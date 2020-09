Valko-Venäjän poliisien tietoja varastettiin ja julkaistiin kostona kovista otteista – "Kommandopipokaan ei auta pysymään nimettömänä"

Tuhansia ihmisiä on viime viikkoina otettu kiinni mielenosoituksissa, joissa poliisi on käyttänyt kovia otteita. Mellakkapoliisi kuvattuna sunnuntaina Minskissä.

Noin tuhannen valkovenäläisen poliisin henkilökohtaisia tietoja on päätynyt julkisuuteen tietomurron jälkeen.

Nimettömänä pysyttelevät henkilöt kertovat vuotaneensa tietoja julki kostona mielenosoittajiin kohdistetuista kovista otteista. Valko-Venäjän johto on uhannut etsivänsä ja rankaisevansa tietomurtajia.

Itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet maassa elokuun 9. päivä järjestettyjen vaalien jälkeen.

Vallanpitäjiä vaalituloksen väärentämisestä syyttävät mielenosoittajat vaativat Lukašenkan eroa.

Tämä on vastannut komentamalla turvallisuusviranomaiset tukahduttamaan mielenosoitukset kovin ottein. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan satoja kiinniotettuja on pahoinpidelty ja osaa heistä on kidutettu esimerkiksi etälamauttimilla.

Poliisit valmistautuivat sunnuntaina Minskin keskustassa mielenosoittajien saapumiseen. Valery Sharifulin / AOP

Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisien tietoja varastaneet ja julkaisseet henkilöt uhkaavat lausunnossaan jatkaa tietojen julkistamista pidätysaallon jatkuessa.

– Kommandopipokaan ei auta pysymään nimettömänä, Telegram-viestipalvelussa jaetussa lausunnossa sanotaan viitaten pidätyksiä tekevien poliisien naamioitumiseen.

Vuodettuja tietoja poliiseista on levitetty samaisessa Telegram-palvelussa.

Lauantaina Valko-Venäjällä otettiin kiinni lähes 400 Lukašenkaa vastustavaan mielenosoitukseen osallistunutta naista. Suurin osa on jo päästetty vapaaksi.

Joukkopidätyksistä huolimatta mielenosoitukset ovat jatkuneet tänään sunnuntainakin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Minskissä on jälleen ollut liikkeellä kymmeniätuhansia mielenosoittajia.

"Pelkurit hakkaavat naisia" on yksi mielenosoittajien kylteissä sunnuntaina näkyneistä iskulauseista.

Lähteet: Reuters, AFP