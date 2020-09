Kainuussa kommentoidaan tunteikkaasti Terrafamen osaomistajasta tehtyä paljastusta – Ansa Rajala: "Tämä on ihan hirveätä"

Yle uutisoi eilen illalla, että Terrafamen osaomistajaa Trafigura-konsernia epäillään satojen miljoonien eurojen siirtämisestä veroparatiisiyhtiöihin. Pankit pitävät sitä riskiasiakkaana rahanpesun kannalta, ja kansainväliset pankit ovat raportoineet yhtiöstä useasti yhdysvaltalaiselle virastolle, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.

Trafigura omistaa Terrafamesta kolmanneksen.

Kysyimme Kainuussa millaisia ajatuksia paljastuneet epäilyt herättävät.

Paikalliset pettyneitä

Kajaanilaisella Ansa Rajalalla on asiasta selvä mielipide.

– Sehän on tietenkin ihan perseestä. Terrafame on tuhonnut ympäristön ja vieneet rahat ulkomaille. Tämä on ihan hirveätä.

Pentti Nurmi. Antti Tauriainen / Yle

Kokkolalainen Pentti Nurmi arvelee, että epäilyllä ei ole ainakaan myönteisiä vaikutuksia Terrafamelle. Hän perää selkeämpää lakia veroparatiisien kuriin saamiseksi.

– Pitäisi olla selvä laki, että jokainen maksaa veronsa eikä pimeää rahaa voi siirtää. On huono juttu, kun raha menee ulkomaille.

Sirkka Heikkinen. Antti Tauriainen / Yle

Myös kajaanilainen Sirkka Heikkinen uskoo, että paljastuneella tiedolla on negatiivista vaikutusta Terrafamelle. Epäilty tieto aiheuttaa hänessä hämmennystä.

– On tämä niin väärin kuin olla voi.

Tyyne Valtanen. Antti Tauriainen / Yle

Kajaanilaisen Tyyne Valtasen mielestä tietovuodon kautta paljastunut asia ei kuullosta hänestä hyvältä.

– Mutta vaikea minun on pikkuihmisenä sanoa siihen mitään.

Valtanen kuitenkin toivoo, että paljastuneet epäilyt eivät vaikuta Terrafamen toimintaan.

