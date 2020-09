Oululainen valokuvaaja teki Queen-legendan kanssa 3D-kirjan tähtisumusta – katso video, jolla Brian May kertoo, miten yhteistyö alkoi

Kirja on tiettävästi ensimmäinen tähtisumusta kertova 3D-teos.

Oululainen kuvataiteilija ja astrokuvaaja Jukka-Pekka Metsävainio innostui avaruuden ja tähtisumujen kuvaamisesta parikymmentä vuotta sitten, kun hän osti vaimolleen lahjaksi kaukoputken. Taivaankappaleita katsellessaan Metsävainio kiinnostui niiden valokuvaamisesta.

Nyt Metsävainio on julkaisemassa 3D-tekniikalla katseltavia kuvia kirjan muodossa yhdessä Queen-yhtyeen kitaristin Brian Mayn sekä Astronomy-lehden päätoimittajan ja tiedekirjailijan David J. Eicherin kanssa.

Queen-kitaristi May on astrofyysikko, joten innostus tähtisumuharrastukseen yhdisti hänet ja Metsävainion jo vuonna 2007, kun May löysi miehen astrokuvia esittelevät nettisivut (siirryt toiseen palveluun).

– Olen ollut J-P:n fani jo useita vuosia. Onneksi hän oli innokas jakamaan osaamistaan ja tuotoksiaan, kertoo May.

Aluksi Metsävainio ihmetteli, kuka on englantilainen henkilö, joka käyttää nimeä Bri ja kyselee tavallista tarkempia tietoja astrokuvista. Tästä kehketyi nyt toistakymmentä vuotta jatkunut yhteydenpito ja yhteistyö.

Yle toimitti Maylle kirjan tekemisestä kysymyksiä, joihin hän vastaa olla olevalla videolla.

Queenin kitaristi Brian May kertoo videolla yhteistyöstä oululaisen astrokuvaaja Jukka-Pekka Metsävainion kanssa.

May on julkaissut kolmiulotteisia kuvia sisältäviä kirjoja aiemminkin. Tähtisumuista kertova kirja on kuitenkin lajissaan ensimmäinen. Valokuvien avulla kerrotaan tähtien syntymästä, kuolemasta ja kiertokulusta maailmankaikkeudessa.

May on kirjan julkaisia, Metsävainio kuvaaja ja David J. Eicner on kirjoittanut kirjan tekstit. Metsävainio vastaa kaikista kirjan kolmiulotteisista valokuvista ja on kehittänyt 3D-kuvien kuvaustekniikkaa.

Tähtisumut ovat todella kaukana avaruudessa, eikä niitä voi kuvata tavallisella 3D-tekniikalla. Metsävainio yhdisti ottamansa kuvat saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon kohteiden rakenteesta ja etäisyydestä. Näin saatiin luotua realistisia kolmiulotteisia kuvia tähtisumuista.

Stereokuvia voidaan katsoa vapaasti omin silmin, mutta optisten 3D-lasien avulla se on helpompaa. Katsomiseen tarkoitetut lasit tulevat kirjan mukana ja niitä on ollut kehittämässä May.

Metsävainion Sharpless 115 -kuva valittiin Vatikaanin observatorion virallisen kalenterin kansikuvaksi vuonna 2019. J-P Metsävainio

Kirjan julkaisu siirtyi koronan takia

3D-kirjan julkaisu oli suunniteltu tapahtuvaksi Lontoossa keväällä. Koronatilanne matkustusrajoituksineen kuitenkin vesitti suunnitelmat, joten tilalle piti keksiä jotain muuta.

Teos julkaistaan koronatilanteen takia Youtubessa 23.9. Kirjan julkaisua voi seurata Lontoon tiedemuseon verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Jukka-Pekka Metsävainion alkuperäiset suunnitelmat pitivät sisällään kirjanjulkaisun ohella taidenäyttelyitä Englannissa ja Yhdysvalloissa. Maailmalla jylläävä koronapandemia kuitenkin muutti näitäkin suunnitelmia.

– Totta kai näiden peruuntuminen harmittaa ja on pettymys, Metsävainio sanoo.

