Herätys: Länsiraja aukesi jälleen, oppositiolta varjobudjettiehdotuksia, korona lisää synnytyspelkoa

Matkustaminen vapautuu tänään

Ruotsalaiset ovat tästä päivästä lähtien jälleen tervetulleita Suomeen, ja tästä iloitaan länsirajalla. Lentoyhtiöt lisäävät liikennettä Tukholmaan, laivayhtiöt ovat vielä odottavalla kannalla.

Rajamuodollisuudet esimerkiksi Suomen ja Ruotsin rajalla loppuivat puoliltaöin viime yönä.

Hallitus päätti 11. syyskuuta matkustusrajoituksien keventämisestä. Suomi luopuu liikenteen rajoituksista Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välillä, joissa uusien koronatapausten ilmaantuvuus on enintään 25 tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisten 14 päivän aikana.

Oppositio Ylen varjobudjettiriihessä: Perussuomalaiset leikkaisivat, kokoomus vaatii työllisyyskeppiä

Sari Essayah (kd.), Ville Tavio (ps.), Kai Mykkänen (kok.) ja Harry Harkimo (liik.) esittivät vaihtoehtoja hallituksen budjettipolitiikalle. Petteri Bülow / Yle

Hallituksen budjettiriihi vietiin alkuviikosta päätökseensä, mutta sen varjossa oppositiopuolueiden edustajat kokoontuivat Ylen pyynnöstä. Kävi ilmi, että oppositionelikko pitää paitsi hallituksen työllisyystoimia myös tavoitetasoa täysin riittämättöminä. Kun valtionvelkakin näyttää karkaavan käsistä, perussuomalaiset kaipaavat jo säästölistoja.

Vihreät pitää puoluekokouksen etänä

Vihreiden varapuheenjohtajan Riikka Karppisen mukaan puolue ei ole jäänyt hallituksessa varjoon. Petteri Bülow / Yle

Vihreät järjestää puoluekokouksen tällä kertaa poikkeusjärjestelyin. Puolueen jäsenet kokoontuvat yhteen etätyökalujen avulla. Kokouksen avaa lauantaina puheenjohtaja Maria Ohisalo, joka ottanee kantaa budjettiriihen ilmastopäätöksiin.

Yle näyttää suorana puoluekokouksen avauspuheenvuorot ja lehdistötilaisuuden kello 9.55 alkaen. Kysyimme myös kolmelta vihreältä poliitikolta, miltä puolueen tilanne näyttää.

Korona on pahentanut synnytyspelkoa

Pandemia herättää huolta ja epävarmuutta odottavissa äideissä. Tiina Jutila / Yle

Koronapandemian vuoksi monia palveluja, kuten neuvolan synnytysvalmennuksia, on siirretty verkkoon. Odottavat äidit puolisoineen ovat saattaneet eristäytyä taudin pelossa kotiinsa, ja muutenkin pandemia herättää huolta ja epävarmuutta. Tämä näkyy nyt odottavien ja synnyttävien äitien olotilassa.

Synnytyssairaalassa Lohjalla synnytyspelkoa hoitava lääkäri on havainnut, että synnyttämään tulevat äidit ovat aiempaa ahdistuneempia ja pelokkaampia, vaikka taustalla ei olisi erityistä synnytyspelkoa.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut

Taistelu Ginsburgin seuraajasta alkoi heti. AOP

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut. Taistelu hänen seuraajastaan alkoi heti. Yhdysvaltain senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoo, että senaatti äänestää uudesta korkeimman oikeuden tuomarista huolimatta siitä, että presidentinvaalit ovat 46 päivän päästä.

Demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin mukaan Ginsburgin seuraaja tulisi päättää vasta marraskuun presidentinvaalien jälkeen. Lue kirjeenvaihtajamme Mika Hentusen analyysi Ginsburyn merkityksestä Yhdysvalloille ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Aurinkoa ja puuskaista tuulta

Yle

Sää on suurelta osin poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjois-Lapissa on pilvistä, ja Itä- ja Pohjois-Lapissa voi tulla päivän mittaan vähän vettä. Luoteistuuli on puuskaista suuressa osassa maata. Kovimmat puuskat osuvat Kainuuseen, Koillismaalle ja Itä-Lappiin.

