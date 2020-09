Terrafamen pääluottamusmies omistajan hämärästä rahaliikenteestä: "Negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet"

Terrafamen kaivoksella Sotkamossa yhtiön osaomistajan Trafiguran epäilyttävä rahaliikenne on herättänyt keskustelua heti aamusta.

Eilen illalla Ylen uutisoiman tietovuodon mukaan Terrafamen osaomistajaa Trafigura-konsernia epäillään satojen miljoonien eurojen siirtämisestä veroparatiisiyhtiöihin ja pankit pitävät sitä riskiasiakkaana rahanpesun kannalta. Suuret kansainväliset pankit ovat siis raportoineet yhtiöstä useasti yhdysvaltalaiselle virastolle, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.

Terrafamen työntekijöiden pääluottamusmies Jukka Vetola kertoo olleensa yllättynyt uutisesta. Hän on huolissaan siitä, vaikuttaako osakkaan kyseenalainen maine mielikuviin Terrafamesta.

– Olemme omalla tekemisellämme saaneet Terrafamen mainetta parannettua. Missään nimessä tällaista negatiivista julkisuutta emme olisi kaivanneet.

Myös Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen on sitä mieltä, että Terrafamen maine on tärkeä pitää puhtaana, koska tehdas on iso työllistäjä Sotkamossa ja koko Kainuussa. Tänäkin kesänä tehdasalueella on enimmillään ollut 1 900 ihmistä päivittäin töissä.

Kilpeläinen ei usko, että uutisointi Trafiguran hämärästä toiminnasta vaikuttaa Sotkamon imagoon.

– Valtio lähtee nyt selvittelemään asioita ja me täällä kunnassa seuraamme sivusta, tämä ei liity suoraan tehtaan toimintaan.

Kymmenissä eri maissa toimivasta Trafigurasta tuli Terrafamen osakas yli kolme vuotta sitten. Yhtiö omistaa Sotkamossa toimivasta nikkelikaivoksesta noin 30 prosenttia ja Suomen valtio noin 70 prosenttia.

Jukka Vetolan mukaan tilanne korostaa valtion omistajuuden tärkeyttä.

– Työntekijöillä on varmasti yhteinen kanta, että toivomme valtion pysyvän vahvana omistajana Terrafamessa.

Trafiguraan kohdistuvat epäilyt ovat osa tietovuotoa, joka sisältää tietoja noin 1 800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Huippusalaiset asiakirjat kertovat, kuinka kansainvälinen rahanpesu ja rikollisuus toimivat.

Lue myös: Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa

Epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille raportoiminen ei välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Pankeilla on olemassa ohjeistukset siitä, millaisissa tapauksissa rahaliikenne katsotaan epäilyttäväksi. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi rahan lähettäminen yhtiöille, joilla ei ole todellista toimintaa, poikkeuksellisen suuret summat tai veroparatiisiyhtiöiden käyttö.

Trafiguraa on pidetty epäilyttävänä muun muassa siksi, että yhtiö on ollut mukana monissa korruptioskandaaleissa ja sen tekemät suuret tilisiirrot ovat menneet veroparatiisiyhtiöille, joilla ei näytä olevan todellista liiketoimintaa.

Osa raportoiduista tilisiirroista liittyy Trafiguran normaaliin liiketoimiin, mutta useissa tapauksissa pankeilla on kuitenkin ollut vaikeuksia selvittää, mistä tilisiirroissa on kyse.