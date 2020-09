Trump aikoo nimittää korkeimpaan oikeuteen naisen – ja mahdollisimman pian

Vahva ehdokas uudeksi korkeimman oikeuden tuomariksi on 48-vuotias Amy Coney Barrett.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo nimittävänsä todennäköisesti naisen maan korkeimman oikeuden tuomariksi perjantaina menehtyneen Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

Presidentti myös sanoo nimittävänsä seuraajan hyvin pian, mahdollisesti jo ensi viikolla.

Trump avasi nimityssuunnitelmiaan lauantaina paikallista aikaa toimittajille maan pääkaupungissa Washingtonissa.

– Haluamme kunnioittaa prosessia. Uskoisin, että se tulee toteutumaan hyvin nopeasti, Trump sanoi lauantaina.

The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan uudeksi korkeimman oikeuden tuomariksi on vahvasti ehdolla 48-vuotias vetoomustuomioistuimen tuomari Amy Coney Barrett. Hänet tunnetaan hartaana roomalaiskatolisen kirkon jäsenenä, jolla on vahvasti konservatiiviset näkemykset sosiaalisiin kysymyksiin.

Kalifornian veteraanisenaattori, demokraatti Dianne Feinstein sanoo pelkäävänsä, että Barrettin toimintaa ohjaisi enemmän kirkon kuin maan laki.

Mainen osavaltiota edustava republikaanisenaattori Susan Collins sanoi lauantaina paikallista aikaa, että vasta tulevien presidentinvaalien voittajan tulisi valita seuraaja perjantaina kuolleelle korkeimman oikeuden tuomarille Ruth Bader Ginsburgille.

Collins sanoi, ettei hän tukisi senaatin äänestystä Trumpin ehdokkaan nimityksestä ennen marraskuisia vaaleja.

Myös demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin mukaan Ginsburgin seuraaja tulisi päättää vasta marraskuun presidentinvaalien jälkeen.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomarit nimittää presidentti, mutta nimitys vaatii myös senaatin vahvistuksen.

Liberaalituomari Ginsburg kuoli perjantaina 87-vuotiaana haimasyövän aiheuttamiin komplikaatioihin.

McConnellin kelkka kääntyi

Yhdysvaltain senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoi perjantaina, että senaatti tulee äänestämään presidentti Donald Trumpin mahdollisesti nimittämästä ehdokkaasta.

Kun korkeimman oikeuden konservatiivituomari Antonin Scalia kuoli helmikuussa 2016, McConnell kieltäytyi toimimasta sen eteen, että tuolloisen presidentin Barack Obaman ehdokkaasta Merrick Garlandista olisi äänestetty. Korkeimman oikeuden tuomarin paikka pysyi tyhjänä, kunnes Trump valittiin presidentiksi. Tuore presidentti nimesi sittemmin Neil Gorsuchin, jonka senaatti vahvisti.

McConnell on jo aiemmin sanonut, että aikoo toimia Trumpin ehdokkaan puolesta, mikäli korkeimman oikeuden paikka vapautuu. Demokraattien odotetaan taistelevan tätä vastaan kaikin mahdollisin keinoin.

Trump on jo nimittänyt kaksi korkeimman oikeuden tuomaria, Gorsuchin ja Brett Kavanaughin. Se on poikkeuksellista, sillä korkeimman oikeuden paikat ovat elinikäisiä. Yleensä yhdelle presidenttikaudelle osuu korkeintaan yksi tuomarinimitys.

Kolmas Trumpin nimittämä tuomari, jonka republikaanijohtoisen senaatin odotetaan hyväksyvän, tarkoittaisi käytännössä sitä, että Yhdysvaltain ylimmässä oikeusasteessa olisi jatkossa kuusi vanhoillisena ja kolme vapaamielisenä pidettyä tuomaria.

Korkein oikeus tulkitsee perustuslakia ja sanoo viimeisen sanan liittovaltion kiistoissa. Vuoden 2000 presidentinvaali ratkesi vasta korkeimman oikeuden äänestyksessä.

Tuomarit joutuvat tuon tuostakin ratkaisemaan esimerkiksi aborttiin ja kuolemantuomioihin liittyviä kiistoja. Uuden tuomarin odotetaan joka tapauksessa olevan Ginsburgia konservatiivisemman.

Korkeimman oikeuden päätökset voivat uuden tuomarin myötä muuttua nykyistä vanhoillisemmiksi jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Lähteet: STT, AFP, The Guardian, AP, Reuters