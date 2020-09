Fiva: Rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin – uutinen tietovuodosta osoitus siitä, että kansainvälinen rahanpesuvalvonta toimii

Kansainvälinen rahanpesuvalvonta on toiminut hyvin, arvioi Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimiston päällikkö Pekka Vasara sunnuntaina ilmitullutta tietovuotoa.

Yle kertoi sunnuntaina uudesta tietovuodosta, joka liittyy myös Suomeen kaivosyhtiö Terrafamen ja sitä omistavan Trafiguran kautta. Suuret kansainväliset pankit ovat tehneet Trafiguran toiminnasta toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikosyksikölle. Trafigura omistaa Terrafamesta kolmanneksen.

Raporteista käy ilmi, että pankit ovat raportoineet viranomaisille Trafiguraan liittyen kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista.

– Kun nämä ovat viranomaisille annettuja tietoja, niin minun mielestäni järjestelmä on toiminut tässä aika hyvin. On saatu tiedot Yhdysvalloissa viranomaisille, ja he ovat voineet aloittaa niiden perusteella omat tutkimukset ja myös jakaa tietoa kansainvälisille yhteistyökumppaneille, Vasara sanoo Ylen aamun haastattelussa.

Suomessa rahanpesun torjunnassa menty eteenpäin

Vasaran mukaan Suomessa on menty eteenpäin rahanpesun torjunnassa, ja mahdollisesta rahanpesuepäilystä ilmoitetaan aiempaa enemmän Keskusrikospoliisille. Hänen mielestään tämä osoittaa, että ilmiö otetaan vakavasti. Hänen mukaansa yleisimmät syyt rahanpesulle ovat talous- ja huumerikokset.

Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Nordea on ainoa aineistossa näkyvästi mukana oleva suomalainen pankki. Sen tilien kautta on tehty muiden pankkien epäilyttäväksi luokittelemia tilisiirtoja yli 150 miljoonan euron arvosta. Valtaosa tilisiirroista on tehty vuosien 2013­—2017 välisenä aikana.

Nordeaa koskeva aineisto on kuitenkin monin tavoin puutteellista. Useissa raporteissa Nordea mainitaan vain pankkina, jonka tilien kautta epäilyttävää rahaa on kulkenut.

– Se mitä finanssivalvonnassa korostetaan on, että eihän pankkien ja ilmoitusvelvollisten tule tietää sitä alkurikosta, vaan heille riittää se, että liiketoimi on epäilyttävää omien selvittelyjen jälkeen ja heillä ilmoituskynnys laukeaa, Vasara sanoi.

