Ympäristöministeri Krista Mikkonen: Valkoposkihanhi ei enää pääsisi suojeltavien lajien listalle

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) toivoo, että valkoposkihanhille tarkoitettuja levähdysalueita saataisiin perustettua jo ensi kevääksi. Ne olisivat Mikkosen mukaan yksi keino ehkäistä lintujen aiheuttamia haittoja.

Mikkonen kertoi TV1:n Ykkösaamussa, että parhaillaan selvitetään, mistä niin sanottuja hanhipeltoja saataisiin käyttöön.

– Tiedän, että Pohjois-Karjalan alueella on mietitty Vapon vanhoja turvetuotantoalueita, että voisiko sinne rakentaa peltoja. Meillähän on kurjille olemassa eri puolilla Suomea kurkipeltoja. On sovittu joidenkin viljelijöiden kanssa, että heidän peltonsa on tarkoitettu lintujen pysähtymiseen ja heille maksetaan siitä tietysti korvaus.

Tänä syksynä valkoposkihanhia voi karkottaa ensi kertaa myös ampumalla. Poikkeuslupaa valkoposkihanhien karkotukseen voi hakea Varsinais-Suomen elyltä. Vaikka EU:n lintudirektiivi suojaa valkoposkihanhea, lupia karkotukseen jopa ampumalla voi saada, jos muilla keinoilla ei voida välttää kohtuuttomia satovahinkoja.

Karkotuksen lisäksi Mikkosen mielestä tarvitaan myös hanhipeltoja.

– Jos ei ole mitään paikkaa, mihin hanhet menevät, nehän lentävät kohta takaisin samalle pellolle ja ovat entistä nälkäisempiä, kun lentopyrähdys on vienyt niiltä energiaa.

Voisiko suojelusta luopua?

Krista Mikkonen kertoo, että silloin, kun valkoposkihanhi päätyi suojeltujen listalle, lintuja oli vain 20 000 kappaletta. Nyt kanta on kasvanut pitkälti yli miljoonaan yksilöön.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että on onnistuttu lajin suojelussa. Mutta on ihan selvää, että jos tänä päivänä tällaista listaa tehtäisiin, niin varmastikaan valkoposkihanhea ei sinne laitettaisi, Mikkonen toteaa.

Mikkonen uskoo, että jos suojeltujen lajien lista avattaisiin ja päivitettäisiin, valkoposkihanhi otettaisiin todennäköisesti pois sieltä. Listan päivittäminen on kuitenkin liian kuuma peruna, sillä listalle olisi paljon uusia tulokkaita, joiden tilanne on heikentynyt, Mikkonen sanoo.

– Siinä on varmaan tällaisia poliittisia hankaluuksia avata sitä, koska toiset pelkäävät, että jos se päivitettäisiin, sinne menisi niin paljon uusia lajeja. Ei haluta, että niitä pitää huomioida monessa toiminnassa.

Mikkosen mukaan EU:ssa kuitenkin pohditaan, voisiko valkoposkihanhelle miettiä kannanhoitosuunnitelmaa, koska tilanne on haastava monessa maassa.

