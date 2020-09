Harvinainen väkivallanteko Vantaan Kytöpuiston koulussa – yksi alakoululainen loukkaantui välitunnilla

Vantaan kaupunki painottaa, että väkivaltaan ja kiusaamiseen on kouluissa nollatoleranssi.

YLE/Ida-Maria Björkqvist

Poliisi tutkii tapausta ja koulu on aloittanut kurinpitotoimien valmistelun.

Vantaan Kytöpuiston koululla on tapahtunut ikävä ja vakava väkivallanteko, jossa loukkaantui yksi oppilas, Vantaan kaupunki tiedottaa (siirryt toiseen palveluun). Kuudesluokkalaisten oppilaiden väkivalta tapahtui viime viikon tiistaina välitunnilla.

Koululle kutsuttiin ambulanssi ja väkivallanteon kohteeksi joutunut oppilas sai ensihoitoa. Koululle kutsuttiin myös poliisi tutkimaan tapahtunutta. Koulu aloitti myös kurinpitotoimien valmistelut.

Koulu on tiedottanut kaikkia koulun oppilaiden huoltajia heti tapahtuman jälkeen tiistaina 15. syyskuuta ja lauantaina 19. syyskuuta. Asiaa on käsitelty myös asianosaisten oppilaiden huoltajien kanssa ja sitä jatketaan.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja koulu rangaistuksiin liittyviä toimenpiteitä ensi viikolla.

Vantaan kaupunki suhtautuu asiaan vakavasti eikä hyväksy väkivallantekoa tai kiusaamista. Kaupunki painottaa, että niihin on nollatoleranssi.

Kytöpuiston koululla puututaan kaikkeen aikuisten tietoon tulleeseen kiusaamiseen välittömästi koulussa olevan toimintamallin mukaisesti. Kaikissa vakavissa tilanteissa ollaan toimintamallin mukaisesti yhteydessä myös lastensuojeluviranomaisiin.

Viime viikolla koulunkäynti jatkui tapahtuman jälkeen rauhallisesti normaaliin tapaan. Koululta painotetaan, että opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö on kaikkien oppilaiden ja perheiden käytettävissä.

Kytöpuiston koulun vanhempien yhdistys ei halua kommentoida tapahtunutta ennen kuin yhdistyksen hallitus on kokoontunut.

Perusopetuksen johtaja nostaa yleisenä huolena väkivaltaiset somevideot

Yle tavoitti Vantaan kaupungin perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon kommentoimaan tapausta. Kalo painottaa, ettei voi kommentoida tarkemmin yksittäistä tapausta. Kurinpidolliset toimet voivat vaihdella teon vakavuuden mukaan. Lievin rangaistus on kasvatuskeskustelu ja kovimpana toimena määräaikainen erottaminen. Näiden välissä ovat vielä suullinen huomautus, jälki-istunto ja kirjallinen varoitus.

– Vantaalla määräaikaikaisia erottamisia lukuvuoden aikana tapahtuu vain yhden käden sormilla luettava määrä eli keskimäärin 3–5 tapausta. Aiemmat tapaukset ovat olleet väkivallantekoja, tulitikuilla leikkimistä tai vakavia uhkauksia, Kalo sanoo.

Kiusaamiseksi katsotaan yhden tai useamman henkilön toistuvaa yhteen henkilöön kohdistuvaa tekoa. Kyseessä voi olla vuorovaikutukseen liittyvät ristiriidat, riidat, tappelu tai väkivallan teot, joita tarkoituksella kohdistetaan yhteen henkilöön.

Vantaan peruskouluissa on noin 25 000 oppilasta. Kalon mukaan jokainen tapaus on liikaa.

Kalo nostaa yleisenä huolenaiheena esille erilaisten somevideoiden tekemisen.

– Elämme nyt sellaista aikaa, että esimerkiksi TikTokissa tehdään hurjia videoita ja sellaiset saattavat innostaa joitakin tekemään videoita, joissa tehdään typeriä asioita. Tämän tuon esille yleisellä tasolla, että videoiden tekeminen voi tuoda esille.

Kalon mukaan Vantaallakin on tällaisia tehty tai on ollut ajatuksena tehdä, ja liikkeellä on ollut todella ikäviä videoita.