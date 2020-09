Atlantilla on myrskynnyt niin paljon, että meteorologeilta on loppunut aakkoset kesken

Nuoriso kahlasi tulvivalla kadulla Gulf Shoresin kaupungissa Alabamassa. Jatkuva myrskyäminen on aiheuttanut aakkospulan meteorologien keskuudessa.

Nuoriso kahlasi tulvivalla kadulla Gulf Shoresin kaupungissa Alabamassa. Jatkuva myrskyäminen on aiheuttanut aakkospulan meteorologien keskuudessa. Dan Anderson / EPA

Kyseessä on vasta toinen kerta, kun meteorologit ovat joutuneet turvautumaan kreikkalaisiin aakkosiin Atlantin hirmumyrskyjä nimetessään.

Meteorologit ovat joutuneet ottamaan käyttöönsä kreikkalaiset aakkoset Atlantin valtamerellä riehuvia hirmumyrskyjä nimetessään. Kreikkalaisiin aakkosiin on jouduttu turvautumaan tätä ennen vain kerran.

Tämän vuoden hurrikaanikausi on ollut niin vilkas, että tavallisesti käytössä olevien nimien kirjo ehtyi perjantaina muodostuneen Wilfrediksi nimetyn trooppisen myrskyn myötä. Nimilistan on määritellyt ennalta YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO.

Wilfredin jälkeen Atlantilla ovat muodostuneet nyt myös Alfa- ja Beta-myrskyt, joista jälkimmäisen uskotaan yltyvän hurrikaaniksi viikonlopun aikana, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC.

NHC:n mukaan Meksikonlahdella pyörivän Betan tuulennopeudet ovat olleet noin 18 metriä sekunnissa.

Samaan aikaan subtrooppinen myrsky Alfa muodostui toisella puolen valtamerta vajaa 200 kilometrin etäisyydellä Portugalin rannikosta. NHC:n mukaan Alfan ei kuitenkaan odoteta enää voimistuvan ja sen aiheuttamat myrskytuulet ovat puhaltaneet noin 20 metriä sekunnissa.

Tällä hetkellä Atlantin keskiosissa liikehtii myös hurrikaani Teddy, joka on voimistunut neloskategorian hurrikaaniksi eli se on Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla toiseksi voimakkain. Teddy saattaa ohittaa lähietäisyydeltä Britannialle kuuluvan Bermudan saaren. Paulette-hurrikaani kulki alueella vain viikko sitten.

Edellisen kerran Alfa-myrsky nähtiin vuonna 2005

WMO:n määrittelemä lista koostuu yhteensä 21 nimestä. Miesten ja naisten nimet vuorottelevat listalla aakkosjärjestyksen mukaan ja vaihtuvat joka vuosi. WMO valitsee listalle nimiä, jotka ovat helposti tunnistettavissa alueella, jossa puhutaan useita kieliä. Edellä mainitusta syystä listalle ei kelpuuteta x-, y- tai z-kirjaimella alkavia nimiä.

Jos lista loppuu kesken, antaa ilmatieteen järjestö myrskyille nimet kreikkalaisten aakkosten mukaan. Myrskyjen nimiksi saattaa täten tulla alfan ja betan lisäksi muun muassa gamma ja delta. Tänä vuonna nimilista loppui kesken poikkeuksellisen aktiivisen hurrikaanikauden vuoksi.

Muun muassa weather.com-sivustoa pyörittävän The Weather Companyn meteorologi MJ Ventrice kertoi Twitterissä, että tämä on vasta toinen kerta historiassa, kun kreikkalaiset aakkoset on jouduttu ottamaan käyttöön. Ensimmäistä kertaa Alfa-myrsky nähtiin vuonna 2005.

Meteorologin aakkoset (siirryt toiseen palveluun)

Ventrice tviittasi myös, että Alfaan päästiin kuukautta aiemmin kuin edellisellä kerralla. Vuonna 2005 Alfa-myrsky muodostui hänen mukaansa lokakuun 22. päivänä.

Vuonna 2005 Yhdysvaltain etelärannikkoa moukaroivat hurrikaanit Katrina ja Wilma. Katrina teki suurta tuhoa Louisianassa ja runnoi pahoin muun muassa New Orleansin kaupunkia, jälkimmäinen Wilma taas runteli Floridaa.

Katrina ja Wilma -nimet on poistettu WMO:n listalta täysin, koska niiden aiheuttamat tuhot ovat olleet niin mittavia. Lisäksi kierrosta on poistettu samasta syystä ainakin nimet Maria, Irma ja Harvey.

