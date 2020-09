Lesboksen uudella vastaanottoleirillä todettu yli 200 koronatapausta

Uudelle leirille siirrettyjä on Lesboksella testattu koronan varalta ja yli 200:n testitulos on positiivinen.

Kreikassa Lesboksen saaren palaneen Morian vastaanottoleirin asukkaista suurin osa on nyt siirretty uuteen leiriin.

Uudelle Kara Tepen leirille saapuvat ihmiset on testattu koronan varalta. Viikonlopun tietojen mukaan ainakin 214 ihmisellä on todettu koronatartunta ja heidät on asetettu karanteeniin eristettyyn osaan leiriä.

Kreikan viranomaisten mukaan 9 200 ihmistä on nyt saapunut Kara Tepen leiriin. Morian vastaanottoleirissä oli vajaat 13 000 siirtolaista ja pakolaista.

Osa alaikäisistä on siirretty pois Lesbokselta ja heidät on tarkoitus siirtää eri EU-maihin, muun muassa Suomeen, joka on luvannut vastaanottaa 11 ihmistä. Saksa on lisäksi ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) ottavansa vastaan 1 500 turvapaikanhakijaa Kreikan saarilta.

Uuden leirin vartiointia tehostetaan

Kreikan kansalaisten turvallisuudesta vastaava ministeri Michalis Chrysochoidis kertoi kreikalaisen Kathimerini-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Skai-radiokanavalle, että uutta leiriä vartioimaan on lähetetty 350 poliisia. Lesboksella sijaitseva Morian leiri tuhoutui vajaat kaksi viikkoa sitten syttyneissä tulipaloissa.

Kreikan poliisi on pidättänyt viisi leirissä asunutta miestä epäiltyinä tulipalojen sytyttämisestä. Viikonloppuna toisessa leirissä, Samoksen saarella, syttyi tulipalo, joka saatiin nopeasti hallintaan. Samoksen leirillä on virallisesti tilaa noin 700 ihmiselle, mutta siellä on noin 5 000 asukasta.

