USA väittää YK:n Iran-pakotteiden olevan taas voimassa – muut maat ovat eri mieltä

Ulkoministeri Mike Pompeo uhkaa seurauksilla, elleivät YK:n jäsenvaltiot pane pakotteita täytäntöön. Kuva on otettu 18. syyskuuta. Gildo Junior / EPA

Yhdysvallat on yksipuolisesti julistanut YK:n Iranin vastaisten pakotteiden olevan jälleen voimassa. Asiasta kertonut ulkoministeri Mike Pompeo uhkaa seurauksilla, jos muut YK:n jäsenvaltiot eivät pane pakotteita täytäntöön.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Pompeon mainitsemissa seurauksissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että Yhdysvallat olisi valmis rajoittamaan pakotteita rikkovien maiden pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille. Lisätietoa seurauksista on Pompeon mukaan luvassa myöhemmin.

Kiistassa on kyse Iranin ydinsopimukseen liittyvistä pakotteista, joita Yhdysvallat on yrittänyt ajaa uudelleen voimaan YK:n turvallisuusneuvostossa. Se on kuitenkin jäänyt neuvostossa pitkälti vaille tukea.

Eurooppalaisten jäsenvaltioiden mukaan pakotteet eivät ole voimassa. Myös Kiina ja Venäjä ovat pakotteita vastaan.

Venäjän ulkoministeriö tyrmäsikin tuoreeltaan Yhdysvaltain ilmoituksen pakotteiden voimassaolosta. Toimi on Venäjän mukaan laiton.

Iranin ulkoministeriö kommentoi Pompeon ilmoitusta toteamalla Yhdysvaltain olevan vaatimuksineen hyvin yksin.

Lähteet: AFP