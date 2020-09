Yhdysvaltain rahanpesuviranomaiselle kymmeniä varoituksia Jokerien venäläisomistajista – miljardien eurojen tilisiirrot herättivät epäilyt

Kansainväliset suurpankit ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat seuranneet useiden vuosien ajan jääkiekkojoukkue Jokereiden venäläisiä omistajia rahanpesuepäilyjen takia.

Mistä uudessa tietovuodossa on kyse? • Sisältää yli 2100 pankkien tekemää ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. (Suspicious Activity Reports). Pankit ovat lähettäneet ne Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017. • Vuodossa on tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen. • Asiakirjat on kerätty osana Yhdysvaltain kongressin selvitystä Venäjän vaalivaikuttamisesta vuoden 2016 presidentinvaaleissa. • Vuodon on saanut yhdysvaltalainen uutissivusto BuzzFeed News, joka jakoi sen kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ:n kanssa. • Mukana hankkeessa on yli sata mediaa: muun muassa BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung sekä Suomesta Ylen MOT.

Vladimir Potaninista ja Oleg Deripaskasta tai heidän yhtiöistään on laadittu lukuisia rahanpesuilmoituksia, käy ilmi uudesta tietovuodosta.

Jokereiden päärahoittajaan Vladimir Potaniniin liittyvien epäilyttävien tilisiirtojen määrä on useita kymmeniä miljardeja euroja. Pankkien arvioiden mukaan rahojen alkuperään liittyy epäilyttäviä piirteitä ja mahdollista rahanpesua.

Oleg Deripaska on tietovuodon perusteella ollut Yhdysvaltain viranomaisten erityisseurannassa ainakin yli vuosikymmenen ajan. Deripaskaan liittyviä epäilyttäviä tilisiirtoja on raportoitu useiden miljardien eurojen arvosta.

Epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille raportoiminen ei välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Nikkeli-imperiumi rahoittaa jääkiekkojoukkueen toimintaa

Vladimir Potanin on suurin osakkeenomistaja venäläisessä Nornickelissä, joka on muun muassa maailman suurin nikkelin tuottaja. Myös Oleg Deripaska on Nornickelin merkittäviä omistajia.

Nornickelin suomalainen tytäryhtiö Nornickel Harjavalta omistaa 40 prosentin osuuden KHL-liigassa pelaavasta Jokereista.

Vuotoaineisto ei sisällä tietoja Nornickelin tai Jokereiden rahaliikenteestä, vaan ainoastaan Potaninin ja Deripaskan yhtiöiden .

”Molemmat Nornickelin omistajat [Potanin ja Deripaska] ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ja lähellä Vladimir Putinia. Lisäksi Oleg Vladimirovich Deripaskaa on tutkittu epäiltynä rahanpesusta Espanjassa vuonna 2012”, kirjoitti saksalainen Commerzbank vuonna 2016 laaditussa ilmoituksessa Yhdysvaltain viranomaisille.

Pankkien tekemissä ilmoituksissa Vladimir Potaninin katsotaan kuuluvan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Michael Klimentyev / EPA

Vladimir Potanin on kertonut julkisuudessa (siirryt toiseen palveluun) rahoittavansa Jokereiden toimintaa seitsemällä miljoonalla eurolla kautta kohden. Seura on tehnyt noin 10-15 miljoonan euron tappioita vuodesta toiseen. Jokereiden pääomistaja on Jari Kurri 60 prosentin osuudella.

Oleg Deripaska ilmoitti asianajajansa välityksellä kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n jäsenelle, ettei hän halua kommentoida rahanpesuepäilyjä millään tavalla.

Ylen MOT-toimitus pyysi kommentteja Vladimir Potaninilta hänen sijoitusyhtiönsä tiedotusosaston kautta. Toimitus ei saanut vastauksia kysymyksiin tai Potaninin haastattelua.

Kymmeniä miljardeja euroja veroparatiisiyhtiöihin – ei tietoa niiden toiminnasta

Vladimir Potanin on Venäjän niin sanottuja alkuperäisiä oligarkkeja, jonka tie rikkauksiin alkoi 1990-luvun alun yksityistämisissä. Potanin hankki maailman suurimman nikkelintuottajan Nornickelin omistukseensa noin 160 miljoonalla eurolla.

Nykyisin yhtiön arvo on yli kymmenkertainen. Forbes-lehti on arvioinut Potaninin henkilökohtaisen omaisuuden olevan yli 20 miljardia euroa (siirryt toiseen palveluun).

Potaninilla on maine ”hyvänä oligarkkina”. Hän luovuttaa paljon rahaa hyväntekeväisyyteen, eikä ole joutunut talouspakotteiden kohteeksi.

Tietovuoto paljastaa Potaninin toiminnasta kuitenkin uusia piirteitä. Vuonna 2010 yhdysvaltalainen Bank of New York Mellon laati viranomaisille ilmoituksen Potaninin sijoitusyhtiöön Interrossiin liittyvistä tilisiirroista.

Epäilyttävien tilisiirtojen arvo oli 19 484 908 296 dollaria eli lähes 15 miljardia euroa.

Yhdysvaltain viranomaisille toimitetussa yhteenvetoraportissa on listattu Vladimir Potaninin yhtiöihin liittyviä epäilyttäviä tilisiirtoja lähes 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta.

”Raportti käsittelee Interrossin [Potaninin sijoitusyhtiö] omistamia tytäryhtiöitä, jotka vaikuttavat pöytälaatikkoyhtiöiltä. Ne ovat lähettäneet tai vastaanottaneet rahaa [toisilta] pöytälaatikkoyhtiöiltä vaikuttavilta toimijoilta. Tilisiirrot on tehty rahanpesun kannalta riskialttiista maista kuten Kyprokselta tai Brittiläisiltä Neitsytsaarilta. Tilisiirtoja tehdään toistuvasti ja ne ovat tasasummaisia maksuja”, ilmoituksessa todetaan.

Viranomaisille tehdyille Vladimir Potaniniin liittyvistä ilmoituksissa listataan useita keskeisiä rahanpesun hälytysmerkkejä:

Pöytälaatikkoyhtiöiden käyttö.

Tilisiirroille ei löydetty liiketaloudellisia perusteita.

Rahojen siirtäminen riskimaihin kuten veroparatiiseihin.

Rahoja siirrettiin yhtiöille, joiden omistajat eivät olleet tiedossa.

Raporteista selviää, että Potaninin yhtiöiden rahaliikenteestä on tehty ilmoituksia Yhdysvaltain viranomaisille ainakin vuosien 2010-2017 välisenä aikana. Vuotoaineisto päättyy vuoteen 2017.

Oleg Deripaska on yksi alkuperäisistä oligarkeista, joka rikastui 1990-luvun alussa Venäjän yksityistettyä valtionyhtiöitä. Myös Deripaskan katsotaan kuuluvan Vladimir Putinin lähipiiriin. Michael Klimentyev / EPA

Jokereiden toinen venäläisrahoittaja osa Yhdysvaltain Venäjä-tutkimusta

Julkisuudessa Jokereiden uudeksi rahoittajaksi on nimetty juuri Vladimir Potanin.

Jokereita omistavassa Nornickelissä on kuitenkin osakkaana myös yksi Venäjän tunnetuimmista oligarkeista eli Oleg Deripaska.

Mikä FinCEN? FinCEN on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen virasto, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.

Virasto edellyttää pankkien tekevän raportit epäilyttävistä rahansiirroista.

FinCEN valvoo kaikkea rahaliikennettä Yhdysvalloissa ja kerää talousrikosten tutkimista varten tietoja myös ympäri maailmaa.

Viraston keräämiä tietoja käytetään rikos- ja muissa tutkinnoissa Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Tietovuoto osoittaa Yhdysvaltain viranomaisten keränneen lähes kahden vuosikymmenen aikana valtavan aineiston tilisiirto- ja muita tietoja Deripaskan yhtiöiden toiminnasta. Aineiston perusteella Deripaska tai hänen yhtiönsä on liitetty miljardien eurojen arvoisiin epäilyttäviin tilisiirtoihin.

Deripaskasta on tehty myös laajoja yhteenvetoraportteja, joissa tuodaan esille esimerkiksi oligarkin oletetut yhteydet Espanjan ja Venäjän mafiaan eli järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Deripaska on kiistänyt julkisesti syytökset.

Yhdysvaltain kiinnostuksen taustalla ovat muun muassa Deripaskan yhteydet Trumpin kampanjapäällikkönä toimineeseen Paul Manafortiin sekä Venäjän vaikutusyritykset Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Pitkän uran lobbarina tehnyt Manafort tuomittiin talousrikoksista vankeuteen Yhdysvalloissa vuonna 2019. Manafort työskenteli useille ukrainalaisille tai venäläisille vaikuttajille, kuten Ukrainan entiselle presidentille Viktor Janukovytšille.

Uutistoimisto AP:n mukaan Deripaska palkkasi vuonna 2005 Manafortin (siirryt toiseen palveluun) 10 miljoonan dollarin vuosipalkkiolla lobbaamaan Venäjän valtion eduksi. Deripaska on kiistänyt jyrkästi väitteen.

Vuonna 2014 Deripaska haastoi Manafortin oikeuteen (siirryt toiseen palveluun). Deripaska vaati Manafortia maksamaan 18,9 miljoonaa dollaria, joka liittyi kaksikon yhteiseen investointiin ukrainalaisessa yhtiössä.

Myös Jokereiden entiset omistajat jatkuvassa seurannassa

Jokerit on pelannut KHL-liigassa vuodesta 2014 lähtien. Sen toimintaa rahoittivat aina viime vuoteen asti venäläis-suomalainen oligarkki Gennadi Timtšenko sekä Rotenbergin perhe.

Tietovuodosta selviää, että pankit ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat seuranneet myös Timtšenkon ja etenkin Rotenbergin perheen rahaliikennettä. Huippusalaisista raporteista ilmenee esimerkiksi, kuinka Rotenbergit siirsivät perheen sisällä omistuksia Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden takia.

Ylen MOT-toimitus on uutisoinut omaisuusjärjestelyistä jo aiemmin.

Pankit ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat seuranneet myös Jokereiden entisten omistajien, kuten Gennadi Timtšenkon rahaliikennettä. KHL:n markkinointikuva

Pakotteita asetettiin presidentti Putinin lähipiiriin kuuluville henkilöille sen jälkeen, kun Venäjä oli kansainvälisen oikeuden vastaisesti valloittanut Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.

Pankit ovat raportoineet jopa luottokortti- ja muista laskuista, jotka liittyvät kylpylähotelli Långvikin toimintaan. Yhdysvallat asetti Rotenbergin perheen jäsenille talouspakotteita vuonna 2014 ja pakotteet kohdistuivat myös kylpylähotelli Långvikiin. Rotenbergit omistivat Långvikin vuoteen 2019 asti.

Rotenbergien asianajaja lähetti usean sivun mittaisen lausunnon vastauksena Ylen MOT-toimituksen ja muiden kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n jäsenien kysymyksiin. Vastauksessaan Rotenbergit kiistivät jyrkästi syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen toimintaan.

”Rahansiirtoja käsittelevät yhdysvaltalaiset pankit varoittavat säännöllisesti epäilyttävistä transaktioista, myös väärin perustein”, Rotenbergien veljesten asianajaja kirjoittaa sähköpostitse.

Boris tai Arkadi Rotenberg eivät ole asianajajansa mukaan tietoisia tapauksista, joissa rahansiirtoja olisi jäädytetty.

Timtšenko ja Rotenbergit kuuluvat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. He ovat tehneet miljardiomaisuutensa Putinin valtakaudella ja pitkälti Venäjän valtion enemmistöomistuksessa olevien yhtiöiden avulla.

Gennadi Timtšenko ja Rotenbergit omistavat edelleen Helsingin Hartwall Arenan, jossa Jokerit pelaa kotiottelunsa. He ovat muuten luopuneet omistuksistaan Jokereissa.

Lisää aiheesta:

Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi

Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa