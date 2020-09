Perussuomalaisten keskipohjalainen valtuutettu jättää puoluevaltuuston twiiteistään nousseen kohun takia

Perussuomalaisten keskipohjalainen kunnanvaltuutettu, veteliläinen Jarno Vähäkainu luopuu oma-aloitteisesti Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsenyydestä sosiaalisen median twiiteistään nousseen kohun takia.

Vähäkainu sanoo käyneensä rakentavat keskustelut kohusta Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja puoluesihteeri Simo Grönroosin kanssa.

Vähäkainun mukaan asiasta ei koidu puolueen taholta hänelle lisäseurauksia.

Yle ei tavoittanut Simo Grönroosia vahvistamaan asiaa.

Puheenjohtaja Halla-aho kertoi sunnuntaina Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että puolue on ryhtynyt toimiin Vähäkainun twiittien johdosta, mutta ei suostunut avaamaan toimien laatua.

"Kansankieltä, ei uhkaus"

Jarno Vähäkainu kirjoitti perjantaina 18. syyskuuta Twitterissä, että "Alkaa tämä puniikkien politiikka näyttää siltä, että kohta taas joitakin viedään saunan taakse #historiatoistaaitseään"

– Se ei ollut uhkaus. Se oli kansankieltä, toriparlamenteissä puhutaan näin. Se ei ehkä ollut kovin hyvin muotoiltu. Tarkoitin sitä, että etenkin keskusta on pettänyt kannattajansa lähtemällä mukaan vasemmistolaiseen hallitukseen, Vähäkainu perustelee Ylelle.

Aiemmin Vähäkainu on twiittaillut useaan otteeseen Husuksi ja Suldaaniksi nimetyistä sioistaan.

Julkisuudessa on tulkittu sikojen nimien viittaavan maahanmuuttajataustaisiin poliitikkoihin Abdirahim ”Husu” Husseiniin (sd.) ja vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmediin (vas.). Vähäkainu kiistää viitanneensa twiiteissään näihin poliitikkoihin.

– En ymmärrä, miksi asia on näin tulkittu. En ole viitannut sioilla poliitikko Husseiniin tai Said Ahmediin. Minulla nyt sattuu olemaan kaksi lemmikkisikaa, jotka asuvat saunan takana. Niillä nyt vain on tällaiset nimet, selittää Vähäkainu viestejään.

Said Ahmed tulkitsee omassa twiitissään, että Vähäkainu kohdistaa puheensa nimenomaan häneen.

Hei @Halla_aho tämä on äärimmäisen vastenmielistä. Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen ja kaupunginvaltuutettu Jarno Vähäkainu vihjailee mun tappamista, herjaa ja solvaa. Onko tämä puolueessanne hyväksyttävää ja aiotteko puuttua tähän? https://t.co/jPOVniDRF6 — Suldaan Said Ahmed (@suldaansaid) 20. syyskuuta 2020

Perjantaina julkaistujen twiittien sisältö viittaa muun muassa maahanmuuttoon ja oleskelulupiin. Myös näissä viesteissä on vihjauksia saunan taakse viemisestä.

Sunnuntai-iltana Vähäkainu viesti twitterissä: "Pahoittelen sikatwiittien asiattomuudesta syntynyttä pahennusta. Jätän syntyneen kohun takia paikkani PS puoluevaltuustossa."

Vähäkainu kertoi maanantaina Ylelle, että jättäisi nyt kyseiset twiitit julkaisematta.

Pahoittelen sikatwiittien asiattomuudesta syntynyttä pahennusta. Jätän syntyneen kohun takia paikkani PS puoluevaltuustossa. — Jarno Vähäkainu (@VahakainuJarno) 20. syyskuuta 2020

Paikallisesti ei oteta kantaa

Perussuomalaisten Vetelin valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Mäkelä oli maanantaina vaitonainen Vähäkainun viestittelystä.

– En ota nyt kantaa, emme ole palaveeranneet asiasta.

Käsitellänkö aihetta jossain kokouksenne?

– En ota kantaa siihen.

Jarmo Vähäkainu toimi kansanedustaja Mauri Peltokankaan vaalipäällikkönä. edellisissä eduskuntavaaleissa. Peltokangas herätti pahennusta kesällä kutsumalla ministereitä säälittäväksi "perserei'iksi".