Terrafamen pääomistaja: Paljastuneet epäilyt eivät vaikuta yhtiöön – vakuuttaa, että Trafiguran taustat tarkistettiin huolella

Suomen Malminjalostus Oy on tyytyväinen yhteistyöhön Trafiguran kanssa, vaikka yhtiö on liitetty moneen skandaaliin.

Eilen illalla Yle uutisoi tietovuodosta, jonka mukaan Terrafamen kaivosyhtiön osaomistajaa Trafigura-konsernia epäillään satojen miljoonien eurojen siirtämisestä veroparatiisiyhtiöihin ja pankit pitävät sitä riskiasiakkaana rahanpesun kannalta.

Trafigura omistaa Terrafamesta noin 30 prosenttia, ja 70 prosentilla pääomistaja on valtion kokonaan omistama Suomen malmijalostus Oy.

Kysyimme Suomen malminjalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietaselta, vaikuttaako osaomistajan epäilyttävä rahaliikenne Terrafamen toimintaan.

Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen

Miten nyt ilmi tulleet tiedot vaikuttavat Terrafameen?

– Tämä ei liity sinällään Terrafameen. Kun Trafigura tuli omistajaksi vuonna 2017, siihen järjestelyyn liittyvät seikat ja verokysymykset on huolellisesti selvitetty. Tämä asiakokonaisuus ei Ylen tähän mennessä kertomien tietojen perusteella liity Terrafamen toimintaan Suomessa.

Vielä on pitkä matka siihen, että on kyseessä edes epäily rahanpesusta. Nyt on olennaista, miten viranomaispuolella näiden selvittely on jatkunut.

Millä tavalla Suomen Malmijalostus on selvittänyt Trafiguran taustoja?

– Vastapuolen taustat on selvitetty huolellisesti ja lainmukaisesti normaalin yrityskauppaprotokollan mukaan. Selvitykset tehdään asianajotoimistojen ja investointipankkien taholta. Trafiguran tapauksessa mukana oli useita asianajotoimistoja sekä Suomesta että Lontoosta.

Selvitykset tehdään vakiintuneesti, koska taustat pitää aina selvittää. Eikä se ole mitään tyhjää tekemistä: on ollut tilanteita, joissa neuvottelut eivät ole jatkuneet taustaselvittyn jälkeen.

Ylen haastattelussa vuonna 2017 silloinen (ja myös nykyinen) elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vakuutti, että valtio oli tarkastanut uuden yhtiökumppaninsa taustat.

Selvityksessä oli Lintilän mukaan käytetty myös ulkopuolista konsulttia, jonka nimeä ministeri ei suostunut kertomaan liikesalaisuuteen vedoten. Yle kysyi Lintilältä selvityksestä, joka Terrafamesta tehtiin vuonna 2017. Lintilä vastasi sanomalla, että ”minä en muista koko tarkastusta."

Mitä Suomen Malmijalostus aikoo nyt uusien tietojen pohjalta tehdä?

– Olemme Ylen tietojen varassa. Tähän mennessä kerrotuissa tiedoissa ei ole mitään yksityiskohtia tai varsinaista tietoa siitä, että pankkien ilmoitukset olisivat johtaneet tutkintaan. Olisi tärkeää, että Yle kertoo, ovatko raportit johtaneet mihinkään.

Minkälainen rooli Trafiguralla on ollut ja tällä hetkellä on Terrafamen toiminnan kehittämisessä?

– Trafigura on tiiviisti mukana kehittämässä ja viemässä Terrafamen tuotantoa eteenpäin. Lisäksi yhtiö on tuonut lisää osaamista toimintaan. Esimerkiksi aloite Sotkamon akkukemikaalitehtaan rakentamiseen tuli Trafiguran suunnasta.

Mitä jos valtio nyt luopuisi Trafigura-kumppanuudesta Terrafamessa? Mitä se tarkoittaisi Terrafamen toiminnalle?

– Ei meillä ole mitään sellaista ajattelua käynnissä, ei tällaista ole aiheellista tällä hetkellä spekuloida.

