miljoonaa kuutiometriä, muistuttaa johtava asiantuntija ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan myrskytuhovastaava Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.

Pajulan arvion mukaan puustoa pelasti tällä kertaa pahemmalta se, että tuulen nopeus väheni mantereella roimasti ja se, että maa ei ollut vielä paikoin kuivan kesän jälkeen vetisen märkää.

– Jos tämä olisi tullut marraskuussa kovien syyssateiden päälle, niin jälki olisi ollut pahempaa, Pajula sanoo.

