”Sotakokemusten kaltainen sokkitila” – Maastopalot ovat romuttaneet Kalifornian Berry Creekissä rakennukset ja ihmiset

BERRY CREEK Bald Rock -vuorta nousevan tien ympärillä on avaruusmaisemaa.

Metsä on palanut kokonaan. Harmaa tuhkakerros peittää maanpinnan ja pystyyn jääneet karrelle palaneet puut. Siellä täällä näkyy kuloja, joista nousee liekkejä ja savua.

Välissä on lähes koskematonta lehtimetsää, sitten näkymäksi avautuu jälleen täystuho. Tie päättyy pieneen taajamaan, jonka rakennuksista vain yksi näyttää säilyneen päällisin puolin ehjänä. Tuo valkoinen puutalo on paikallinen kirkko, Berry Creek Community Church.

Savusumu verhoaa Berry Creekin välillä useita kertoja päivässä. Hans Peter Dhuy, YLE

Bingohallista kirkon vieressä on vain perustukset jäljellä. Ilmoitustaulu kertoo, että siellä oli tarkoitus pelata viime keskiviikkona. Jättimäinen ”Bearfireksi” nimetty maastopalo kuitenkin pyyhkäisi bingohallin yli viikkoa ennen peli-iltaa.

Päätieltä poikkeavan Rockerfeller-kadun päässä on koulu, josta on jäljellä vain kasa betoni- ja rautaromua.

Maastopalojen tuhot ovat nähtävissä kaikkialla Butten piirikunnan alueella. Hans Peter Dhuy, YLE

Valtava tuliseinämä

1 200 asukkaan Berry Creek on yksi Yhdysvaltain länsirannikon maastopaloista pahimmin kärsineistä alueista. Kuolonuhreja on viimeisimpien tietojen mukaan 12. Vajaat kaksi viikkoa räjähdysmäisesti edenneen palon jälkeen kateissa on yhä 13 ihmistä.

Vuoren takaa tullut tuliseinämä oli parikymmentä metriä korkea ja 100–200 metriä leveä. Se liikkui valtavalla nopeudella, vahvistaa pelastustöihin San Franciscon alueelta hälytetty poliisipäällikkö Derrick Hesselein.

– Kerrotaan, että jopa 65 mailia (105 kilometriä) tunnissa, hän sanoo.

Konstaapeli Derrick Hesselein Alamedasta tuli auttamaan maastopalojen pelastustöissä. Hans Peter Dhuy, YLE

Kuolleita kotieläimiä ja varkaita

Vuorelta alas laaksoon ajaessa näkee maan tasalle rojahtaneen talon, jonka pihalla on palaneita 1950-luvun amerikanrautoja ja hevosenkuljetusauto. Pihalla lojuu myös kuolleita kotieläimiä.

Kaikki paikalliset asukkaat ovat evakossa. Poliisi varoittaa menemästä yksityisille tonteille, varsinkin ylempänä vuorilla.

Pystyyn jääneissä taloissa voi lymyillä epämääräistä porukkaa, jotka voivat olla aseistettuja. Kuten yleensä katastrofialueilla, Berry Creekin metsissäkin on liikkunut varkaita.

Paljon ryöstettävää ei tosin ole. Tuli on todella polttanut kaiken, sanoo sääuutisiin erikoistuneen Weather Channelin toimittaja Jason Michaels.

Toimittaja Jason Michaels on nähnyt useita maastopaloja Yhdysvaltain länsirannikolla. Hän pitää tämänkertaisia kaikkien aikojen pahimpina. Hans Peter Dhuy, YLE

Michaels raportoi työkseen luonnonkatastrofeista, myrskyistä ja paloista, joita Yhdysvalloissa on viime vuosina ollut liiaksikin.

– Positiivista on se, että savu on viime päivinä hivenen hälventynyt. Kun tulimme tänne pari päivää palon jälkeen, täällä oli lähes säkkipimeää. Savusumu peitti auringon, Michaels sanoo.

– Palomiehet ovat jo väsyneitä. Siksi on hyvä, että tuuli on alkanut puhaltaa savua muualle.

Palokauden ei pitäisi olla edes alkanut

Palot Berry Creekia ympäröivissä metsissä jatkuvat siihen saakka, kunnes vapauttavat sateet alkavat. Sääennusteissa sateita on luvassa aikaisintaan tämän viikon lopulla, yli kuukauden palojen alkamisen jälkeen.

Kesä on täällä aina kuuma, mutta tänä vuonna kuivuus on ollut poikkeuksellista. Sadetta ei ole tullut pisaraakaan pariin kuukauteen. Elokuu oli mittaushistorian kuumin Kaliforniassa.

– Onko tämä ilmastonmuutosta vai mitä, sitä minä en tiedä. Kummallista kuitenkin, Hesselein sanoo.

– Kalifornian ylin paloviranomainen sanoi, että 2020 on ollut kaikkien aikojen pahin vuosi. Palot ovat jatkuneet jo kuukauden, vaikka tavanomainen syksyn maastopalokausi ei ole vielä edes alkanut, Michaels sanoo.

Myös kotieläimet ovat kärsineet maastopaloista. Hans Peter Dhuy, YLE

Edellisessä palossa 88 kuolonuhria

Yleensä täällä on syttyy paloja lokakuusta alkaen.

Berry Creek kuuluu 200 000 asukkaan Butten piirikuntaan. Sen naapuripitäjä on Paradise, jossa koettiin toissa vuonna Yhdysvaltain tähän asti tuhoisin metsäpalo kuolonuhrien määrässä mitattuna.

Marraskuussa 2018 alkaneessa palossa kuoli kaikkiaan 88 ihmistä. Aineelliset tuhot olivat murskaavia nekin.

Paradise ei ole palautunut entiselleen. On epäselvää, palaavatko myöskään Berry Creekin asukkaat enää koteihinsa.

– Paikalliset asukkaat ovat sokissa. Psykologin mukaan monet heistä kärsivät samanlaisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä kuin sodasta palaavat ihmiset, Michaels kertoo.

Lue lisää:

Kaliforniassa kuivuus ja tuuli lietsovat yhä uusia paloja

Yhdysvaltain länsirannikon paloalue vastaa isoa kaistaletta Etelä-Suomesta – savu tuntuu sitäkin laajemmalla alueella, Seattlessa kehotetaan kaikkia pysymään sisällä

Yhdysvaltain tuhoisat metsäpalot näkyvät avaruudessa asti – "Näytti ihan siltä, että loppu tulee", kuvailee suomalainen Teemu Luoma

Trump saapui Kaliforniaan tutustumaan maastopaloihin – Kuvernööri muistutti ilmastonmuutoksesta, presidentin mukaan "se alkaa jäähtyä"