Kirjeenvaihtajalta: RBG:n kuolema vie Yhdysvaltoja konservatiivisempaan suuntaan jopa vuosikymmeniksi eteenpäin

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut.

WASHINGTON Korkeimman oikeuden tuomarit ovat näkymättömiä vallankäyttäjiä Yhdysvalloissa. Perjantaina kuollutta Ruth Bader Ginsburgia lukuun ottamatta.

Sadat ihmiset kokoontuivat korkeimman oikeuden rakennuksen eteen heti suru-uutisen kuultuaan. He halusivat näin kunnioittaa tuomarin muistoa.

87-vuotias Ginsburg eli tuttavallisemmin ”RBG” oli rock-tähteen verrattava kuuluisuus Yhdysvalloissa. Hän taisteli pitkään haimasyöpää vastaan ja sai tsemppiviestejä kaikkialta maailmasta.

Washingtonissa on hänelle omistettuja muraaleja. M-kadun kuntosalin seinällä on maalaus, jossa on muskelimiehen tilalla RBG nyrkkeilyhanskat käsissään. 150-senttinen ja alle 50-kiloinen tuomari tunnettiin peräänantamattomana sisupussina.

Ginsburg oli kautta aikain toinen nainen supervallan korkeimmassa oikeudessa. Hänen elämäntarinastaan on tehty kirjoja ja elokuvia.

Olin joulukuussa 2018 Yhdysvaltain Kansallisarkistossa järjestetyssä uusien kansalaisten valatilaisuudessa, jossa RBG puhui. Hän oli jo silloin silminnähden heikossa kunnossa.

Yleisö kuitenkin kuunteli hievahtamatta, kun hän hennolla äänellään kehotti uusia yhdysvaltalaisia tekemään enemmän kuin vain toteuttamaan omaa amerikkalaista unelmaansa. RBG rohkaisi heitä äänestämään ja kehittämään uutta kotimaataan.

Demokraatit toivoivat hartaasti, että RBG olisi jaksanut vaalien yli. Presidenttiehdokas Joe Biden on vaatinut Donald Trumpia lykkäämään uuden tuomarin nimittämistä marraskuun vaalien jälkeiseen aikaan.

Joe Bidenin mielestä tulevan presidentin pitäisi päättää Ginsburgin seuraaja. DNCC / EPA

Trump ei Bidenia kuuntele. Senaatin republikaanien Mitch McConnell kiirehti vahvistamaan, että kongressi ottaa Trumpin nimityksen käsittelyyn pikimmiten, siis jo ennen vaaleja.

Edellisten presidentinvaalien alla McConnell oli samaa mieltä kuin Biden nyt eli hän vastusti tuomarinimityksiä vaalivuonna. Kun panoksena on konservatiivina pidetyn tuomarin valitseminen, ryhmänjohtaja ei epäröi kääntää takkiaan.

Korkeimman oikeuden tuomarit ovat riippumattomia, mutta heistä puhutaan avoimesti joko konservatiiveina tai liberaaleina.

Trump julkisti viime viikolla 20 nimen listan. Joku siinä olevista ehdokkaista on mitä todennäköisimmin RBG:n seuraaja.

Kaikki ehdokkaat tunnetaan konservatiivista kannoistaan, jotka liittyvät sääntelyyn, verotukseen, ympäristönsuojeluun, aborttiin tai kuolemantuomioon. He ovat joko olleet tuomareina kiistellyissä alempien oikeuksien päätöksissä tai he ovat republikaanipoliitikkoja, joilla on juristin koulutus.

Brett Kavanaugh ja presidentti Donald Trump 4. syyskuuta 2018, senaatin oikeusvaliokunnan kuulemista alla. EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Trump on jo nimittänyt kaksi korkeimman oikeuden tuomaria, Neil Gorsuchin ja Brett Kavanaughin. Se on poikkeuksellista, sillä korkeimman oikeuden paikat ovat elinikäisiä. Yleensä yhdelle presidenttikaudelle osuu korkeintaan yksi tuomarinimitys.

Kolmas Trumpin nimittämä tuomari, jonka republikaanijohtoisen senaatin odotetaan hyväksyvän, tarkoittaisi käytännössä sitä, että Yhdysvaltain ylimmässä oikeusasteessa olisi jatkossa kuusi vanhoillisena ja kolme vapaamielisenä pidettyä tuomaria.

Korkein oikeus tulkitsee perustuslakia ja sanoo viimeisen sanan liittovaltion kiistoissa. Vuoden 2000 presidentinvaali ratkesi vasta korkeimman oikeuden äänestyksessä.

Tuomarit joutuvat tuon tuostakin ratkaisemaan esimerkiksi aborttiin ja kuolemantuomioihin liittyviä kiistoja. Uuden tuomarin odotetaan joka tapauksessa olevan Ginsburgia konservatiivisemman.

Korkeimman oikeuden päätökset voivat RBG:n seuraajan myötä muuttua nykyistä vanhoillisemmiksi jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.

