Sekä Trump että Biden saavat ääniä Suomesta: Raymond Bush kokee Trumpin tehneen valtavasti hyvää, Lena Grenat äänestää Yhdysvaltojen tulevaisuudesta

Espoon Lippajärvellä sijaitsevan kerrostalon kolmannen kerroksen asunnon oven avaa kohtelias, eloisaa amerikanenglantia puhuva eläkeikäinen mies. Pakollisen säähän liittyvän small talkin jälkeen puhe kääntyy pian kasvomaskeihin ja koronavirustilanteeseen. Maskit ovat kuulemma turhia ja virukseen liittyvät varotoimet täysin liioiteltuja.

Tämähän alkaa mielenkiintoisesti, käydäänpä peremmälle!

Presidentti Donald Trumpilla on kannattajia kaikista yhteiskuntaluokista, mutta espoolainen Raymond G. Bush sopii yhteen tyypillisimmistä stereotypioista: hän on harras kristitty, äärimmäisen mediakriittinen, konservatiivisten arvojen kannattaja, jonka perheessä on aina äänestetty republikaaneja.

Aivan varaukseton Trumpin kannattaja hän ei kuitenkaan ole.

– Myönnän että Trumpilla on tiettyjä ongelmia: hän ei ole tyylikäs diplomaatti, kuten vaikkapa teidän Niinistönne. Mutta mitä ansioihin tulee, hän on saanut valtavasti hyvää aikaan Amerikassa, Bush sanoo.

Espoossa asuva Raymond G. Bush äänestää Donald Trumpia jatkokaudelle Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2020. Petteri Juuti / Yle

Bush muutti Suomeen noin viisi vuotta sitten rakkauden perässä. Rakkaus päättyi myöhemmin avioeroon, ja Bush palasi hetkeksi takaisin Yhdysvaltoihin. Jo kuuden kuukauden jälkeen oli kuitenkin päästävä takaisin Suomeen. Puhdas ilma ja ympäristö saivat Bushin tuntemaan itsensä terveemmäksi kuin meren toisella puolella.

Myös kirkollinen lähetystyö on keskeinen syy Bushin Suomessa olemiselle. Hän kertoo tekevänsä jo neljättä työuraa. Ensin hän oli kymmenen vuotta valtion leivissä ja luki iltaisin lakia. Valmistuttuaan hän työskenteli 20 vuotta asianajajana. Sen jälkeen Bush kertoo saaneensa kutsun Jumalalta ja ryhtyneensä papiksi. Lisäksi hän on tehnyt erilaisia opettajan töitä.

Tällä hetkellä hän on erilaisten kirkollisten tehtävien ja vapaaehtoistöiden ohessa opiskelija: opintojen tarkoitus on saada pätevyys tehdä opettajan töitä Suomessa.

Bush kertoo nojaavansa konservatiiviseen ajatteluun. Merkityksellisiä asioita ovat perhearvot, kristillisyys ja raamattu.

Ja nyt olemme Lippajärvellä Bushin olohuoneen sohvalla hakemassa vastausta kysymykseen: miksi Trump pitäisi valita jatkokaudelle?

Yli 20 000 virheellistä väitettä

Presidentti Trump on ollut jatkuvasti esillä harhaanjohtavien tai virheellisten väittämiensä vuoksi. Washington Post on listannut (siirryt toiseen palveluun) Trumpin kaudella jo yli 20 000 tällaista väitettä. Tämä ei Raymond Bushia liiemmin hetkauta.

– Olen yrittänyt seurata tarkkaan, mitä hän tekee ja miten media siitä kertoo. Ne ovat kaksi eri asiaa. On kuitenkin totta, että hän saattaa sanoa hieman outoja asioita oudoissa yhteyksissä, ja mielestäni hänen pitäisi pysyä poissa Twitteristä ja keskittyä tekemään asioita, joissa hän on hyvä.

Raymond G. Bush työskenteli aiemmin asianajajana. Miehen sukunimi ja toinen etunimi George kuulostavat kovin tutuilta, mutta hän ei ole sukua presidentti George Bushille. Petteri Juuti / Yle

Toinen asia, josta kristillisen vakaumuksen omaavan ihmisen voisi ajatella olevan huolissaan on tapa, jolla Trump hyökkää yksittäisten ihmisten kimppuun. Häntä on vaikea mieltää kaikkia ihmisiä kunnioittavaksi, tasapuoliseksi tai avarakatseiseksi.

Tämänkin puolen Bush kuittaa mediakritiikillä.

– En ole nähnyt juurikaan todisteita, että hän olisi kohdellut ihmisiä tylysti. Äänestän häntä hänen presidentillisten ansioidensa perusteella. En usko retoriikkaan, joka tulee toiselta puolelta.

Bushin mukaan esimerkiksi The Atlantic -lehden juttu (siirryt toiseen palveluun) siitä, että Trump on puhunut veteraaneista tylyyn ja epäkunnioittavaan sävyyn ei yksinkertaisesti voi pitää paikkaansa.

– Olen seurannut hänen puheitaan siitä asti kun hän on ollut presidentti, ja hän on koko ajan tukenut armeijaa, käynyt katsomassa heitä, osallistunut erilaisiin tapahtumiin. En ole löytänyt mitään todisteita, kun olen tutkinut asiaa.

Aborttikysymys ja rotumellakat "vain savuverhoja"

Bushin mediakritiikkiä kuunnellessa herää kysymys, miksi hän itse suostui suomalaismedian haastateltavaksi?

Hän kertoo suhtautuneensa asiallisesti haastattelupyyntöön, joka oli esitetty hyvässä hengessä. Varsinaista haastattelua edelsi lyhyt sähköpostinvaihto sekä puhelinkeskustelu, joka sai Bushin vakuuttuneeksi siitä, että häntä kohdellaan asiallisesti.

Hän myös tietää, että Trumpin kannattajia voi olla kohtalaisen vaikea löytää haastateltavaksi. Vaikka Suomessa asuu noin 6 000 Yhdysvaltain kansalaista, Bush sanoo tuntevansa itsensä lisäksi vain yhden Suomessa asuvan Trumpin äänestäjän.

Raymond G. Bush on asianajaja, pappi, opettaja ja nykyisin myös opiskelija. Petteri Juuti / Yle

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin on aikaa alle noin puolitoista kuukautta. Raymond Bush kertoo tilanneensa äänestyslipukkeen kotiosavaltiostaan Pennsylvaniasta hyvissä ajoin.

Tärkeimpiä vaaliteemoja hän ei suoraan osaa nimetä, vaan painottaa tehtyjen tekojen ja näyttöjen merkitystä. Bushin mielestä esimerkiksi aborttikysymykseen tai rotumellakoihin liittyvät aiheet ovat vaaliteemoja, joiden tarkoitus on toimia savuverhona todellisten asioiden edessä.

– Jos Trump valitaan uudelleen, se tehdään siksi, että hän on palvellut kansaa hyvin. Hän on tuonut työllisyyttä takaisin ja toiminut rauhantekijänä huolimatta hänen puutteellisista diplomaatintaidoistaan. Hänellä on uskomaton ansioluettelo. Sellainen, jota vastapuolella ei ole.

"Kyse ei ole Trumpista ja Bidenista, vaan tulevaisuudesta"

Helsingin Etelärannassa sijaitsevan toimistohuoneiston perimmäisestä huoneesta löytyy Lena Grenatin työpiste, jota koristaa asianmukaisesti Suomen ja Yhdysvaltojen liput.

Helsingissä syntynyt ja kasvanut Grenat on viettänyt elämästään 20 vuotta Yhdysvalloissa työn, opiskelun ja perheen perässä. Vaikka Grenat on asunut jälleen Suomessa jo viitisen vuotta, valtameren takana on kaksi aikuista lasta, vahvasti toiselta kotimaalta tuntuva paikka sekä Yhdysvaltain passi.

Lena Grenatille tärkeintä ei ole Joe Bidenin valinta, vaan mikä tahansa vaihtoehto nykyiselle poliittiselle johdolle. Petteri Juuti / Yle

Tämän toimistotilan käyttäjiä ovat bisnesverkosto AmCham Finland sekä Suomi–Amerikka-yhdistysten liitto, jonka toiminnanjohtajana Lena Grenat toimii. Vaikka haastattelu tehdään työpaikalla, Grenat kertoo äänestämiseen liittyvistä ajatuksistaan yksityishenkilönä.

Hän pitää Yhdysvaltojen nykyistä tilannetta katastrofaalisena. Äänestämisen lähtökohta on muutos, oli se sitten mikä hyvänsä.

– Mielestäni näissä vaaleissa ei ole kyse Trumpista tai Bidenista, vaan Yhdysvaltojen tulevaisuudesta. Pitäisi ajatella kokonaisuutta näiden henkilöiden ulkopuolelta, sitä miltä nykyinen hallinto näyttää. Jos on tyytyväinen siihen, ei muuta kuin lisää samaa vaan, ja jos ei ole, silloin se toinen vaihtoehto on parempi – riippumatta siitä, kuka se toinen vaihtoehto on.

Grenat kertoo liittyneensä demokraattiseen puolueeseen vain näiden presidentinvaalien takia. Vaaleissa voi äänestää vaikka ei kuuluisi puolueeseen, mutta jos haluaa äänestää jo esivaaleissa, täytyy olla puolueen jäsen.

– Tällä kertaa koin vaalit niin tärkeiksi, että halusin olla vaikuttamassa jo varhaisessa vaiheessa. Lopullisessa vaalissahan on vain kaksi vaihtoehtoa, mikä on aika vähän, kun ihmisiä on kuitenkin se 320 miljoonaa.

Vaikeiden asioiden yksinkertaistaminen ongelmallista

Esivaaleissa Grenat kannatti Kamala Harrisia. Harris vetäytyi kisasta viime joulukuussa, mutta demokraattien ehdokkaaksi valittu Joe Biden nosti Kamala Harrisin varapresidenttiehdokkaakseen elokuussa.

Grenat uskoo Biden–Harris-kaksikon tuovan maahan normaaliutta ja vakautta.

– En ole mikään yksittäisten ihmisten fanittaja. Ei Kamala Harriskaan ole täydellisyyden esikuva, ei kukaan ole. Uskon, että Biden ja Harris tuovat riittävän varmuuden siihen, että esimerkiksi ilmastonmuutokseen suhtaudutaan vakavasti. Sen tapaista normaaliutta kaipaan tähän maailmaan.

Ehkä näkyvin Joe Bideniin kohdistettu kritiikki liittyy hänen ikäänsä: hän pyrki presidentiksi ensimmäisen kerran jo Ronald Reaganin aikakaudella. Jos hänet valitaan presidentiksi, hän on virkaan astuessaan 78-vuotias – vanhempi kuin yksikään aiempi presidentti. Toinen usein toistettu argumentti on Bidenin värittömyys: häntä pidetään hivenen tylsänä ja harmaana poliitikkona.

Lena Grenat allekirjoittaa molemmat väitteet.

Ikä ei hänen mukaansa ole näissä vaaleissa niin merkityksellinen asia, sillä myös Trump on yli 70-vuotias. Ikäeroa kaksikolla on vain neljä vuotta. Sen sijaan tylsyys voi olla merkityksellisempi tekijä.

– Biden ei ole kovin jännittävä eikä mielenkiintoinen hahmo. Jos ihan retoriikkaa ajattelee, Trump puhuu omille äänestäjilleen huomattavasti paremmin kuin Biden, Grenat sanoo.

Lena Grenat liittyi demokraattiseen puolueeseen, jotta pystyi äänestämään jo esivaaleissa. Petteri Juuti / Yle

Erityisesti Trumpin omalle kuulijakunnalle räätälöidyt yksittäiset lauseet, one-linerit, on usein taitavasti laadittu. Trumpin retoriikka on Grenatin mukaan osa laajempaa keskustelukulttuurin murrosta, josta on syytä olla huolissaan. Perusongelma on, että monimutkaisiin asioihin esitetään yksinkertaisia ratkaisuja heppoisin perustein.

– Asiat ovat nykymaailmassa äärimmäisen monimutkaisia, ja vaatii usein paljon aikaa, jos haluaa ottaa selvää ja ymmärtää, mistä on oikeasti kyse. Moni mielellään ottaisi jonkin upeat vatsalihakset lupaavan pillerin sen sijaan, että menee punttisalille. Sellaisia me ihmiset olemme, Grenat havainnollistaa.

Suomessa noin 6 000 amerikkalaista Yhdysvaltojen 59. presidentinvaalien äänestyspäivä on 3. marraskuuta 2020. Vaalien pääehdokkaat ovat istuva presidentti, republikaanien Donald Trump sekä demokraattien Joe Biden. Muita ehdokkaita ovat vihreän puolueen Howie Hawkins sekä libertaalipuolueen Jo Jorgensen. Suomessa asuu noin 6 000 Yhdysvaltain kansalaista. Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvista noin 6,5 miljoonasta amerikkalaisesta vain noin seitsemän prosenttia äänesti presidentinvaaleissa 2016. Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvia suositellaan jättämään äänensä viimeistään lokakuun 13. päivä. Äänestys tapahtuu postitse tai sähköpostitse.

Grenatin mielestä ongelma piilee siinä, että yksinkertaistetut viestit uppoavat usein kohteisiinsa ilman, että asioihin sen kummemmin perehdytään. Tällaisessa tilanteessa ihminen tekee valintansa jo varhaisessa vaiheessa eikä varsinaista keskustelua pääse edes syntymään.

– Esimerkiksi abortti on Yhdysvalloissa tällainen asia. Valinta kilpistyy jo alkuvaiheessa siihen, ollaanko demokraatteja vai republikaaneja. Järjestelmä ajaa väkisinkin tietynlaiseen joko–tai-asetelmaan, ja silloin ei synny aitoa dialogia.

Lena Grenatin tärkein vaaleihin liittyvä toive ei kuitenkaan ole yksittäisen puolueen voitto.

– Maan rauhan kannalta tärkeintä olisi, että äänestystulos olisi mahdollisimman selkeä, oli voittaja kumpi tahansa. Pahin katastrofi olisi sellainen, että tulos on ihan hiuksenhieno, siitä aletaan riidellä ja pian kadulla on mellakat pystyssä.

Tällä hetkellä Joe Biden on keskeisten gallupmittausten perusteella johtoasemissa Trumpiin nähden, mutta niin oli Hillary Clintonkin neljä vuotta sitten. Tilanne voi kallistua kumpaan suuntaan tahansa. Ratkaisevassa asemassa ovat niin sanotut vaa’ankieliosavaltiot, joissa voitto voi ratketa hyvinkin pienellä äänierolla.

Grenat on rekisteröitynyt äänestäjä entisessä kotiosavaltiossaan Floridassa, joka kuuluu tärkeimpiin vaa’ankieliosavaltioihin.

Tilanteen herkkyydestä kertoo jotain puhelu, jonka Grenat sai hiljattain Floridasta demokraattien puolueväeltä: hänelle soitettiin Suomeen ja varmistettiin, että äänestyslipuke on saapunut ja kaikki on varmasti kunnossa.

Millaisia ajatuksia Yhdysvaltain presidentinvaalit herättää? Voit keskustella aiheesta torstaihin 24. syyskuuta kello 23:een saakka.

Lue seuraavaksi:

Trump ei ole menettänyt peliä – USA:n vaalien tilanne voi olla täpärämpi kuin ensi vilkaisulla näyttää

Florida rajoittaa jälleen entisten vankien äänioikeutta – jos sakkoja ei ole maksettu, presidentinvaaleissa äänestäminen jää väliin

Kirjeenvaihtajalta: Bidenin kampanjan toinen vaihde on yhtä hidas kuin ensimmäinen – Mutta onko sillä väliä?

Kirjeenvaihtajalta: Räyhääjästä rauhankyyhkyksi – Trumpista sukeutui vaalien alla ympäristönsuojelija, sotajoukkojen vetäjä ja Nobel-ehdokas