Viking Amorella on ottanut pohjakosketuksen, merivartiosto: useita aluksia valmistautumassa evakuointiin

Onnettomuus on sattunut Järsön saaren tuntumassa Ahvenanmaalla.

Viking Amorella on ottanut pohjakosketuksen ja matkustajat on siirretty ylimmälle kannelle odottamaan evakuointia. Alus oli matkalla Turusta Tukholmaan.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoi Ylelle, että oli saanut hälytyksen Amorellan vuoksi.

Boijer-Svahnströmin mukaan alus sai pohjakosketuksen Hjulgrundilla Ahvenanmaan saaristossa alkuiltapäivästä kello 12.50. Hänen mukaansa henkilövahinkoja ei ole todettu ja tilanne laivalla on vakaa. Laivalla on noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.

Länsi-Suomen merivartioston Twitterissä julkaiseman kuvan mukaan Amorella on ajanut pohjakosketuksen jälkeen saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Paikalle on merivartioston mukaan hälytetty useita yksiköitä ja paikalla on useita aluksia valmistautumassa evakuointiin. Merivartiosto painottaa, että tällä hetkellä tilanne vakaa ja ihmishenkiä ei välittömässä vaarassa.

"Huomio kaikki matkustajat. Meillä on ollut pohjakosketus. Hakeutukaa kokousosastolle kannelle 10. Eli menkää kokousosastolle kannella 10. Tutkimme parhaillaan vahinkoa. Pyydämme teitä rauhallisesti odottamaan lisätietoa", kuului Ylen laivalta saamalta nauhoitteelta laivan kuulutus.

Näkymä Viking Amorellan kannelta sunnuntaina sen jälkeen, kun alus oli saanut pohjakosketuksen ja ajanut itsensä saaren rantaan vakauttaakseen tilanteen. Sää alueella on hyvä. Annu Mäkiniemi

Kokousosastolla kannella 10 matkustajat ovat Ylen saaman kuvamateriaalin perusteella rauhallisina istuskelemassa kokoustilan tuoleilla. Monilla on puettuna laivan oranssit pelastusliivit. Kaikki eivät ole kuitenkaan liivejä laittaneet päälleen ja liivejä näkyy lojuvan myös kokoussalin lattialla.

Annu Mäkiniemi

Sää haveripaikalla on hyvä: aurinko paistaa ja tuuli on maltillinen. Maarianhaminan säätietojen mukaan alueella puhaltaa parhaillaan lounaistuuli noin 6 metriä sekunnissa. Meri näyttää rauhaliselta eikä tuuli juurikaan nosta aallokkoa.

Lasse Isokangas / Yle

Länsi-Suomen merivartioston mukaan toistaiseksi aluksesta ei ole havaittu vuotoja. "Tällä hetkellä ei ole havaintoja öljyvuodoista", merivartiosto kertoo Twitter-tilillään.

Laivojen liikkeitä seuraavan Marinetraffic-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan laiva on pysähdyksissä Järsön saaren tuntumassa Ahvenanmaalla.