Saksalaispankki ei saanut Nordealta vastausta tämän epäilyttävästä asiakkaasta – MOT selvitti miljardibisnestä pyörittävän salaperäisen liikemiehen taustat

Heinäkuussa 2017 saksalaispankki Deutsche Bank lähetti Yhdysvaltain viranomaisille raportin. Pankki epäili, että se oli havainnut suuren luokan rahanpesua.

Se oli seurannut Somitekno-nimisen yhtiön rahaliikennettä. Tuntematon ja veroparatiisiin rekisteröity yhtiö oli tehnyt vuoden aikana noin miljardin euron arvosta tilisiirtoja.

Yhtiöllä ei näyttänyt olevan todellista liiketoimintaa. Mistä sen rahat tulivat?

Saksalaispankin työntekijä otti yhteyttä kollegoihinsa Pohjoismaissa, sillä epäilyttävällä veroparatiisiyhtiöllä oli pankkitili myös Nordeassa.

Saksalaispankki halusi tietää, kuka omistaa yhtiön ja mitä se tarkalleen ottaen tekee? Epäileekö Nordea, että yhtiön toimintaan liittyy jotain kyseenalaista? Kahden pankin salainen kirjeenvaihto selviää uudesta tietovuodosta, jota Ylen MOT-toimitus on tutkinut.

Mistä uudessa tietovuodossa on kyse? • Sisältää yli 2100 pankkien tekemää ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. (Suspicious Activity Reports). Pankit ovat lähettäneet ne Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017. • Vuodossa on tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen. • Asiakirjat on kerätty osana Yhdysvaltain kongressin selvitystä Venäjän vaalivaikuttamisesta vuoden 2016 presidentinvaaleissa. • Vuodon on saanut yhdysvaltalainen uutissivusto BuzzFeed News, joka jakoi sen kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ:n kanssa. • Mukana hankkeessa on yli sata mediaa: muun muassa BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung sekä Suomesta Ylen MOT.

”Asiakas kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyjä tietoja”

Nordean vastaus oli yllättävä: pankki ei näyttänyt tietävän, kuka yhtiön omistaa. Rahanpesun torjunnan säädösten mukaan pankin pitäisi aina tunnistaa asiakkaansa.

”Aikaisempien tiedustelujen mukaan Nordea Bank Finland on pyytänyt tietoja Somiteknon todellisten omistajien nimistä ja kansallisuuksista. Pankki [Nordea] kertoi, että asiakas on kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyjä tietoja”, raportissa todetaan.

Vuotoaineiston mukaan Nordealla ei ole enää tämän jälkeen mitään roolia Somiteknoon liittyvissä selvittelyissä.

Nordea kertoo vastauksessaan MOT:lle, ettei se pankkisalaisuuden vuoksi saa kommentoida mitenkään asiakkaittensa asioita. Pankki kertoo kuitenkin myös, että se tekee aina ilmoituksen viranomaiselle, jos havaitsee epäilyttävää toimintaa, mutta nämä ilmoitukset kuuluvat myös pankkisalaisuuden piiriin.

Mutta mikä tämä saksalaispankin epäilyt herättänyt yritys on?

Tuntemattomasta veroparatiisiyhtiöstä jäljet johtavat historiallisiin rakennuksiin ja rikostutkintaan Italiassa, energia-alaan Venäjällä ja Virossa sekä bermudalaiseen lentoyhtiöön.

Saksalainen Deutsche Bank lähetti kesällä 2017 Yhdysvaltain viranomaisille ilmoituksen veroparatiisiin rekisteröidyn Somitekno-yhtiön epäilyttävistä tilisiirroista. Yhtiön tilien kautta oli kulkenut alle vuoden aikana yli miljardi Yhdysvaltain dollaria.

Rahanpesuilmoituksen perusteella näytti siltä, että Nordea ei tietänyt asiakkaanaan olevan yhtiön todellista omistajaa. Myöhemmin Nordea kertoi toisessa vastauksessaan asiakkaan kieltäneen tietojen luovuttamisen eteenpäin.

Omistuksia Roomassa ja Sienan historiallisessa kaupungissa

Siena on pienehkö kaupunki Keski-Italiassa. Se on tunnettu historiallisesta keskustastaan, joka on valittu Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Siena on tuttu myös monelle suomalaiselle turistille.

Vuonna 2019 italialainen La Stampa teki ison artikkelin (siirryt toiseen palveluun) Sienan keskustan erikoisista kiinteistökaupoista. Lehden toimittaja oli havainnut, että yksi veroparatiisiyhtiö oli ostanut kaupungin keskusaukion Piazza del Campon ympäriltä useita kiinteistöjä.

Italialaislehden artikkelissa on tutun yhtiön nimi: Somitekno, Nordean salaperäinen asiakas.

Lehden mukaan veroparatiisiyhtiön omistaja näyttäisi olevan kazakstanilainen liikemies, joka on havitellut myös Montenegron kansalaisuutta (siirryt toiseen palveluun).

Ylen MOT-toimitus alkaa selvittää kazakstanilaismiehen omistuksia. Vieläkö hän on Sienan historiallisen keskustan valtias?

Selvityksessä auttaa italialaisen L’Espresso -lehden tutkiva toimittaja. Julkisista rekistereistä ilmenee, että kazakstanilaisen liikemiehen yhtiöt omistavat edelleen kiinteistöjä Sienassa sekä yhden arvokiinteistön Roomassa.

Liikemiehen yhtiöiden tilinpäätöksissä kiinteistöjen arvoksi on merkitty 27 miljoonaa euroa.

Salaperäinen kazakstanilainen liikemies on ostanut useita kiinteistöjä Sienan keskusaukion eli Piazza del Campon ympäriltä. All Over Press

Jättisopimuksia venäläisten öljy-yhtiöiden kanssa

Yhdysvaltain viranomaisille lähetetyssä epäilyttävien tilisiirtojen raportissa on vihje siitä, mistä veroparatiisiyhtiön valtavat varat ovat tulleet.

Raportissa kerrottaan julkisiin lähteisiin, kuten venäläisiin lehtikirjoitukseen tukeutuen, Somitekno Ltd:n tehneen rahakkaita sopimuksia.

Esimerkiksi vuonna 2012 Somitekno teki venäläismedioiden tietojen perusteella kaksi sopimusta Venäjän valtion omistaman öljy-ja kaasuyhtiö Bashneftin kanssa. Niiden yhteenlaskettu arvo oli uutisten mukaan yli kuusi miljardia euroa.

Uutisissa ihmetellään avoimesti, miten ennalta täysin tuntematon yhtiö onnistui saamaan jättisopimukset.

Somiteknolla oli kaupoissa niin sanottu välittäjän tai treidaajan rooli. Yhtiö ostaa öljyä ja kaasua Venäjältä ja myy sitä eteenpäin maailmanmarkkinoilla.

Kuka on Venäjän valtion uusi luottokumppani, jolle järjestetään miljardien eurojen sopimuksia?

Mikä FinCEN? FinCEN on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen virasto, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.

Virasto edellyttää pankkien tekevän raportit epäilyttävistä rahansiirroista.

FinCEN valvoo kaikkea rahaliikennettä Yhdysvalloissa ja kerää talousrikosten tutkimista varten tietoja myös ympäri maailmaa.

Viraston keräämiä tietoja käytetään rikos- ja muissa tutkinnoissa Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Mysteeriyhtiön omistaja selviää

Arvoitus ratkeaa tutkimalla toista suurta tietovuotoa.

Vuonna 2013 kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ sai haltuunsa yli 130 000 veroparatiisiin perustetun yhtiön asiakirjoja. Kyse oli siihen asti suurimmasta veroparatiiseihin liittyvästä tietovuodosta, ja se paljasti veronkiertoa, korruptiota sekä muuta talousrikollisuutta.

Ylen MOT-toimituksella on pääsy vanhaan vuotoaineistoon. Sieltä löytyy myös tuttu yhtiö eli Somitekno.

Yhtiön perustamisasiakirjat on lähetetty Moskovasta. Käytännön työn on tehnyt yhtiö, joka on perustanut sadoittain valmisyhtiöitä veroparatiiseihin pääosin venäläisille asiakkailleen.

Vuodosta varmistuu myös Somiteknon omistaja: Igor Bidilo.

Kyse on samasta kazakstanilaisesta liikemiehestä, jonka italialaislehti päätteli jo aiemmin yhtiön omistajaksi.

Mutta kuka on Igor Bidilo?

Arvoitus ratkeaa tutkimalla toista suurta tietovuotoa.

Energia-alaa Virossa ja Bermudaan rekisteröity lentoyhtiö

Bidilosta löytyy vain vähän tietoja julkisista lähteistä. Hän on 54-vuotias. Bidilolla on ollut liiketoimia ainakin Venäjällä ja Virossa.

Usean vuoden ajan Bidilo oli merkittävä omistaja virolaisessa energia-alan yhtiössä nimeltä Alexela Group, joka omistaa keskeistä infrastruktuuria, kuten satamia Virossa.

Viron media on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että Viron suojelupoliisi Kapo oli selvittänyt yhtiön ja Bidilon taustoja. Vuonna 2014 Bidilo myi osuutensa Alexela Groupissa virolaiselle liikekumppanilleen.

Bidilolla on Virossa myös toinen energia-alan yhtiö eli Oü Baltic International Trading. Venäjän tullin julkaisemien tietojen mukaan yhtiö on tehnyt kauppaa etenkin Venäjällä.

Pankit ovat tehneet ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista Yhdysvaltain viranomaisille myös tästä yhtiöstä.

Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan Bidilo omistaa lentoyhtiön nimeltä Artjet, joka on rekisteröity Bermudalle mutta sen koneet lentävät Itävallan lipun alla.

Lentoliikennettä seuraavien palveluiden mukaan Artjetin koneet liikkuvat pääosin Moskovan ja Pietarin sekä Keski-Euroopan suurten kaupunkien välillä.

Kazakstanilaisen liikemiehen yhtiö on rekisteröity Bermudalle. Saarivaltio on tunnettu sen tarjoamista veroparatiisipalveluista. CJ Gunther / EPA

Rikostutkinta käynnissä Italiassa

Toukokuussa 2020 Igor Bidilon nimi nousee esille yllättävässä yhteydessä. Useilla häneen liittyvillä veroparatiisiyhtiöillä on tilit sveitsiläisissä pankeissa. Sienan kaupungin syyttäjä oli pyytänyt sveitsiläistuomioistuimelta pääsyä tilitietoihin.

Oikeuden asiakirjoista selviää, että Italian viranomaiset tutkivat Bidilon ja hänen italialaisen kumppaninsa liiketoimia.

Saksalaispankin epäilykset herätttäneet toimet vuonna 2017 olivat tyypillisiä epäillylle rahanpesulle: suuria summia, veroparatiisiyhtiöitä, kysymyksiä siitä, onko liiketoiminta todellista.

Pankkien rooli rahanpesun torjunnassa on keskeinen, mutta useat skandaalit osoittavat, että monesti hälytysmerkit ovat olleet selviä jo useiden vuosien ajan (siirryt toiseen palveluun), mutta pankit eivät ole esittäneet tarvittavia kysymyksiä.

Ylen MOT-toimitus pyysi tätä juttua varten haastattelua Igor Bidilolta yhdessä virolaisen Eesti Päevelehden toimittajan kanssa. Bidilo perui jo sovitun puhelinhaastattelun, eikä hän myöskään vastannut kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin.

