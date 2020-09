Ginsburgin kuoleman ajankohta oli dramaattinen, sanoo tutkija: "Arvoliberaalien amerikkalaisten kannalta aivan katastrofi"

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli haimasyöpään perjantaina. 87-vuotias Ginsburg eli tuttavallisemmin ”RBG” oli rocktähteen verrattava kuuluisuus Yhdysvalloissa.

Hän oli kautta aikain toinen nainen Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa ja lukeutui oikeuden kokoonpanon liberaalisiipeen.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala pitää kuoleman ajoitusta dramaattisena.

– Ginsburg lähti tilanteessa, jossa hän on tuskallisen tietoinen siitä, että tästä tulee repivä poliittinen kiista. Kiista, joka saattaa johtaa siihen, että hänelle valitaan seuraaja, joka ajaa ihan päinvastaisia asioita kuin hän on ajanut koko elämäntyönsä. Hänellä on varmaan ollut hirveä ahdistus siitä, että jos hän olisi voinut saada muutaman kuukauden lisäaikaa, niin hänen perintönsä olisi saattanut olla huomattavasti paremmin turvassa. Toki riippuen siitä, miten vaaleissa käy.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala kertoo kokeneensa suurta surua Ruth Bader Ginsburgin puolesta. – Tuntuu epäkunnioittavalta pohtia hänen kuolemansa poliittista puolta, mutta sitä ei voi olla ajattelematta. Hilma Toivonen / Yle

Annalan mukaan Ginsburgin kuolemalla on valtava poliittinen merkitys.

– Se on demoraattien kannalta aivan katastrofi, arvoliberaalien amerikkalaisten kannalta aivan katastrofi. Mutta se on vaikea tilanne myös osalle republikaanipoliitikoista. He joutuvat nyt tosi kiusalliseen asemaan siksi, että tämä tapahtui juuri nyt eikä vaikka vuosi sitten.

Takinkääntö vai nimityksen lykkääminen?

Kun edellisten presidentivaalien alla oli vastaavanlainen tilanne, monet republikaanipoliitikot vastustivat vaalivuonna tehtäviä tuomarinimityksiä. Annalan mukaan he vannoivat, että olisivat samaa mieltä uuden presidentin odottamisesta silloinkin, jos tilanne olisi toisinpäin.

– He joutuvat nyt kohtaamaan todellisuuden. Heillä ei oikein ole hyvää vaihtoehtoa. Jos he tässä tilanteessa pitävät sanansa, on vaarana, että se kostautuu puolueelle. Jos heidän uudelleenvalintansa on ajankohtainen, se voi kostautua heille sekä henkilökohtaisesti että puolueelle. Äänestäjät saattavat rankaista heitä siitä, jos uutta tuomaria ei nyt äkkiä nimitetä. Mutta on mahdollista, että toiset äänestäjät menettävät uskonsa heihin, eivätkä haluakaan äänestää heitä, jos he kääntävät takkinsa, Annala arvioi.

Esimerkiksi senaatin republikaanien Mitch McConnell kiirehti vahvistamaan, että kongressi ottaa nimityksen käsittelyyn jo ennen vaaleja, vaikka hän edellisten presidentinvaalien alla vastusti tuomarinimityksiä.

Mitch McConnelin ilmoitus ei ollut Maria Annalan mukaan yllättävä. – Hän on hyvin uskollinen Trumpin tukija. Hänelle uskollisuus Trumpille menee muiden asioiden edelle." Michael Reynolds / EPA

Jotta nimitys saadaan runnottua läpi ennen tammikuun virkaanastujaisia, vähintään 50 republikaanisenaattorin on äänestettävä sen puolesta.

Annala pitää mahdollisena, että republikaanit eivät saa tarvittavaa 50:ntä senaattoria kasaan. Republikaanien joukossa on myös senaattoreita, jotka edustavat Annalan mukaan maltillista puoluerajat ylittävää linjaa.

Nimityksellä vaikutuksia myös tuleviin vaaleihin

Maria Annala uskoo, että kävi tilanteessa miten vain, se voi vaikuttaa presidentinvaaleihin.

Annalan mukaan republikaaniäänestäjät ovat ymmärtäneet korkeimman oikeuden merkityksen demokraattipuolueen äänestäjiä paremmin.

– Monet republikaaniäänestäjät äänestivät Donald Trumpia, vaikka he vihasivat häntä koko sydämestään. He äänestivät Trumpia siksi, että he halusivat ne korkeimman oikeuden tuomarit, jotka Trump oli luvannut nimittää. He myös tiesivät, että Hillary Clinton nimittäisi täysin päinvastaista arvomaailmaa edustavia tuomareita. Demokraattiäänestäjät eivät ole olleet tässä asiassa kovin hyvin hereillä. He eivät ole tehneet samalla lailla massoittain äänestyspäätöksiä pelkästään tuomarikymyksen perusteella.

Annala uskoo, että jos tuomarinimitys jää seuraavalle presidentille, demokraattipuolueen äänestäjät heräävät tuomarikysymykseen aiempaa paremmin.

– Jospa he vihdoin heräisivät, että tämä on oikeasti tärkeämpää kuin se, kuka on presidentti seuraavat neljä vuotta. Jos he heräisivät, se saattaisi hyödyttää demokraatteja näissä vaaleissa. Mikä on tietenkin yksi syy lisää republikaaneille runnoa tuomarinimitys äkkiä läpi.

Vaikka osa äänestäjistä saattaa harmistua republikaanien takinkäännöstä tuomarinimitysasiassa, Annala uskoo, että nimityksen runnominen läpi ennen vaaleja hyödyttäisi republikaaneja kuitenkin enemmän.

– Jos republikaanit epäonnistuvat nimityksen runnomisessa, ne arvokonservatiivit, jotka äänestivät Trumpia tuomareiden takia, voivat kokea, että heidät petettiin. Hehän toivovat sellaista korkeimman oikeuden kokoonpanoa, joka kumoaisi esimerkiksi kaikki aborttioikeudet, ja siihen ei nykyinen kokoonpano riitä, vaan Ginsburgin tilalle tarvittaisiin joku hyvin voimakkaasti arvokonservatiivinen tuomari.

Ruth Bader Ginsburg tunnettiin naisten oikeuksien esitaistelijana. Presidentti Bill Clinton nimitti Ginsburgin korkeimman oikeuden tuomariksi vuonna 1993. Hän oli nimitettäessä historian toinen nainen korkeimman oikeuden tuomarina. AOP

Nimitys voi johtaa epätasapainoon korkeimmassa oikeudessa

Korkeimman oikeuden tuomarit ovat riippumattomia, mutta heistä puhutaan avoimesti joko konservatiiveina tai liberaaleina. Korkein oikeus tulkitsee perustuslakia ja sanoo viimeisen sanan liittovaltion kiistoissa.

Annalan mukaan korkeimman oikeuden kokoonpano on tähän mennessä ollut vielä kohtalaisen tasapainoinen. Siellä on ollut neljä arvoliberaalia ja neljä arvokonservatiivia sekä yksi maltillisempi keskitien kulkija, joka tosin edustaa konservatiiveja.

– Jos republikaanit onnistuvat runnomaan läpi nimityksen ja onnistuvat saamaan sinne arvokonservatiivisen tuomarin, sitten siellä on vain kolme arvoliberaalia ja kuusi arvokonservatiivia. Siinä ei enää riitä, jos yksi konservatiiveista on maltillisempi keskitien kulkija, vaan siellä pitäisi olla kaksi keskitien kulkijaa ja siltikään se ei olisi enää tasapainoinen.

Annala painottaa, että sillä kuka pääsee nimittämään ja kenet nimitetään, on valtava yhteiskunnallinen merkitys Yhdysvalloissa.

– Korkein oikeus päättää, onko kaikissa osavaltioissa tasa-arvoinen avioliittolaki vai onko se jokaisen osavaltion päätettävissä. Tai onko kaikissa osavaltioissa oikeus aborttiin. Tuomarit päättävät sellaisista asioista, jotka ovat äärimmäisen kiistanalaisia ja kahtiajakautuneita ja vaikuttavat ihan dramaattisesti osan ihmisistä jokapäiväiseen elämään.

