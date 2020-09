Monen opiskelijan talous on tänä syksynä poikkeuksellisen tiukilla – "Niukasti kun elää, niin selviää kevääseen", arvelee Ella Vainikka

Suuhygienistiksi opiskeleva Ella Vainikka on sitä mieltä, että opiskelijat olisivat kaivanneet rahallista tukea vaikeaan tilanteeseen jo keväällä.

Kesätyöt ja osa-aikatyöt ovat monelle opiskelijalle tärkeä tulonlähde. Kun ne päättyivät osalta koronan vuoksi, syksyn taloustilanne on nyt aiempia vuosia hankalampi.

Helsinkiläisen suuhygienistiopiskelija Ella Vainikan kesäsuunnitelmien piti olla selvät, mutta sitten koronavirus iski. Hänet lomautettiin juuri alkaneista töistä maaliskuussa, pian perehdyttämisen jälkeen.

Työtilanne ja siten tulevaisuudennäkymät muuttuivat samassa epävarmoiksi.

– Silloin ajattelin, että miten oikein tulen pärjäämään. Riittääkö syksyllä rahaa ruokaan ja muihin menoihin?

Vainikan onneksi töitä löytyi lopulta. Juhannuksesta lähtien hän teki kahta työtä kuukauden verran, ja yhtä työtä vielä toisen kuukauden ajan.

– Painoin jopa aamukuudesta iltayhdeksään töitä, mikä pelasti minut siinä kohtaa, Vainikka kertoo.

Kukkaronnyörejä piti silti pitää tiukalla, jotta rahaa riittäisi jatkossakin.

– Jouduin miettimään tarkkaan, paljonko laitan palkasta sivuun ja millä maksan kesän aikana tulleet laskut.

Tänä syksynä moni opiskelija on samassa tai vaikeammassa tilanteessa kuin Ella Vainikka. Kesätyöt ja osa-aikatyöt ovat monelle opiskelijalle tavallisesti tärkeä tulonlähde, mutta koronavirustilanteen myötä monen työt vähenivät, peruuntuivat tai päättyivät kokonaan.

Nyt se heijastuu heidän arkeensa tänä syksynä ja mahdollisesti pidemmälläkin aikavälillä.

Moni opiskelija on joutunut koronakriisin seurauksena pohtimaan tarkasti menojaan. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Opiskelijoiden taloushuolet alkoivat jo keväällä

Metropoliassa opiskeleva Ella Vainikka kertoo, että koronapandemialla oli välitön ja merkittävä vaikutus monen opiskelijan arkeen heti alusta alkaen, muun muassa ruokakulujen kautta.

– Keväällä ei saanut opiskelijaruokaa ja siksi ruokaan kului paljon enemmän rahaa kuin tavallisesti. Mielestäni opiskelijat olisivat kaivanneet heti silloin noin 50 euroa ruokaan valtiolta tai Kelalta.

Kevään taittuessa kesäksi moni opiskelija puolestaan oli tilanteessa, jossa kesätyöt olivat vähentyneet tai peruuntuneet.

– Tilanne on poikkeuksellisen hankala. Lomautuksia on tullut etenkin palvelualalla, jolla opiskelijat usein työskentelevät, kertoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Ella Vainikka otti kesäopintoja, jotta saisi Kelalta tukea kesän aikana. Hän myös nosti opintolainaa kaiken varalle.

– Opintotuki, opintolaina ja asumistuki on maksettu normaalisti koko kriisin ajan. Opiskelijan toimeentuloa on kuitenkin heikentänyt mahdollisten työstä saatavien lisätulojen vähentyminen tai menettäminen, sillä moni opiskelija on suunnitellut taloutensa niin, että kesällä tai opiskelun ohella käydään töissä, Signe Jauhiainen sanoo.

Koronatilanteen vuoksi Ella Vainikka joutui suunnittelemaan menojaan tarkemmin kuin ennen. Nyt hän valmistaa kerralla suuria annoksia ruokaa, joista riittää useammalle päivälle. Hän on joutunut karsimaan vapaa-ajan menoista, jotta rahaa riittää syksyllä opiskeluun.

– Ei ollut niin yksinkertaista eläminen, sanotaanko näin, Vainikka summaa.

Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja Jesse Kankanen on huolissaan siitä, kuinka talousvaikeudet heijastuvat opiskelijoiden mielenterveyteen. Antti Haanpää / Yle

Vaikutuksia myös mielenterveyteen

Kelan tutkimuspäällikön Signe Jauhiaisen mukaan vielä on aikaista sanoa, kuinka poikkeuksellinen vuosi tulee näkymään opiskelijoiden taloudessa pidemmällä tähtäimellä.

– Se saattaa näkyä esimerkiksi tulovalvonnan näkökulmasta. Jos opiskelija on normaalitilanteessa tehnyt paljon töitä, hän on joutunut vähentämään tukikuukausia, jottei tuloraja ylity. Jos työtuloja on nyt vähemmän, voi olla että opintotukikuukausia kuluu enemmän, hän arvioi.

Hankaloitunut taloustilanne ei kuitenkaan heijastu vain opiskelijan lompakkoon.

– Kiinnittäisin huomiota siihen, kuinka tilanne voi eriarvoistaa opiskelijoita. Syrjäytymiskysymykset ja sitä kautta mielenterveysongelmien kasvu voivat olla yksi suuri ongelma, sanoo Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja Jesse Kankanen.

Samoilla linjoilla on Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikasta vastaava hallituksen jäsen Paavo Antikainen.

– Haasteet ovat hyvin kokonaisvaltaisia. Taloudesta stressaaminen ei tee hyvää mielelle, ja jos opiskelija uupuu, se heijastuu siihen kuinka hän voi toimia työelämässä tulevaisuudessa.

Kankanen ja Antikainen ovat myös huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia tilanteella on opiskelijoiden työelämään kiinnittymiseen pidemmällä tähtäimellä.

– Jos esimerkiksi työharjoittelua ei ole nyt voinut suorittaa normaaliin tahtiin, se hidastaa mahdollisesti valmistumista, mikä puolestaan voi vaikuttaa siihen milloin nuori pääsee siirtymään työelämään, Paavo Antikainen sanoo.

"Niukasti kun elää, niin selviää kevääseen"

Suuhygienistiopiskelija Ella Vainikka on syyskuusta lähtien tehnyt opintojen ohella keikkatöitä hammashoitajana, ja töitä on vielä ensi kuussa.

– Sen jälkeen taas eletään Kelan tuilla ja opintolainalla. Asumistuella saan onneksi vuokran maksettua pois. Hyvin niukasti kun elää, niin selviää kevääseen, Vainikka arvioi.

Odottamattomien menojen rinnalle koronatilanne on tuonut myös mahdollisuuksia säästää.

– Opiskelijatapahtumat aivan ihania, mutta kun ne jäivät pois, myös rahaa jäi sitä kautta säästöön.

