HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoo rajoituksia yölliseen anniskeluun – "Iso osa tartuntaryppäistämme on peräisin ravintoloista"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoo Suomen seuraavan Viron esimerkkiä ja kieltävän alkoholin anniskelun öisin. Viro ilmoitti torstaina kieltävänsä alkoholin myynnin ravintoloissa keskiyön ja aamukymmenen välillä.

Ravintoloiden toimia on rajoitettu monessa muussakin Euroopan maassa, kuten Tanskassa, Tshekissä, Irlannissa ja Islannissa.

– Suomessa iso osa koronatartuntaryppäistä on peräisin ravintoloista ja yöelämästä. Tartuntoja on paljon nuorilla, ja vaarana on, että he tartuttavat ensin toisiaan ja hetken päästä tartunnat siirtyvät isovanhempiin, Lehtonen perustelee Ylelle.

Esimerkiksi Espanjassa on käynyt Lehtosen kuvailemalla tavalla.

Lehtonen toivoisi mahdollisen kiellon joustavan sen mukaan, kuinka paljon virusta esiintyy eri puolilla maata.

– Meillä voisi olla valtakunnallinen tartuntamääräsuositus, jonka mukaan aluehallintovirastot toimisivat. Olisi hyödyllistä, että olisi selkeät raja-arvot määriteltynä, Lehtonen sanoo.

Lehtonen tviittasi aiheesta perjantaina.

Alkoholin anniskelu kielletään Virossa puolenyön ja aamukymmenen välillä. Kiellolla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. Vastaava rajoitus ei olisi Suomessakaan huono idea https://t.co/DnRn7IFKmP #covid19 #ravintolat #Viro @hsfi — Lasse Lehtonen (@lasleh) 18. syyskuuta 2020

Vaikka epidemiatilanne on juuri nyt rauhallinen Suomessa, Lehtonen kehottaa katsomaan eteenpäin.

– Jos tartuntojen määrän kasvu kehittyy samaan tahtiin kuin se on nyt kehittynyt, jossain vaiheessa tulee vastaan tilanne, että jotain täytyy tehdä.

Yökerhossa on vaikea pitää turvaväliä ja käyttää maskia

Yökerhoissa on Lehtosen mukaan se ongelma, että niissä on vaikea suojautua virukselta.

– Meillä on tietyt suojaamistoimet, kuten käsihygienia, etäisyyksien pito ja kasvomaskit, mutta niitä toimenpiteitä on hyvin vaikea soveltaa yöelämässä.

Lehtosen mukaan ravintoloiden rajoittamistoimista olisi hyvä päättää mahdollisimman pian.

– Keskeistä on, että osataan oikea-aikaisesti puuttua niihin paikkoihin, joissa tartunnat leviävät. Ja ne ovat Suomessa nyt ravintolat. Virossakin tilanne lähti äkkiä huononemaan, eikä Suomessa virus käyttäydy eri tavalla. Jos emme pysty nyt näitä toimia tekemään, edessä voi olla tiukemmat rajoitukset, jotka ovat taloudellisesti hankalampia kuin kellonaikaan sidotut rajat.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että ravintoloiden rajoituksia käsitellään seuraavan kerran ensi viikolla. Kesäkuussa voimaan astuneen lain mukaan rajoituksia säädellään kuukausittain asetuksella.

