Koronatauko muovasi Jukka Lindströmin esityksen uuteen uskoon: “Vaikeaa olla ajankohtainen, jos välissä on tapahtunut globaali pandemia”

Noin viikon uutisista tuttu koomikko Jukka Lindström vieraili perjantai-iltana Puoli seitsemän -ohjelman vaaleanpunaisella sohvalla. Kesällä perheensä kanssa Suomeen palannut Lindström ehti asua sitä ennen kaksi ja puoli vuotta Belgiassa. Brysselissä päivät kuluivat koti-isänä ja uutta stand up -materiaalia kirjoittaen.

Lindströmin tuorein esitys Välihuuto sai ensi-iltansa tämän vuoden maaliskuussa, juuri ennen koronarajoituksia.

– Maaliskuussa mulla oli viisitoista esitystä. Ehdin tehdä neljä tai viisi esitystä, kunnes tulivat koronasäädökset. Keikat siirrettiin lokakuulle, Lindström kertoo.

Täysin ongelmitta siirtäminen ei kuitenkaan suju. Lindströmin mukaan esityksen oli tarkoitus olla ajankohtainen kommentaari suomalaisen poliittisen keskustelun kärjistymisestä ja poliittisesta tilanteesta.

– On vähän vaikeaa olla ajankohtainen, jos siinä on kuuden kuukauden gäppi siinä tekstissä ja siinä milloin se esitetään. Ja varsinkin on vaikeaa olla ajankohtainen, jos siinä on välissä tapahtunut globaali pandemia.

Lindströmin piti siis kirjoittaa koko esitys uusiksi. Vanhoista vitseistä oli pakko luopua.

– Mulla oli sellainen kohta, jossa hehkutan sitä, että meillä on nuoria naisministereitä keskeisillä ministeripaikoilla. Pääministeri on Sanna Marin (sd.), valtiovarainministeri on Katri Kulmuni (kesk.) ja niin edespäin. Sitten sanon, etten voisi edes kuvitella, että valtiovarainministerinä olisi joku Matti Vanhanen (kesk.).

Matti Vanhanen korvasi Katri Kulmunin valtiovarainministerinä 9.6.2020.

