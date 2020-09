Liisa Hakala riemuitsi Ruotsin-matkustamisen vapautumisesta: "En pystynyt odottamaan enää hetkeäkään" – ilo voi jäädä lyhytaikaiseksi

Helsinki-Vantaan lentoasemalla iloittiin lauantaina rajojen avautumisesta muun muassa Ruotsiin.

– En pystynyt odottamaan enää hetkeäkään, sanoo Liisa Hakala. Hakala herkistyi lentokentällä mahdollisuudesta päästä matkaan, sillä hän ei ole nähnyt 4- ja 6-vuotiaita tyttärenpoikia yhdeksään kuukauteen.

Ilo voi kuitenkin jäädä lyhytaikaiseksi, mikäli tautitilanne pahenee eri maissa.

Suomi luopui rajoituksista Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välillä, joissa uusien koronatapausten ilmaantuvuus on enintään 25 tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisten 14 päivän aikana. Mikäli tautitilanne pahenee eri maissa, rajat on suljettava raja-arvon ylittävien maiden osalta uudelleen.

Suomen hallitus tarkastaa maakohtaiset tartuntaluvut ensi viikolla. Sisäministerin esikunnan mukaan muutoksia voi tulla jo maanantaista 28. syyskuuta alkaen, jolloin rajavalvonta ja karanteenisuositukset saatetaan palauttaa uudelleen voimaan esimerkiksi juuri Suomen ja Ruotsin välille.

Lokakuun alusta tulee muitakin muutoksia. Ruotsin, Norjan ja Viron kansalaisilta, jotka käyvät säännöllisesti rajan yli töissä Suomessa, ei edellytetä koronatestiä ja omaehtoista karanteenia, vaikka tartuntatapausten määrä ylittäisi näissä maissa 25 rajan 100 000:ta henkilöä kohden.

Tanja Ylitalo / Yle

Rajatarkastukset poistuivat viime yönä puoliltaöin ja matkustaminen on taas sallittua molemmin puolin Suomen ja Ruotsin rajaa. Matkustajilla ei tarvitse enää olla perusteltua syytä maahan tuloon, vaan myös vapaa-ajan matkailu on nyt mahdollista.

Myöskään 14 vuorokauden karanteenisuositusta ei enää ole. Omaehtoisen karanteenin tarvetta voi lauantaista alkaen arvioida THL:n liikennevalojen avulla (siirryt toiseen palveluun). (siirryt toiseen palveluun)

Lauantaina Helsinki-Vantaan lentokentällä oli väljää. Finnair tekee viikonlopun aikana ainakin seitsemän lentoa Tukholmaan ja seitsemän takaisin. Retu Liikanen / Yle

Helsinki-Vantaalla luottavaisia matkustajia

Liisa Hakala matkusti lauantaina tapaamaan lastenlapsiaan Tukholmaan, Ruotsiin. Hakalan suunnitelmissa on palata viikon kuluttua lauantaina. Hän aikoo kiertää lastenlastensa kanssa pientä saarta, jolla he asuvat ja seurata poikien metkuja.

– Voin saada tartunnan Ruotsista ja sitten levittää tautia Suomessa, joten aion palattuani tavata ihmisiä rajoitetusti. Käyn myös koronatestissä. Jos joutuisin karanteeniin, pyytäisin poikaani käymään kaupassa ja pakenen sitten Itä-Suomen puolukkametsiin, hän kertoo.

Risto Niemi olisi matkustanut lauantaina, vaikka rajat eivät olisi avautuneetkaan. Niemen mukaan se ei vaikuttanut, hän olisi saanut matkustaa muutenkin. Retu Liikanen / Yle

Yhdistetylle loma- ja työmatkalle suuntaava Risto Niemi lentää Tanskaan ja matkustaa sieltä Ruotsiin. Paluuajankohta on vielä hieman auki, hän aikoo olla Ruotsissa viikosta kahteen.

– Menen auttamaan hyvää ystävää Skåneen. Toivottavasti kaikki pysymme terveinä. Riski on aina olemassa, mutta mikä on sen riskin hinta, siitähän on kyse, hän toteaa.

Dylan Pashly matkustaa Ruotsiin tapaamaan tyttöystäväänsä. Retu Liikanen / Yle

Suomenruotsalainen Dylan Pashly matkustaa myös Tanskan kautta Ruotsiin. Hän on opiskellut Ruotsissa ja hänen tyttöystävänsä asuu siellä. Pashly ei ole käynyt Ruotsissa maaliskuun jälkeen, sillä hän asuu Suomessa. Nyt hänestä on mukava mennä, kun matkustusrajoitukset poistuivat ja tilanne on vähän parantunut myös Ruotsissa.

– Kavereilta olen kuullut, että Ruotsissa on käyttäydytty kuin koronaa ei olisi, ihan eri tavalla kuin Suomessa ja Tanskassa. Suomessa on ollut mukavampi, vanhempien kodin lähellä on metsää, Pashly sanoo.

Mikko Hagelberg kertoo matkustavansa kahdeksi päiväksi tapaamaan kavereitaan ja seuraamaan futismatsia baarissa, koska kentälle ei nyt pääse. Hän ei ole käynyt Ruotsissa rajoitusten asettamisen jälkeen.

– On pitkään odotettu reissu. Ei pelota, pidetään maskia ja ollaan varovaisia, Hagelberg sanoo.

Tornion ja Haaparannan rajatorilla oli aamupäivällä hiljaista. Rajaesteet poistettiin yön ja aamun aikana. Annu Passoja / Yle

Rajan avautuminen näkyi Ikean parkkipaikalla

Torniossa rajan aukeaminen ei johtanut riemujuhliin vaan tunnelma oli suorastaan vaisu. Aamupäivällä merituuli puhalsi kylmästi rajan tuntumassa ja liikkeellä oli lähinnä rajavartijoita, jotka keräsivät viimeisiä oransseja muovitörppöjä pois rajalta.

Kapteeniluutnatti Tommy Håkans Länsi-Suomen merivartiostosta kertoo, että kolmelta rajanylityspaikalta esteet purettiin heti puoliltaöin ja lauantaiaamuna myös toria halkoneet aidanpätkät on kannettu pois. Tiehallinto korjaa painavat betoniesteet pois nelostieltä viimeistään maanantaina.

– Pyrimme tekemään kaupungista sellaisen, että näyttäisi kuin meitä ei olisi täällä koskaan ollutkaan, Håkans toteaa.

Paikalliset asukkaat ovat voineet niin sanottuun rajayhteisöön kuuluvina asioida vapaasti naapurimaassa elokuusta lähtien eikä rajavartijoiden poistuminen näyttänyt heissä aiheuttavan vipinää. Sen sijaan Oulun suunnalta moni oli päättänyt poiketa Ruotsiin nyt kun voi.

Sirkka-Liisa ja Hannu Nyman ovat kaivanneet ruokaostoksille Haaparantaan. Annu Passoja / Yle

Haukiputaalaiset Sirkka-Liisa ja Hannu Nyman suuntaavat Haaparannalla ruokakauppaan.

– Kaikista eniten on ollut ikävä ruotsalaista sinappia, ei Suomessa ole niin hyvää, Nymanit kertovat.

Heillä on maskit kasvoilla, kuten useimmilla muillakin suomalaisilla. Monen suuntana oli Ikea, jonka parkkipaikka alkoi kaupan avauduttua pikkuhiljaa täyttyä suomalaisista autoista ja peräkärryistä.

Jenna Hyvärinen ja Riovan Günsay tulivat Haaparantaan hakemaan nuuskaa ja samalla he kävivät huonekalukaupassa. Annu Passoja / Yle

Oululainen Jenna Hyvärinen on ensimmäisten asiakkaiden joukossa. Hän kertoo, että kerran vuodessa on ollut tapana käydä Ruotsin puolella.

– Tultiin käymään Ikeassa ja nuuskakaupassa. Ensimmäisenä taidetaan mennä syömään lihapullia, Hyvärinen kertoo.

Keminmaassa mökkeilevät Minerva Hänninen ja Esko Huttunen tekivät lauantaina ex tempore retken Ruotsin puolelle Haaparantaan. Annu Passoja / Yle

Ikean ovella pysäytetyt Minerva Hänninen ja Esko Huttunen eivät vielä herätessään tienneet lähtevänsä ulkomaille huonekalukauppaan.

– Tunti sitten päätettiin, että lähdetään, Huttunen kertoo.

Hännisellä ja Huttusella on Keminmaassa uusi kesämökki, joka kaipaa sisustusta ja josta oli lyhyt matka ajella. He kertovat ajaneensa jo kerran aiemmin Haaparannan puolelle, tosin polkupyörällä ja niin etteivät poikenneet missään.

– Kyllä ne rajavartijat päästivät ja sanoivat, että saa tulla takaisinkin, Huttunen sanoo.

Rajavartijoita joku jäi kaipaamaankin

Torniossa rajaa ehti puolen vuoden aikana valvoa yli 500 rajavartijaa, joista viimeisetkin palaavat tänään kotiinsa ja asemapaikoilleen itärajalle. Kaksoiskaupunkiin pystytetyt rajaesteet kirvoittivat sapekasta palautetta, mutta Håkansin mukaan suurin osa asukkaista kuitenkin suhtautui tilanteeseen ymmärtäväisesti.

Häkans myöntää, että jos oli kansalaisilla vaikeaa joskus pysyä perässä hallituksen päätöksissä, niin helppoa se ei ollut rajavartijoillekaan. Håkansin mukaan se kuitenkin onnistui.

– Aika nopeasti me olemme saaneet ne täällä kerrottua kaikille. Radiolla vaan kaikkiin yhteys, että nyt ruvetaan tulkitsemaan täällä tavalla.

Rajavartiolaitoksen kapteeniluutnantti Tommy Håkans pääsee pian palaamaan puolen vuoden komennuksen jälkeen kotiseudulleen. Annu Passoja / Yle

Liikenne vilkastui huomattavasti toukokuussa, kun Suomen kansalaisen perustuslaillisia oikeuksia puitiin julkisuudessa. Håkans sanoo, että niin rajavartijat kuin osa suomalaisista tiesivät koko ajan, että suomalaisella on oikeus lähteä ulkomaille.

– Kyllä se meille oli selvää, että jos ihminen tuli vaatimaan, että hän menee, niin hän pääsi menemään.

Puolen vuoden poikkeusaika oli vaiherikas ja ikimuistoinen myös Håkansille, joka palaa kotiin Vaasaan muutaman päivän kuluttua. Kun hän huhtikuun alussa tuli Tornioon, hän kuvitteli viipyvänsä vain pari viikkoa. Hän kuvailee tehtävää uudeksi, vastaavanlaista kokemusta ei hänen virkauraltaan löydy.

– Täällä on sujunut mielestäni oikein hyvin. Tottakai osa on myös ärtynyt, kun puututaan ihmisten arkeen näin kovalla tavalla, mutta kokonaisuudesta se on hyvin pieni osa, joka antaa meille palautetta. Olemme saaneet jopa positiivista palautetta. Viime päivinä on sanottu, että olisitte voineet jatkaakin, Håkans sanoo.

