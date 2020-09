Miltä risteilymatkustuksen tulevaisuus näyttää? Bisneksen voivat pelastaa nopea toipuminen koronasta ja lyhytmatkailun suosio, sanoo tutkija Tapio Karvonen

Koronapandemia on iskenyt rajusti risteilybisnekseen. Viking Line kertoo menettäneensä lähes kolme miljoonaa matkustajaa alkuvuoden aikana. Tallink Siljalla esimerkiksi huhtikuussa ja toukokuussa matkustajamäärä laski yli 90 prosentilla. Suuri osa Tallink Siljan työntekijöistä on Suomessa lomautettuna ja Virossa, Latviassa ja Ruotsissa monia on irtisanottu.

Matkustusrajoitukset muuttuivat Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä lauantaina 19.9.2020. Kahdesta laivayhtiöistä kerrotaan, että tämä ei aiheuttanut ainakaan heti suurempaa ryntäystä laivoille. Tallink Siljalla matkustaa eniten risteilymatkustajia, sillä matkustajat ovat yhä epävarmoja, minne saa matkustaa ja minne ei.

Viking Linelta kerrotaan, että hyötyliikenne on palautumassa ensin. Tukholmaan maihin meni viikonloppuna noin 150 matkustajaa.

Koronasta toipumisen nopeus ratkaisee

Turun yliopiston Brahea-keskuksessa työskentelevän erikoistutkijan Tapio Karvosen mukaan on merkittävää, miten nopeasti risteilymatkustamisen kysyntä palautuu ja miten nopeasti matkustajat palaavat laivoille.

– Ruotsin liikenteessä paras sesonki eli kesä menetettiin lähes täysin ja Viron liikenteessäkin se jäi kauas normaalikesästä. Koko vuoden tuloksesta valtaosa tehdään kesällä ja kevät menetettiin kokonaan. Toinen yhtä huono kesäsesonki voi jo olla kohtalokas suurillekin varustamoille, kertoo merenkulkua tarkasti seuraava Karvonen.

Tutkija muistuttaa, että Birka Cruises lopetti toimintansa ja varustamon Ruotsin markkinoille suunnatut risteilyt Tukholmasta Maarianhaminaan päättyivät keväällä.

Helsingin ja Tukholman välisen linjan toimintaedellytykset ovat hänen mielestään heikoimmat, jos risteilymatkustaminen jää selvästi koronaa edeltänyttä aikaa alemmalle tasolle pysyväisluonteisesti.

– Voi olla, että sillä liikennöivien alusten ja/tai varustamojen määrä vähenee. Suomen ja Ruotsin välinen tarvematkustus- ja rahtiliikenne voidaan hoitaa Lounais-Suomen ja Tukholman seudun sekä Vaasan ja Uumajan välisillä reiteillä.

Erikoistutkija Tapio Karvonen uskoo, että suomalaiset palaavat risteilyille. Lähimatkailu voi olla jatkossa suositumpaa kuin kaukomaille lähteminen. Kalle Mäkelä / Yle

Lyhytmatkailu voi pelastaa risteilymatkustuksen

Erikoistutkija Tapio Karvonen arvioi, että risteilyjen ja laivoilla tehtävien autolomamatkojen tulevaisuus voi olla valoisa, jos matkustus painottuu jatkossa enemmän lähialueelle kaukomatkojen ja Etelä-Euroopan sijaan.

– Oma olettamukseni on, että risteilymatkustusinto nousee nopeasti, kun ihmiset kokevat sen turvalliseksi. Lyhytristeilyille voi sinänsä lähteä nopeasti, ne eivät vaadi pitkäaikaista ennakkosuunnittelua eivätkä ole kustannuksiltaan suuria, arvioi Karvonen.

Jos koronatilanne jatkuu pitkään, ns. liikennevalomalli pysyy käytössä ja samalla Itämeren alue saadaan pysymään vihreänä, risteilymatkustus on varmasti hyvin houkutteleva vaihtoehto. Laivalle on helppo lähteä nopeallakin aikataululla.

Uusien laivojen jälkeen ei lisää kalustotarvetta

Molemmat laivayhtiöt odottavat uusia laivoja. Viking Linen laivaa rakennetaan Kiinassa. Viking Glory on valmistumassa syksyllä 2021. Se korvaa Amorellan Turun ja Tukholman välillä.

Tallink Siljan MyStaria rakennetaan Rauman telakalla. Laiva tulee liikennöimään Helsinki–Tallinna-reitillä vuoden 2022 alusta alkaen.

Erikoistutkija Tapio Karvonen arvioi, että Viking Glorylle on tarvetta Turun ja Tukholman väliselle reitille, jonka merkitys tärkeimpänä reittinä Suomen ja Ruotsin välillä korostuu. Glory ja reitillä jo liikennöivä Viking Grace muodostavat tasaveroisen parin, mikä on sekä matkustajien että rahdin kuljetuksen kannalta tärkeä asia.

Karvonen muistuttaa, että varsin monta uutta muutakin alusta on tulossa. Wasalinelle valmistuu ensi kesäksi uusi alus Merenkurkun liikenteeseen. Lisäksi Finnlinesille on tulossa uudet alukset Naantalin ja Kapellskärin väliselle reitille.

Karvonen ei usko, että rakenteilla olevien alusten lisäksi lähivuosina tilattaisiin uusia aluksia Suomen matkustaja-autolauttaliikenteeseen.

– Helsinki–Tukholma-reitillä on vanhimmat alukset, mutta reitin markkinatilanne ei anna perusteita niiden korvaamiselle uusilla aluksilla, arvioi Karvonen.

Suuret varustamot uskovat tulevaisuuteen

Tallink Siljan kaupallinen johtaja Marco Palmu uskoo, että kun matkustaminen selkeästi sallitaan, suomalaiset jatkavat risteilemistä. Suomalaiset ovat risteilykansaa.

– Lisääntyvää kysyntää ei näy vielä. Kun matkustus sallitaan yleisesti, risteily- ja laivamatkustus alkaa toipua pikku hiljaa, ehkä jopa nopeammin kuin muu matkustus. Ihmiset kaipaavat edelleenkin irtiottoa arjesta, varsinkin rankan koronakauden jälkeen, kertoo Palmu.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että heilläkin tulevaisuuteen uskotaan.

– Suomi on kuin saari. Suomalaiset ovat aina matkustaneet Tukholmaan ja Virokin kiinnostaa. Uskomme että lähimatkailulle tulee olemaan aiempaa enemmän kysyntää.

Boijer-Svahnström kertoo, että yritys ei suunnittele uusien laivojen hankkimista. Yhden laivan hinta on 200–300 miljoonaa euroa, joten kyse on isoista investoinneista.

