Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa

Kansainvälinen raaka-ainejätti Tragura on ollut Terrafamen kaivoksen merkittävä osakas vuodesta 2017 lähtien. Terrafamen pääomistaja on valtion kokonaan omistama Suomen Malmijalostus Oy.

Suuret kansainväliset pankit ovat tehneet Trafiguran toiminnasta toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikoksien estämiseen erikoistuneelle yksikölle.

Huippusalaisista raporteista käy ilmi, että pankit ovat raportoineet viranomaisille Trafiguraan liittyen kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista.

Raportit ovat osa tietovuotoa, joka sisältää tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Huippusalaiset asiakirjat kertovat, kuinka kansainvälinen rahanpesu ja rikollisuus toimivat.

Epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille raportoiminen ei välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Korruptioon sotkeutunut riskiasiakas ja epäilyttävää rahaliikennettä

Pankit ovat tulkinneet Trafiguran toiminnan hälyttäväksi useiden syiden takia. Yhtiö on sotkeutunut korruptioskandaaleihin eri puolilla maailmaa. Tämän takia pankit pitävät Trafiguraa rahanpesun kannalta riskiasiakkaana.

Toinen merkittävä syy on yhtiön tekemien tilisiirtojen luonne. Trafigura on siirtänyt esimerkiksi useita satoja miljoonia euroja veroparatiisiyhtiöille, joilla ei näytä olevan todellista liiketoimintaa.

Trafigura on liitetty moneen skandaaliin Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat parasta aikaa Trafiguraa epäiltynä korruptiosta ja markkinoiden manipuloinnista.

Trafiguran osallisuutta Brasiliaa ravistelleessa Operaatio Autopesula -skandaalissa selvitetään.

Vuonna Trafiguran käyttämä Probo Koala -laiva vei vaarallista jätettä Norsunluurannikolle. Myrkyllisen jätteen puutteellinen käsittely aiheutti sadan tuhannen ihmisen sairastumisen maassa.

Yhtiötä on epäilty korruptiosta myös Maltalla. Saarivaltio kielsi Trafiguran toiminnan vuonna 2013.

Osa rahaa saaneista veroparatiisiyhtiöistä on panamalaisen asianajotoimisto Mossack Fonsecan perustamia. Asianajotoimistosta vuodetut asiakirjat tunnetaan nimellä Panaman paperit.

EU-maiden poliisijärjestö Europol on aiemmin kertonut, että noin 3500 Mossack Fonsecan perustamaa yhtiötä liittyy rikolliseen toimintaan (siirryt toiseen palveluun).

Pankeilla on olemassa ohjeistukset siitä, millaisissa tapauksissa rahaliikenne katsotaan epäilyttäväksi. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi rahan lähettäminen yhtiöille, joilla ei ole todellista toimintaa, poikkeuksellisen suuret summat tai veroparatiisiyhtiöiden käyttö.

Trafigura ei kommentoi epäilyjä

Trafigura on kansainvälinen raaka-ainejätti, jolla on toimintaa kymmenissä maissa.

Trafigurasta tuli kaivosyhtiö Terrafamen merkittävä osakas ja rahoittaja vuonna 2017. Trafigura omistaa kaivosyhtiöstä noin 30 prosenttia ja Suomen valtio noin 70 prosenttia.

Ylen MOT-toimitus pyysi Trafiguralta kommenttia ja haastattelua rahanpesuepäilyistä yhdessä yhdysvaltalaisen uutissivusto BuzzFeed Newsin kanssa.

Yhtiö ei kommentoinut asiaa edes yleisellä tasolla.

”Kiitos sähköpostista. Emme halua kommentoida asiaa mitenkään”, yhtiön viestinnästä vastaava johtaja kirjoitti sähköpostissaan.

Trafigurasta tuli Terrafamen osakas vuonna 2017. Asiasta kerrottiin tiedotustilaisuudessa Helsingissä, jossa olivat paikalla Terrafamen silloinen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia (vas.), Trafiguran toimitusjohtaja Jeremy Weir (kesk.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä. Jarno Kuusinen / AOP

Ministeri Lintilä vakuutti 2017, että Trafiguran taustat on tarkistettu – nyt ei kommentoi eikä muista koko tarkastusta

Yle uutisoi Trafiguran epäilyttävistä taustoista jo vuonna 2017. Yhtiö on esimerkiksi junaillut korruptiosta syytetyn angolalaisen kenraalin liiketoimia. Trafiguran johto on myös perustanut satoja yhtiöitä veroparatiisiin.

Trafigura on liitetty myös useisiin korruptio (siirryt toiseen palveluun)- tai ympäristöskandaaleihin (siirryt toiseen palveluun). Brittilehti The Guardian kertoi toukokuussa 2020, että Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Trafiguraa epäiltynä korruptiosta (siirryt toiseen palveluun).

Ylen haastattelussa vuonna 2017 silloinen (ja myös nykyinen) elinkeinoministeri Mika Lintilä (Kesk.) vakuutti, että valtio oli tarkastanut uuden yhtiökumppaninsa taustat.

Selvityksessä oli Lintilän mukaan käytetty myös ulkopuolista konsulttia, jonka nimeä ministeri ei suostunut kertomaan liikesalaisuuteen vedoten.

Yle pyysi Lintilältä haastattelua aiheesta. Hän kieltäytyi siitä vedoten siihen, että Terrafamen toiminta kuuluu nykyisin työministeri Tuula Haataisen (SDP.) vastuulle. Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrottiin Ylelle, ettei ministeri Haatainen toistaiseksi anna kommenttia aiheesta.

Yle kysyi kuitenkin Lintilältä selvityksestä, joka Terrafamesta tehtiin vuonna 2017. Lintilä vastasi sanomalla, että ”minä en muista koko tarkastusta."

Saksalainen Deutsche Bank koosti yhdysvaltain viranomaisia varten yhteenvetoraportin Trafiguraan liittyvistä epäilyttävistä tilisiirroista. Niiden yhteenlaskettu arvo oli yli 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Sata miljoonaa euroa pöytälaatikkoyhtiölle

Trafigurasta on laadittu kolmanneksi eniten raportteja epäilyttävistä tilisiirroista koko vuotoaineistossa.

Osa tilisiirroista liittyy Trafiguran normaaliin liiketoimiin ja niistä on raportoitu ennen kaikkea Trafiguran heikon maineen takia. Pankit ovat pitäneet epäilyttävinä myös Trafiguran isoja maksuja venäläisille öljy-yhtiöille.

Venäjää pidetään korkean riskin maana rahanpesulle ja korruptiolle.

Useissa tapauksissa pankeilla on kuitenkin ollut vaikeuksia selvittää, mistä Trafiguran tilisiirroissa on kyse.

Esimerkiksi lokakuun 2013 ja maaliskuun 2015 Trafigura lähetti noin sata miljoonaa euroa yhtiölle nimeltä Landfall Universe Limited.

Rahat saanut yhtiö on kertonut pankille kolme eri osoitetta — Tansaniaan, Kiinaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille. Maksuista viranomaisille raportoinut pankki ei kyennyt selvittämään yhtiön omistajia tai mitä yhtiö oikeastaan tekee.

Mistä uudessa tietovuodossa on kyse? • Sisältää yli 2100 pankkien tekemää ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. (Suspicious Activity Reports). Pankit ovat lähettäneet ne Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017. • Vuodossa on tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen. • Asiakirjat on kerätty osana Yhdysvaltain kongressin selvitystä Venäjän vaalivaikuttamisesta vuoden 2016 presidentinvaaleissa. • Vuodon on saanut yhdysvaltalainen uutissivusto BuzzFeed News, joka jakoi sen kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ:n kanssa. • Mukana hankkeessa on yli sata mediaa: muun muassa BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung sekä Suomesta Ylen MOT.

Sama Trafiguran kanssa liiketoimia tehnyt yhtiö eli Landfall Universe on saanut yli 300 miljoonaa euroa kiinalaiselta yhtiöltä, jonka omistaja tuomittiin vuonna 2015 kuolemanrangaistukseen.

“Hänet [yhtiön johtaja] teloitettiin pian sen jälkeen, kun Kiinan valtio oli tuominnut hänet murhasta, laittomasta asekaupasta, laittoman uhkapelin järjestämisestä ja muista rikoksista”, tapauksesta viranomaisille ilmoittanut Standard Charter Bankin sisäinen tarkastaja kirjoitti.

Pankeille epäilyttävien tilisiirtojen syyt jäivät avoimeksi. Ylen MOT-toimitus ei myöskään kyennyt selvittämään rahojen saaneiden yhtiöiden taustoja tarkemmin, koska ne on rekisteröity veroparatiiseihin, joista on vaikeaa saada edes perustietoja yhtiöistä.

”Eikö Suomi löytänyt parempaa kumppania?”

Sveitsiläinen kansalaisjärjestö Public Eye on tutkinut Trafiguran toimintaa vuosikausien ajan. Järjestön raaka-ainebisneksen tutkimuksesta vastaava johtaja Andreas Missbach sanoo olevansa yllättynyt, että Suomen tapainen Pohjoismaa tekee bisnestä Trafiguran tapaisen yhtiön kanssa.

— Eikö Suomi löytänyt parempaa kumppania? Trafiguralla on ollut Afrikan valtioiden kanssa yhteisiä yhtiöitä, ja niiden toimintaan on aina liittynyt kyseenalaisia piirteitä, Missbach sanoo.

Mikä FinCEN? FinCEN on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen virasto, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.

Virasto edellyttää pankkien tekevän raportit epäilyttävistä rahansiirroista.

FinCEN valvoo kaikkea rahaliikennettä Yhdysvalloissa ja kerää talousrikosten tutkimista varten tietoja myös ympäri maailmaa.

Viraston keräämiä tietoja käytetään rikos- ja muissa tutkinnoissa Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Kun Trafigurasta tuli Suomen valtion kumppani vuonna 2017, yhtiö vakuutti muuttaneensa toimintatapojaan. Skandaaleja ei kuulemma pitäisi enää pelätä.

Missbach pitää puheita lähinnä julkisuuspelinä.

— Trafigura on käyttänyt valtavia summia rahaa julkikuvansa kiillottamiseen ja yhtiöllä on kova halu päästä eroon menneisyydestään. Trafigura on tehnyt myös oikeasti joitain parannuksia. Mutta pohjimmiltaan sen toimintatavat eivät ole muuttuneet, Missbach sanoo.

Pankkien tekemiä ilmoituksia Trafiguran epäilyttävistä tilisiirroista Missbach ei hämmästele.

— Kiinnostavinta on, että pankit ovat ylipäätään raportoineet tilisiirroista. Toisaalta pankin sisäinen valvoja pitää Trafiguran toimintaa epäilyttävänä, mutta saman pankin toinen osasto voi myöntää yhtiölle valtavia lainoja. Näyttää siltä, että oikea käsi ei tiedä mitä vasen käsi tekee.