Astemittauksen muistomerkki varastettiin Torniossa – astemittauksella määritettiin maapallon muotoa

Torniossa Seminaarinkadulla sijaitsevasta Maupertuis-puistosta tuhottiin ja anastettiin Astemittauksen muistomerkki perjantain ja lauantain välisenä yönä, Lapin poliisi kertoo tiedotteessaan.

Patsas on pystytetty ranskalaisen akateemikko Pierre Louis Moreau de Maupertuis'n retkikunnan (1736–1737) muistoksi, jolloin Tornio ja Tornionlaakso saivat olla todistajina osana kansainvälistä tapahtumaa.

Maupertuis'n retkikunta selvitti Tornion kirkon tornista Pellon Kittisvaaraan asti ulottuneella mittauksella maapallon muotoa koskevan riidan.

Oli syntynyt kiistaa siitä, onko maapallo lähinnä situunan vai navoiltaan litistyneen mandariinin muotoinen, kuten englantilainen Isaac Newton oli laskenut. Ranskalainen Jacques Cassini puolestaan arveli, että maa olisi navoiltaan suippeneva.

Ranskan akatemia päätti selvittää astemittauksin visaisen pulman. Akatemia lähetti asiaa selvittämään kaksi tutukimusretkikuntaa: toisen päiväntasaajalle Peruun ja toisen mahdollisimman pohjoiseen. Pohjoisen kohteeksi valikoitui Tornionlaakso.

Suomenkielinen Mapertuis-sivusto (siirryt toiseen palveluun) kertoo mittaushankkeesta näin: "Molempien retkikuntien tavoitteena oli mitatayhden asteen suuruisen meridiaaninkaaren todellinen pituus maastossa. Jos kyseinen kaari osoittautuisi lähellä pohjoisnapaa pitemmäksi kuin päiväntasaajalla, se todistaisi Newtonin olleen oikeassa ja maapallon litistyvän navoiltaan. Maupertuis sai tulokseksi, että juuri näin asia oli."

Muistomerkki on ranskalaisten lahjoittama ja sen on suunnitellut Olof Ericson. Muistomerkki paljastettiin 19.6.1971. Kohde on Struven ketjun ja astemittauksen muistomerkki, Struven ketju on Unescon maailmanperintökohde.

Poliisin mukaan patsaan marmoriosia oli moukaroitu voimakkaasti ja kuparinen veistos oli rälläköity irti alustaltaan. Veistos on noin kaksi metriä korkea ja noin 1,5 metriä leveä. Kuva ehjästä muistomerkistä löytyy TornioHaparanda-matkailutoimiston sivuilta täältä. (siirryt toiseen palveluun)

