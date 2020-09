Lentokenttä hyvin pieni riski koronan leviämiselle, väittävät viranomaiset – Jääkiekkojoukkueissakin enemmän tartuntoja kuin kentällä kuudessa viikossa

Lentokentän koronatestaustoimintaa vetävät viranomaiset arvioivat, että Helsinki-Vantaa ei ole tällä hetkellä merkittävä portti virukselle Suomeen.

– Valtaosassa riskimaista tulevista koneista ei ole ollut yhtään koronapositiivista, kertoo Vantaan tartuntatautien ylilääkäri Kirsi Valtonen.

– Turun elokuun Balkanin lentoihin verrattuna tautitapauksia on löytynyt huomattavasti odotettua vähemmän. Skopjen lennoilla taisi olla parikymmentä prosenttia positiivisia, muistelee Vantaan sosiaali- ja terveystoimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Helsinki-Vantaalle eniten tartuntoja on tullut Romaniasta (10), Turkista (8), Espanjasta (5) ja Unkarista (4).

– Romaniasta oletettiin tulevan vieläkin enemmän tartuntoja, mutta romanialaisten matkustajien kertoman mukaan maan tartuntalukuja raportoidaan todellisuutta korkeammiksi EU-avustusten saamiseksi, sanoo ylilääkäri Valtonen.

Myös Turkin tautitilanne vaikuttaa olevan erilainen kuin julkisuudessa kerrotaan.

– Siellä tilanne on puolestaan ilmeisesti pahempi kuin tiedetään. Turkkilaisten matkustajien mukaan vainajan omaiset eivät haluaisi kuolinsyyksi merkittävän koronaa, koska silloin ihmiset eivät uskaltaisi osallistua hautajaisiin, kertoo ylilääkäri Valtonen.

Elokuun alusta lähtien lentokentällä on testattu lähes 6 000 matkustajaa. Valmistuneista noin 4 500 näytteestä positiivisia on ollut 47 eli noin yksi prosentti.

Helsinki-Vantaalta on siis löytynyt virusta testeissä huomattavasti korkeammalla prosentilla kuin koko väestöstä, jossa positiivisten osuus testatuista on noin 0,5 prosenttia.

Tästäkin huolimatta viranomaiset pitävät lentokentän lukuja niin alhaisina, ettei kaikkien matkustajien massatestaamista katsota edelleenkään järkeväksi keinoksi torjua virusta sen matalan osuvuuden ja korkeiden kustannusten vuoksi.

– Helsinki-Vantaan kautta tuleva tautiriski on hyvin pieni. Huomioitavaa on sekin, että osa positiivisen näytteen antaneista matkustajista saattaa olla sellaisia, jotka eivät enää tartuta tautia, pohtii ylilääkäri Valtonen.

Koronaviruksen on todettu olevan Valtosen mukaan tarttuva noin kahden ensimmäisen viikon ajan, jonka jälkeen se voi näkyä positiivisena PCR-testissä jopa useita kuukausia.

Pariisin lentojen testaaminen lopetettiin, kun koneissa ei ollut tartuntoja

Kohdennettu testaaminen on tuottanut viime viikkoina kentällä yllättäviä tuloksia.

Esimerkiksi korkean riskin maan Ranskan pääkaupungista kahdesti päivässä Helsinkiin suuntautuvien lentojen matkustajien testaaminen on lopetettu toistaiseksi, koska useat koneet olivat niin sanotusti puhtaita.

– Se kertoo siitä, että Pariisi on vaihtokenttä. Jos matkustajat olisivat ranskalaisia, osuvuus olisi parempi. Alustavasti on suunniteltu, että lentoja testattaisiin jatkossa pistokoeluontoisesti, kertoo ylilääkäri Valtonen.

Koronaviruksen esiintyvyyttä lennoilla vähentää yhä kasvavassa määrin myös lentoyhtiöiden ja valtioiden vaatimukset negatiivisesta testituloksesta ennen matkaa.

– Karkeasti arvioiden riskimaista tulevista matkustajista noin 10 prosentilla on esittää lähtömaassa tehdystä koronatestistä negatiivinen tulos, kertoo Valtonen.

Tällä viikolla koronatestejä kohdennetaan lentokentällä Prahasta, Istanbulista, Budapestista, Malagasta ja Bukarestista saapuviin lentoihin, koska näistä kohteista tulevilla on todettu olevan eniten tartuntoja.

Vaikka koronavirus tuli Suomeen keväällä Italiasta ja Itävallasta lomalaisten mukana lentokoneella, nyt suurempi uhka Helsinki-Vantaan sijasta näyttäisi leijuvan viranomaisten mukaan muun muassa jäähallien pukuhuoneissa.

– Meillä on jääkiekkojoukkueita, joista on löytynyt parikymmentä tapausta, ja me ollaan löydetty kuudessa viikossa kentältä puolet tuosta määrästä. Jos nuoret eivät enää välitä, on suuri vaara, että tauti lehahtaa, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Aronkytö.